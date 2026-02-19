Sahur gecesi oruca niyet zafere yemin! Kuruluş Orhan’da Osmanlı’nın zafer günü
atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada Türkiye gündeminde üst sıralarda yer aldı. Maneviyat ile savaşın aynı meydanda buluştuğu, Bursa sarayında eğlenceli gölge oyunu içeren sahneler izleyiciyi ekran başına kilitledi.
Kuruluş Orhan, maneviyat ve mücadelenin iç içe geçtiği bu bölümüyle yayın gecesinin en çok konuşulan yapımlarından biri oldu.
Sahur Sofrasında Cenge Yemin
Flavius'un kaleye elçi olarak gelişiyle tansiyon yükselirken Sultan Orhan, söze Allah'a hamd ederek başladı: "Allah bizi mübarek Ramazan ayına kavuşturdu. Yüce Rabbim tuttuğumuz ve tutacağımız oruçları kabul etsin."
Flavius'un, "Dışarıda sizi öldürmeye yemin etmiş bir ordu var, siz burada yemekten, oruçtan bahsediyorsunuz" sözleri üzerine Sultan Orhan noktayı koydu. "Oruç da savaş da bize Allah tarafından farz kılındı. Bedenimiz yettikçe orucu, bileğimiz tuttukça pusatı bırakmayız."
Germiyan Yolunda Pusu, Son Anda Kurtuluş
Alaeddin ve Gonca'nın Germiyan yolunda pusuya düşmesi gerilimi artırırken, Dursun'un gelişi dengeleri değiştirdi. Ölümle burun buruna gelen ikili Dursun'un gelişiyle kurtulabildi.
Sultan Orhan Adaletten Taviz Vermedi
Tebdil-i kıyafetle halkın arasına karışan Sultan Orhan, duyduğu şikâyetler karşısında öfkelendi. Saray erkânını taht odasında toplayan Orhan Gazi'nin sert çıkışı, devlet otoritesinin adaletle kaim olduğunun altını bir kez daha çizdi.