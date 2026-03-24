Sağanak ve kar kapıda! MGM il il uyardı: Yeni dalga geliyor

Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 08:39 Son Güncelleme: 24 Mart 2026 08:42 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde etkili olan yağışlı hava bu hafta boyunca da etkisini sürdürecek. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, birçok bölgede aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

Tahminlere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri yağışın etkisi altında kalacak. Bunun yanı sıra Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Samsun çevreleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yer alan Şırnak, Hakkari, Ağrı, Kars ve Ardahan çevrelerinde de yağış görülecek.

Erzurum, Bitlis ve Siirt'in doğu kesimlerinde de yağış geçişleri bekleniyor. Yağışların genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Doğu Anadolu'nun doğusunda ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

ANTALYA İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Özellikle Akdeniz Bölgesi'nde dikkat çeken bir uyarı bulunuyor. Antalya'nın merkez ve doğu ilçelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu nedenle ani su baskını, sel ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

MARMARA'DA KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilirken, Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar etkili olacak. Saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi beklenen rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi risklere karşı dikkatli olunması isteniyor.