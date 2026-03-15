Sağanak ve fırtına geliyor: Meteoroloji sarı kod verdi! İstanbul, Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Mart tarihli hava tahmin raporunu yayımladı. Kurumun değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak; özellikle Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in bazı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji, olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 il için sarı kodlu uyarı yayımlarken haftaya ilişkin hava durumu detaylarını da paylaştı. Peki önümüzdeki günlerde Türkiye genelinde hava nasıl olacak?
YAĞIŞLAR DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA KUVVETLENECEK
Tahminlere göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz ile İstanbul'un kuzey ilçeleri, Antalya'nın doğusu, Samsun, Tokat ve Amasya çevrelerinde yağış bekleniyor.
Yağışların büyük bölümünün yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Ancak yüksek kesimlerde yağışın karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı belirtiliyor.
- Meteoroloji yetkilileri, özellikle Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'de yağışların yer yer kuvvetli olabileceğini ifade ederken, Bingöl, Bitlis, Muş, Van'ın güneyi, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı görülebileceğine dikkat çekti.
FIRTINA VE TOZ TAŞINIMI UYARISI
Meteoroloji, rüzgarın Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerinden, Hatay'da ise batı ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceğini bildirdi. Rüzgar hızının saatte 50 ila 80 kilometreye ulaşabileceği, Hatay çevrelerinde ise yer yer 90 kilometreye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.
Öte yandan Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer toz taşınımı bekleniyor. Yetkililer, görüş mesafesinde düşüş ve hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.