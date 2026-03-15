Sağanak ve fırtına geliyor: Meteoroloji sarı kod verdi! İstanbul, Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Mart tarihli hava tahmin raporunu yayımladı. Kurumun değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak; özellikle Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in bazı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji, olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 il için sarı kodlu uyarı yayımlarken haftaya ilişkin hava durumu detaylarını da paylaştı. Peki önümüzdeki günlerde Türkiye genelinde hava nasıl olacak?

Sağanak ve fırtına geliyor: Meteoroloji sarı kod verdi! İstanbul, Ankara 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde beklenen olumsuz hava koşullarına karşı uyarılarda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olurken, özellikle doğu bölgelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, aralarında Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'deki illerin de bulunduğu 19 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Sağanak ve fırtına geliyor: Meteoroloji sarı kod verdi! İstanbul, Ankara 2

YAĞIŞLAR DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA KUVVETLENECEK

Tahminlere göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz ile İstanbul'un kuzey ilçeleri, Antalya'nın doğusu, Samsun, Tokat ve Amasya çevrelerinde yağış bekleniyor.

Sağanak ve fırtına geliyor: Meteoroloji sarı kod verdi! İstanbul, Ankara 3

Yağışların büyük bölümünün yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Ancak yüksek kesimlerde yağışın karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı belirtiliyor.

  • Meteoroloji yetkilileri, özellikle Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'de yağışların yer yer kuvvetli olabileceğini ifade ederken, Bingöl, Bitlis, Muş, Van'ın güneyi, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı görülebileceğine dikkat çekti.
Sağanak ve fırtına geliyor: Meteoroloji sarı kod verdi! İstanbul, Ankara 4

FIRTINA VE TOZ TAŞINIMI UYARISI

Meteoroloji, rüzgarın Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerinden, Hatay'da ise batı ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceğini bildirdi. Rüzgar hızının saatte 50 ila 80 kilometreye ulaşabileceği, Hatay çevrelerinde ise yer yer 90 kilometreye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

Sağanak ve fırtına geliyor: Meteoroloji sarı kod verdi! İstanbul, Ankara 5

Öte yandan Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer toz taşınımı bekleniyor. Yetkililer, görüş mesafesinde düşüş ve hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Sağanak ve fırtına geliyor: Meteoroloji sarı kod verdi! İstanbul, Ankara 6

SİS, DON VE BUZLANMAYA DİKKAT

Gece ve sabah saatlerinde özellikle iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının görülmesi bekleniyor. Marmara ve iç kesimlerde ise pus ve yer yer sis oluşabileceği tahmin ediliyor. Yetkililer, özellikle sabah saatlerinde sürücülerin görüş mesafesindeki azalma ve buzlanma riskine karşı dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

Sağanak ve fırtına geliyor: Meteoroloji sarı kod verdi! İstanbul, Ankara 7

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Meteoroloji, kar örtüsünün kalın olduğu bazı bölgeler için de uyarılarda bulundu. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesinin devam ettiği ifade edildi.

Ayrıca bölgede hava sıcaklıklarının zaman zaman yükselmesi nedeniyle kar erimesine bağlı risklerin de oluşabileceği belirtilerek, özellikle dağlık alanlarda dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Sağanak ve fırtına geliyor: Meteoroloji sarı kod verdi! İstanbul, Ankara 8

19 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji tarafından yayımlanan sarı kodlu uyarı kapsamında Adana, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye illeri yer aldı.

Sarı kodlu uyarı, hava durumunun potansiyel risk oluşturabileceğini ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini ifade ediyor. Yetkililer, özellikle kuvvetli yağış ve rüzgarın etkili olabileceği bölgelerde meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.

Sağanak ve fırtına geliyor: Meteoroloji sarı kod verdi! İstanbul, Ankara 9

HAFTA SONU DOĞUDA YAĞIŞ, BATIDA BULUTLU HAVA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonuna ilişkin yaptığı değerlendirmede yağışların ağırlıklı olarak doğu bölgelerinde görüleceğini belirtti. Çelik, batı kesimlerde ise havanın çoğunlukla parçalı bulutlu geçeceğini ifade etti.

Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışların etkili olacağını belirten Çelik, özellikle Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da hafta sonu boyunca yağışların yer yer kuvvetli olabileceğini söyledi.

Çelik ayrıca yağışların büyük bölümünün yağmur şeklinde olacağını, 1300 ila 1400 metre rakımın üzerindeki bölgelerde ise kar yağışının görülebileceğini dile getirdi.

Sağanak ve fırtına geliyor: Meteoroloji sarı kod verdi! İstanbul, Ankara 10

BÜYÜKŞEHİRLERDE HAVA NASIL OLACAK?

Üç büyükşehirde hafta sonu boyunca yağış beklenmezken, parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Tahminlere göre Ankara'da en yüksek sıcaklık 15–16 derece, İstanbul'da 12–13 derece, İzmir'de ise 17–18 derece civarında seyredecek.

Sağanak ve fırtına geliyor: Meteoroloji sarı kod verdi! İstanbul, Ankara 11

DOĞU AKDENİZ'DE DENİZLERDE FIRTINA

Meteoroloji, denizlerde de fırtına beklendiğini açıkladı. Buna göre Doğu Akdeniz'de rüzgârın cumartesi öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, pazar sabah saatlerinden itibaren ise batı kesimlerde kuzeybatı, doğusunda ise güneydoğu yönlerden kuvvetlenerek 6 ila 8 kuvvetinde (50–75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Yetkililer, denizcilerin ve kıyı bölgelerinde yaşayan vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti. Fırtınanın pazar günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.

Sağanak ve fırtına geliyor: Meteoroloji sarı kod verdi! İstanbul, Ankara 12

15 MART BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU

Marmara Bölgesi

İlSıcaklıkHava Durumu
Edirne15°CParçalı ve çok bulutlu
İstanbul12°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri hafif yağmurlu
Kırklareli13°CParçalı ve çok bulutlu
Kocaeli14°CParçalı ve çok bulutlu

Ege Bölgesi

İlSıcaklıkHava Durumu
Afyonkarahisar14°CParçalı ve az bulutlu
Denizli20°CParçalı ve az bulutlu
İzmir16°CParçalı ve az bulutlu
Manisa17°CParçalı ve az bulutlu
Sağanak ve fırtına geliyor: Meteoroloji sarı kod verdi! İstanbul, Ankara 13

Akdeniz Bölgesi

İlSıcaklıkHava Durumu
Adana15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yerel kuvvetli)
Antalya22°CParçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay12°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yerel kuvvetli)
Mersin15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yerel kuvvetli)

İç Anadolu Bölgesi

İlSıcaklıkHava Durumu
Ankara14°CParçalı bulutlu
Eskişehir15°CParçalı bulutlu
Konya11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Nevşehir13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Sağanak ve fırtına geliyor: Meteoroloji sarı kod verdi! İstanbul, Ankara 14

Batı Karadeniz

İlSıcaklıkHava Durumu
Bolu0°C / 14°CParçalı bulutlu
Düzce3°C / 14°CParçalı bulutlu
Kastamonu-2°C / 14°CParçalı ve az bulutlu
Zonguldak5°C / 9°CParçalı bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

İlSıcaklıkHava Durumu
Amasya18°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
Samsun14°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
Tokat20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Trabzon13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Sağanak ve fırtına geliyor: Meteoroloji sarı kod verdi! İstanbul, Ankara 15

Doğu Anadolu

İlSıcaklıkHava Durumu
Erzurum6°CÇok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Kars2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Malatya8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
Van6°CÇok bulutlu, karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

Güneydoğu Anadolu

İlSıcaklıkHava Durumu
Diyarbakır11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (yerel kuvvetli)
Gaziantep11°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yerel kuvvetli)
Siirt11°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yerel kuvvetli)
Şanlıurfa12°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yerel kuvvetli)
