Viral Galeri Viral Liste Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? 2.764 personel alımı canlı yayınlanacak mı?

Sağlık Bakanlığı'nın 2 bin 764 sürekli işçi alımına ilişkin kura çekimi için takvim netleşti. Bakanlık bünyesinde görev almak isteyen adaylar, kura sürecini Ankara'da gerçekleştirilecek çekilişle canlı olarak takip edebilecek. iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden yayınlanacak kura, başvuruda bulunan adaylar için belirlenen tarih ve saatte yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı kurası hangi gün, saat kaçta ve nerede çekilecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.11.2025 11:42
Sağlık Bakanlığı'nın 2 bin 764 sürekli işçi alımı için kura tarihi belli oldu. Başvurularını tamamlayan binlerce aday, şimdi kura çekimini ve sonuç açıklamasını heyecanla bekliyor. Bakanlık kadrolarında görev almak isteyen adaylar, kura sürecini canlı yayında takip edebilecek.

KURA 12 KASIM'DA ANKARA'DA YAPILACAK

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecek işçi alımı kura çekimi, 12 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 09.00 ile 18.00 arasında gerçekleştirilecek. Kura işlemleri, Ankara'da yapılacak ve tüm adaylar iscisonuc.saglik.gov.tr adresi üzerinden canlı olarak süreci izleyebilecek.

Kura çekimi noter huzurunda yapılacak olup, tamamen şeffaf biçimde yürütülecek. Böylece adaylar, isimlerinin çekiliş sırasını anlık olarak takip edebilecek.

SONUÇLAR RESMİ SİTEDEN DUYURULACAK

Kura tamamlandıktan sonra belirlenen asıl ve yedek aday listeleri, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün (YHGM) resmi internet adresi olan https://yhgm.saglik.gov.tr üzerinden ilan edilecek.

Adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacak; internet üzerinden yayımlanan duyuru resmi tebligat yerine geçecek.

ATAMA SÜRECİ VE BELGELERİN TESLİMİ

Kura sonucunda asıl olarak yerleştirilen adaylar, Sağlık Bakanlığı'nın belirleyeceği süre içinde gerekli belgeleri teslim etmekle yükümlü olacak. Belgelerini zamanında teslim etmeyen, başvuru koşullarını sağlamadığı tespit edilen veya çeşitli nedenlerle göreve başlamayan kişilerin yerine yedek adaylar çağrılacak.

Bu süreçte adayların dikkatli olması ve duyuruları düzenli olarak takip etmesi büyük önem taşıyor.

