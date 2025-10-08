Viral Galeri Viral Liste  Şampuan şişesinde pırlanta! Kapalıçarşı’daki kaçak pırlanta operasyonunda şoke eden detaylar

İstanbul'da yürütülen kaçak pırlanta operasyonunda geçtiğimiz ay Ağustos ayında piyasa değeri 1 milyar 250 milyon lira olan pırlanta, değerli taş, ziynet eşyası ve tarihi eser ele geçirilen operasyon neticesinde 30 şüpheli tutuklanmıştı. Yaşanan gelişmenin ardından kaçak pırlanta operasyonunda şoke eden detaylar ortaya çıktı. Bu kapsamda Hong Kong, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden satın alınan değerli taşların havalimanlarında çerez poşeti, şampuan şişesi veya kurye üzerinde yurda sokulduğu belli oldu.

İranlı Abbas Maneshi'nin telefonundan birçok mücevheratçı ile yurt dışından getirttiği pırlantalara ait paketlerin teslimat ve konum bilgileri çıktı.

Grubun "İst cet belgi" isimli bir whatsapp grubu kurarak Türkiye'deki mücevheratçıların siparişlerini buradan takip ettikleri saptandı. Yerli mücevher firmalarının kaçak yolla mücevher ticaretinde, hem daha yüksek kar marjı elde edebilmek hem de vergi, ruhsat ve izin yükümlülüklerinden sıyrılmayı amaçladığı öğrenildi.

ÖRGÜT LİDERİ

İstanbul'da geçtiğimiz ağustos ayında kaçak pırlanta soruşturması kapsamında, Kapalıçarşı'da 23 iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 43 şüpheli gözaltına alınırken, piyasa değeri 1 milyar 250 milyon lira değerinde olduğu belirtilen pırlanta, değerli taş, ziynet eşyası ve tarihi eser ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 30'u tutuklanırken, 13 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartı uygulandı.

Tutuklanan isimler arasında Nur-u Osmaniye ve Kapalıçarşı'da mağazaları bulunan mücevher firması sahipleri de yer aldı. İstanbul'un mücevher sektörünün can damarı olan Kapalıçarşı'daki mücevher operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı.

Bilgi ve belgelere göre soruşturma bir ihbar mektubuyla başladı. 7 Ocak tarihinde gelen ihbar mektubuna göre, bazı firma ve şahıslar Hong Kong, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden satın aldıkları değerli taşlar, Dubai'de gruplandırıp, alıcı firmaya özel verilen müşteri kodlarını poşetler üstüne işleniyordu. Daha sonra yasa dışı yollar ile havalimanlarında çerez poşeti, şampuan şişesi tarzı ürünlerin içerisinde veya kurye üzerinde Türkiye'ye sokuluyordu.

AMAÇLARI DAHA YÜKSEK KAR VE VERGİDEN KAÇINMAK

Kaçak yolla yurda sokulan bu mücevherler, kuryeler aracılığıyla pırlanta satışı yapan şirketler aracılığıyla piyasaya kendi ithalat lisanslarını komisyon karşılığında kullandırtıp nakliyesi yapılıyordu.

