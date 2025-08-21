Viral Galeri Viral Liste Şampiyonlar Ligi kura çekim takvimi 2025-2026 | Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray’ın muhtemel rakipleri

Şampiyonlar Ligi kura çekim takvimi 2025-2026 | Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray’ın muhtemel rakipleri

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan giderek artıyor. Yeni formatla birlikte 36 takımın yer alacağı lig aşamasında mücadele edecek Galatasaray, kura çekimini bekliyor. Sarı-kırmızılı temsilcimiz, her torbadan bir takımla sahasında, bir takımla da deplasmanda karşılaşacak. Şu ana kadar 29 takımın katılım hakkı kazandığı turnuvada, kalan 7 ekip play-off turu sonrasında belirlenecek. Peki kura çekimi hangi tarihte yapılacak ve Galatasaray'ın rakipleri ne zaman netleşecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.08.2025 11:53
Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde geri sayım başladı. 2025/26 sezonunda grup aşamasına doğrudan katılacak olan Galatasaray, kura çekimini bekliyor. Sarı-kırmızılılar, yeni formatla birlikte lig usulünde oynanacak dev organizasyonda sahneye ilk kez 16-18 Eylül tarihleri arasında çıkacak.

Kura Çekimi Tarihi ve Detayları

UEFA, Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonu grup kura çekiminin 28 Ağustos 2025 Perşembe günü TSİ 19.00'da yapılacağını açıkladı. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek çekilişte Galatasaray'ın rakipleri netleşecek. Bu sezon 36 takımla oynanacak lig aşamasının fikstürü ise 29 Ağustos'ta UEFA tarafından duyurulacak.

Katılım Hakkı Kazanan Takımlar

Play-off maçlarının sona ereceği 27 Ağustos'a kadar ligdeki son yedi takım kesinleşecek. Şu ana kadar gruplara doğrudan katılım hakkı elde eden 29 ekip arasında Galatasaray'ın yanı sıra Avrupa'nın dev kulüpleri de yer alıyor. İşte doğrudan katılan takımların listesi:

İngiltere: Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Newcastle United

İspanya: Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Athletic Club, Villarreal

İtalya: Napoli, Inter, Atalanta, Juventus

Almanya: Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund

Fransa: Paris Saint-Germain, Marsilya, Monaco

Hollanda: PSV, Ajax

Portekiz: Sporting

Belçika: Union Saint-Gilloise

Çekya: Slavia Prag

Yunanistan: Olympiacos

Türkiye: Galatasaray

Maç Takvimi Açıklandı

UEFA, lig aşaması karşılaşmalarının takvimini de duyurdu. Galatasaray'ın da yer alacağı grup maçları şu tarihlerde oynanacak:

1. Hafta: 16–18 Eylül 2025

2. Hafta: 30 Eylül–1 Ekim 2025

3. Hafta: 21–22 Ekim 2025

4. Hafta: 4–5 Kasım 2025

5. Hafta: 25–26 Kasım 2025

6. Hafta: 9–10 Aralık 2025

7. Hafta: 20–21 Ocak 2026

8. Hafta: 28 Ocak 2026

Finale Kadar Yol Haritası

Lig aşamasının ardından oynanacak turların takvimi ise şöyle:

Eleme play-off'ları: 17–18 ve 24–25 Şubat 2026

Son 16 turu: 10–11 ve 17–18 Mart 2026

Çeyrek finaller: 7–8 ve 14–15 Nisan 2026

Yarı finaller: 28–29 Nisan ve 5–6 Mayıs 2026

Final: 30 Mayıs 2026, Budapeşte – Puskás Arena

Final Budapeşte'de

Avrupa futbolunun zirvesini belirleyecek 2026 finali, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 67 bin 215 kişilik Puskás Arena'da oynanacak.

