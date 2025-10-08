 Şampuan şişesinde pırlanta! Kapalıçarşı’daki kaçak pırlanta operasyonunda şoke eden detaylar

Bilgi ve belgelere göre soruşturma bir ihbar mektubuyla başladı. 7 Ocak tarihinde gelen ihbar mektubuna göre, bazı firma ve şahıslar Hong Kong, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden satın aldıkları değerli taşlar, Dubai'de gruplandırıp, alıcı firmaya özel verilen müşteri kodlarını poşetler üstüne işleniyordu. Daha sonra yasa dışı yollar ile havalimanlarında çerez poşeti, şampuan şişesi tarzı ürünlerin içerisinde veya kurye üzerinde Türkiye'ye sokuluyordu.