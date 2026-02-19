Sahur gecesi oruca niyet zafere yemin! Kuruluş Orhan’da Osmanlı’nın zafer günü

Nasuh Çelebi ve Cerkutay'dan Gölge Oyunu Beyler, Nasuh Çelebi ve alpların akşam sohbeti büyük bir eğlenceye döndü. Boran Bey'in o kadar diyar gezdin anlatasın nasıldı ramazanlar sözüyle sahneye çıkan Nasuh Çelebi gördüklerini anlattı. Boran Bey'in kopuzu Cerkutay'ın da sözle dahil olmasıyla geleneksel bir gölge oyununa dönüşen sohbet eğlenceli anlara sahne oldu.

Nilüfer Hatun Tuzağa Düştü Alp eğitimindeki evlatlarını ziyarete giden Nilüfer Hatun, Prenses Asporça'nın tuzağıyla karşı karşıya kaldı. Mücadelenin ardından Nilüfer Hatun'un esir düşmesi, bölümün en sarsıcı anlarından biri oldu.

Kılıç Havada Kaldı! Gecenin en çarpıcı sahnesi ise sarayda yaşandı. Gizlice saraya gelen Flavius zincirlenmiş halde huzura çıkarıldı. Sultan Orhan'ın, "Şimdi seni benim elimden kim kurtaracak Flavius?" sözleri eşliğinde davranmasıyla nefesler tutuldu.

Tam o anda Flavius'un dudaklarından dökülen tek kelime saray erkanını şaşırttı: "Allah…" "Seni benim elimden kurtaran Allah, beni de senin elinden kurtarmaz mı?" Bölüm bu çarpıcı anla sona ererken, izleyiciler sosyal medyada "Flavius için yeni bir başlangıç mı?" yorumları yaptı.