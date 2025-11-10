Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? 2.764 personel alımı canlı yayınlanacak mı?
Sağlık Bakanlığı'nın 2 bin 764 sürekli işçi alımına ilişkin kura çekimi için takvim netleşti. Bakanlık bünyesinde görev almak isteyen adaylar, kura sürecini Ankara'da gerçekleştirilecek çekilişle canlı olarak takip edebilecek. iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden yayınlanacak kura, başvuruda bulunan adaylar için belirlenen tarih ve saatte yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı kurası hangi gün, saat kaçta ve nerede çekilecek?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.11.2025 11:42