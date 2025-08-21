Şampiyonlar Ligi kura çekim takvimi 2025-2026 | Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray’ın muhtemel rakipleri

Katılım Hakkı Kazanan Takımlar
Play-off maçlarının sona ereceği 27 Ağustos'a kadar ligdeki son yedi takım kesinleşecek. Şu ana kadar gruplara doğrudan katılım hakkı elde eden 29 ekip arasında Galatasaray'ın yanı sıra Avrupa'nın dev kulüpleri de yer alıyor. İşte doğrudan katılan takımların listesi:
İngiltere: Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Newcastle United
İspanya: Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Athletic Club, Villarreal
İtalya: Napoli, Inter, Atalanta, Juventus
Almanya: Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund
Fransa: Paris Saint-Germain, Marsilya, Monaco
Hollanda: PSV, Ajax
Portekiz: Sporting
Belçika: Union Saint-Gilloise
Çekya: Slavia Prag
Yunanistan: Olympiacos
Türkiye: Galatasaray