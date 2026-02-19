CANLI YAYIN
Sahur gecesi oruca niyet zafere yemin! Kuruluş Orhan’da Osmanlı’nın zafer günü

ahaber.com.tr Haber Merkezi

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada Türkiye gündeminde üst sıralarda yer aldı. Maneviyat ile savaşın aynı meydanda buluştuğu, Bursa sarayında eğlenceli gölge oyunu içeren sahneler izleyiciyi ekran başına kilitledi.

Kuruluş Orhan, maneviyat ve mücadelenin iç içe geçtiği bu bölümüyle yayın gecesinin en çok konuşulan yapımlarından biri oldu.

Sahur Sofrasında Cenge Yemin

Flavius'un kaleye elçi olarak gelişiyle tansiyon yükselirken Sultan Orhan, söze Allah'a hamd ederek başladı: "Allah bizi mübarek Ramazan ayına kavuşturdu. Yüce Rabbim tuttuğumuz ve tutacağımız oruçları kabul etsin."

Flavius'un, "Dışarıda sizi öldürmeye yemin etmiş bir ordu var, siz burada yemekten, oruçtan bahsediyorsunuz" sözleri üzerine Sultan Orhan noktayı koydu. "Oruç da savaş da bize Allah tarafından farz kılındı. Bedenimiz yettikçe orucu, bileğimiz tuttukça pusatı bırakmayız."

Germiyan Yolunda Pusu, Son Anda Kurtuluş

Alaeddin ve Gonca'nın Germiyan yolunda pusuya düşmesi gerilimi artırırken, Dursun'un gelişi dengeleri değiştirdi. Ölümle burun buruna gelen ikili Dursun'un gelişiyle kurtulabildi.

Sultan Orhan Adaletten Taviz Vermedi

Tebdil-i kıyafetle halkın arasına karışan Sultan Orhan, duyduğu şikâyetler karşısında öfkelendi. Saray erkânını taht odasında toplayan Orhan Gazi'nin sert çıkışı, devlet otoritesinin adaletle kaim olduğunun altını bir kez daha çizdi.

Nasuh Çelebi ve Cerkutay'dan Gölge Oyunu

Beyler, Nasuh Çelebi ve alpların akşam sohbeti büyük bir eğlenceye döndü. Boran Bey'in o kadar diyar gezdin anlatasın nasıldı ramazanlar sözüyle sahneye çıkan Nasuh Çelebi gördüklerini anlattı. Boran Bey'in kopuzu Cerkutay'ın da sözle dahil olmasıyla geleneksel bir gölge oyununa dönüşen sohbet eğlenceli anlara sahne oldu.

Nilüfer Hatun Tuzağa Düştü

Alp eğitimindeki evlatlarını ziyarete giden Nilüfer Hatun, Prenses Asporça'nın tuzağıyla karşı karşıya kaldı. Mücadelenin ardından Nilüfer Hatun'un esir düşmesi, bölümün en sarsıcı anlarından biri oldu.

Kılıç Havada Kaldı!

Gecenin en çarpıcı sahnesi ise sarayda yaşandı. Gizlice saraya gelen Flavius zincirlenmiş halde huzura çıkarıldı. Sultan Orhan'ın, "Şimdi seni benim elimden kim kurtaracak Flavius?" sözleri eşliğinde davranmasıyla nefesler tutuldu.

Tam o anda Flavius'un dudaklarından dökülen tek kelime saray erkanını şaşırttı: "Allah…" "Seni benim elimden kurtaran Allah, beni de senin elinden kurtarmaz mı?" Bölüm bu çarpıcı anla sona ererken, izleyiciler sosyal medyada "Flavius için yeni bir başlangıç mı?" yorumları yaptı.

