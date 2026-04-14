Selahattin Paşalı'nın evliliği bitiyor mu? Hafsanur Sancaktutan iddiası ortalığı karıştırdı
Magazin dünyası, ünlü oyuncu Selahattin Paşalı ve eşi Lara Tümer Paşalı'nın evliliği üzerindeki kara bulutları konuşuyor. Paşalı'nın, rol arkadaşı Eylül Lize Kandemir ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından aniden silmesi "ayrılık" dedikodularını alevlendirirken, ortaya atılan Hafsanur Sancaktutan iddiası, herkesi şaşırttı.
2022 yılında kızları Pera'yı kucaklarına alarak mutluluklarını taçlandıran Selahattin ve Lara Tümer Paşalı çiftinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edildi.
Krizin fitili, Selahattin Paşalı'nın rol arkadaşı Eylül Lize Kandemir ile olan dijital paylaşımlarını bir anda temizlemesiyle ateşlenmişti.
OKLAR EYLÜL LİZE KANDEMİR'DEN HAFSANUR SANCAKTUTAN'A DÖNDÜ
Sosyal medya kullanıcıları ve magazin takipçileri bu hamleyi bir "ayrılık sinyali" olarak okurken, asıl bomba magazin muhabiri Akif Yaman'dan geldi. Yaman'ın kulis bilgilerine göre; krizin merkezindeki isim Kandemir değil, son dönemin popüler oyuncusu Hafsanur Sancaktutan.
"STRATEJİK HAMLE" İDDİASI: KUBİLAY AKA ZİYARETİ HEDEF ŞAŞIRTMA MI?
İddiaların odağındaki Hafsanur Sancaktutan'ın tam da bu dedikoduların ortasında, eski rol arkadaşı Kubilay Aka'yı askerlik görevini yaptığı birliğinde ziyaret etmesi "manidar" bulundu.
Magazin dünyası Selahattin Paşalı, Lara Paşalı ve Hafsanur Sancaktutan üçgenindeki iddialarla çalkalanırken, asıl fırtına sosyal medya platformlarında kopuyor. "Örnek çift" olarak gösterilen Paşalı ailesi hakkında çıkan haberler, kısa sürede X (Twitter) ve Instagram'da en çok konuşulan konular arasına girdi.
Yapılan yorumlardan bazıları şöyle:
"Eğer doğruysa büyük bir hata yaptı Selahattin. Kendi kariyerini bitirir. O kadar güzel bir eşi ve evliliği vardı ki yazık olur."
"Güzel mi güzel eşin varken neden?"
"Yazık eder, çok güzel bir ailesi var. Son pişmanlık da fayda etmez tabii böyle bir şey varsa."