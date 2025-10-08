Şampuan şişesinde pırlanta! Kapalıçarşı’daki kaçak pırlanta operasyonunda şoke eden detaylar
İstanbul'da yürütülen kaçak pırlanta operasyonunda geçtiğimiz ay Ağustos ayında piyasa değeri 1 milyar 250 milyon lira olan pırlanta, değerli taş, ziynet eşyası ve tarihi eser ele geçirilen operasyon neticesinde 30 şüpheli tutuklanmıştı. Yaşanan gelişmenin ardından kaçak pırlanta operasyonunda şoke eden detaylar ortaya çıktı. Bu kapsamda Hong Kong, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden satın alınan değerli taşların havalimanlarında çerez poşeti, şampuan şişesi veya kurye üzerinde yurda sokulduğu belli oldu.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.10.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 11:33