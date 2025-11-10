Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? 2.764 personel alımı canlı yayınlanacak mı?

KURA 12 KASIM'DA ANKARA'DA YAPILACAK

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecek işçi alımı kura çekimi, 12 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 09.00 ile 18.00 arasında gerçekleştirilecek. Kura işlemleri, Ankara'da yapılacak ve tüm adaylar iscisonuc.saglik.gov.tr adresi üzerinden canlı olarak süreci izleyebilecek.

Kura çekimi noter huzurunda yapılacak olup, tamamen şeffaf biçimde yürütülecek. Böylece adaylar, isimlerinin çekiliş sırasını anlık olarak takip edebilecek.