Samsun, Bartın ve Nevşehir’de kuralar çekildi! 10 bini aşkın hak sahibi belli oldu
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde 31 Ocak 2026 tarihli kura takvimi kapsamında Bartın, Samsun ve Nevşehir etapları tamamlandı. Üç ilde yapılan çekilişler noter huzurunda gerçekleştirildi. 10 bin 385 konutun hak sahibi belli oldu. İşte asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı...
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde bugün 3 ilde kuralar çekildi. Samsun, Bartın ve Nevşehir'de hak sahipleri belli oldu.
Bartın'daki TOKİ kura çekimine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç katıldı. Samsun etabındaki hak sahibi belirleme çekilişi ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile TOKİ Başkanı M. Levent Sungur'un katılımıyla yapıldı. Kura süreci, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.
AYNI GÜN 3 İLDE KURA ÇEKİMİ
Bugünkü kura programı kapsamında hak sahibi belirleme çekilişleri üç ilde ayrı salonlarda yürütüldü. Bartın ve Nevşehir'de kuralar saat 11.00 itibarıyla açılırken, Samsun'daki çekiliş 11.30'da başladı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura süreci tamamlandı.
3 ilde yapılan TOKİ kura çekimlerinin yer ve saat bilgileri şu şekildeydi:
|İl
|Konut Sayısı
|Saat
|Yer
|Bartın
|1.620 konut
|11.00
|Bartın Üniversitesi İİBF Konferans Salonu
|Nevşehir
|2.368 konut
|11.00
|Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi
|Samsun
|6.397 konut
|11.30
|Şehit Ömer Halis Demir Kongre Merkezi
KURALAR CANLI YAYINLANDI
TOKİ'nin sosyal konut projelerine ilişkin kura çekimleri, resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayımlandı. Samsun, Bartın ve Nevşehir'deki çekilişler 31 Ocak itibarıyla tamamlandı. Vatandaşlar, illerine ait kura sürecini TOKİ'nin resmi yayın ekranları üzerinden takip etti.
SAMSUN KURASI TEKRAR İZLE
NEVŞEHİR KURASI TEKRAR İZLE
BARTIN KURASI TEKRAR İZLE
SONUÇLAR NASIL SORGULANACAK?
Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri resmi kanallar üzerinden erişime açıldı. Başvuru sahipleri, hak sahipliği durumlarını T.C. kimlik numaraları ile sorgulayabilir.
📌TOKİ Resmi İnternet Sitesi: toki.gov.tr
📍e-Devlet Kapısı: turkiye.gov.tr