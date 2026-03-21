Seda Sayan'ın Ajda Pekkan hayranlığı! Sözleri olay oldu
Magazin dünyasının "Dobra Sultanı" Seda Sayan, konuk olduğu bir canlı yayında, idolü olarak gördüğü Ajda Pekkan'ı överken kullandığı ifadeler ve kadınlara yönelik "çorap" uyarısı, yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.
Seda Sayan, Süperstar Ajda Pekkan'a olan hayranlığını dile getirirken başlattığı "çorap" tartışmasını, dünya starlarını örnek göstererek yeni bir boyuta taşıdı. Ünlü sanatçı, estetik anlayışını eleştirenlere adeta "vizyon" dersi verdi.
"ONUN YAŞINDAKİLER ELİNDE SİDİK TORBASIYLA GEZİYOR"
Katıldığı bir canlı yayın programında Ajda Pekkan'ın formuna ve bitmek bilmeyen enerjisine dikkat çeken Sayan, yaptığı kıyaslamayla sosyal medyayı ikiye böldü.
Pekkan'a hayranlığını dile getiren Sayan,"Ajda Pekkan benim idolüm. Onun yaşındakiler elinde sidik torbasıyla geziyor. Ona herkes hayranlıkla bakmalı" ifadelerini kullandı.
"MAYOMUN ALTINA BİLE GİYERİM"
Daha önceki açıklamalarında kendisini 'çorap kadını' ilan eden ünlü şarkıcı, konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulunarak bir kez daha tüm dikkatleri üzerine topladı.
Sayan "Ben çorapsız bir yere gitmem. Bu bir stil meselesidir. Elimden gelse mayomun, bikinimin altına bile çorap giyerim. Çorap bir kültürdür ve ben bu görüşümün her zaman arkasındayım"şeklinde konuştu.
"ANNEANNE ÇORABI" DEĞİL, DÜNYA MODASI!
Daha önce Okan Bayülgen ile yaşadığı meşhur "anneanne çorabı" polemiğini hatırlatan Sayan, bu kez savunmasını global bir vizyonla yaptı. Beyonce ve Rihanna gibi ikonların sahne şovlarındaki çorap giyimine dikkat çekti.
➡Seda Sayan Ajda Pekkan için ne dedi?
Sayan, Ajda Pekkan'ın yaşına rağmen çok dinç olduğunu vurgulamak için "Onun yaşındakiler elinde sidik torbasıyla geziyor" dedi.
➡Seda Sayan neden çorapsız gezilmesine karşı?
Çorabın bir kültür ve stil meselesi olduğunu düşünen Sayan, çorapsız bacak görüntüsünü estetik bulmadığını ve "çirkin" göründüğünü savunuyor.
➡Seda Sayan hangi dünya yıldızlarını örnek gösterdi?
Eleştirilere yanıt verirken Beyonce ve Rihanna gibi isimlerin sahne şovlarında ve günlük hayatlarında çorap kullanmalarını örnek olarak sundu.