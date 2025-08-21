Şampiyonlar Ligi kura çekim takvimi 2025-2026 | Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray’ın muhtemel rakipleri

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan giderek artıyor. Yeni formatla birlikte 36 takımın yer alacağı lig aşamasında mücadele edecek Galatasaray, kura çekimini bekliyor. Sarı-kırmızılı temsilcimiz, her torbadan bir takımla sahasında, bir takımla da deplasmanda karşılaşacak. Şu ana kadar 29 takımın katılım hakkı kazandığı turnuvada, kalan 7 ekip play-off turu sonrasında belirlenecek. Peki kura çekimi hangi tarihte yapılacak ve Galatasaray'ın rakipleri ne zaman netleşecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi