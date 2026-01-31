Samsun, Bartın ve Nevşehir’de kuralar çekildi! 10 bini aşkın hak sahibi belli oldu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde bugün 3 ilde kuralar çekildi. Samsun, Bartın ve Nevşehir'de hak sahipleri belli oldu.

Bartın'daki TOKİ kura çekimine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç katıldı. Samsun etabındaki hak sahibi belirleme çekilişi ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile TOKİ Başkanı M. Levent Sungur'un katılımıyla yapıldı. Kura süreci, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.