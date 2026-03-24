Sağanak ve kar kapıda! MGM il il uyardı: Yeni dalga geliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde etkili olan yağışlı hava bu hafta boyunca da etkisini sürdürecek. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, birçok bölgede aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

Tahminlere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri yağışın etkisi altında kalacak. Bunun yanı sıra Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Samsun çevreleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yer alan Şırnak, Hakkari, Ağrı, Kars ve Ardahan çevrelerinde de yağış görülecek.

Erzurum, Bitlis ve Siirt'in doğu kesimlerinde de yağış geçişleri bekleniyor. Yağışların genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Doğu Anadolu'nun doğusunda ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

ANTALYA İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Özellikle Akdeniz Bölgesi'nde dikkat çeken bir uyarı bulunuyor. Antalya'nın merkez ve doğu ilçelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu nedenle ani su baskını, sel ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

MARMARA'DA KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilirken, Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar etkili olacak. Saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi beklenen rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi risklere karşı dikkatli olunması isteniyor.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, özellikle yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski devam ediyor. Aynı bölgelerde hava sıcaklıklarındaki artışa bağlı olarak kar erimeleri de tehlike oluşturuyor. Yetkililer, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmasını istiyor.

SICAKLIKLAR DOĞUDA ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Genel olarak sıcaklıkların güney ve batı bölgelerde mevsim normallerinin altında, diğer kesimlerde ise normaller civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞ HAFTA BOYUNCA SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit'in verdiği bilgilere göre, yağışlı hava sistemi hafta boyunca etkisini sürdürecek. Salı günü Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda görülecek yağışların, çarşamba ve perşembe günü yurt genelinde daha geniş alana yayılması bekleniyor.

Cuma günü ise doğu kesimlerde yağışların etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Ancak aynı gün öğle saatlerinden itibaren batı bölgelerden yeni bir yağışlı sistemin yurda giriş yapacağı tahmin ediliyor.

HAFTA SONU TÜM YURT YAĞIŞ ALTINDA

Cuma günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de başlayacak olan yeni yağışlı sistemin hafta sonu itibarıyla tüm yurtta etkili olması bekleniyor. Yağışların büyük bölümünün sağanak şeklinde olacağı, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

3 BÜYÜKŞEHİRDE YAĞIŞ SÜRECEK

  • Ankara, İstanbul ve İzmir'de önümüzdeki üç gün boyunca yağış bekleniyor. Ankara'da sıcaklıkların 9-10 derece civarında seyretmesi, cuma günü ise 16-17 dereceye yükselmesi öngörülüyor.
  • İstanbul'da sıcaklıkların 16-17 derece, İzmir'de ise 17-18 derece civarında olması beklenirken, her iki kentte de aralıklı yağış geçişlerinin etkili olacağı tahmin ediliyor.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

BölgeİlSıcaklıkHava Durumu
MarmaraEdirne11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
İstanbul10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
Kırklareli10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
Kocaeli11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
EgeAfyonkarahisar10°CÇok bulutlu, öğleden sonra yağmurlu
Denizli12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
İzmir16°CÇok bulutlu, öğleden sonra sağanak
Muğla14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak
AkdenizAdana18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak
Antalya15°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak
Hatay16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak
Mersin18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak
İç AnadoluAnkara12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
Eskişehir11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
Konya12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
Nevşehir11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
Batı KaradenizBolu9°CYağmurlu, yükseklerde kar
Düzce12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
Kastamonu13°CYağmurlu, yükseklerde kar
Zonguldak9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
Orta ve Doğu KaradenizAmasya16°CÇok bulutlu, yağmur ve sağanak
Samsun11°CAkşam saatlerinden sonra yağmurlu
Tokat16°CÇok bulutlu, yağmur ve sağanak
Trabzon12°CÇok bulutlu
Doğu AnadoluErzurum8°CAkşam saatlerinden sonra kar
Kars8°CAkşam saatlerinden sonra kar
Malatya11°CYağmur ve sağanak
Van8°CKarla karışık yağmur
Güneydoğu AnadoluDiyarbakır16°CÇok bulutlu
Gaziantep12°CYağmur ve sağanak
Siirt17°CAkşam saatlerinden sonra yağışlı
Şanlıurfa16°CYağmur ve sağanak
