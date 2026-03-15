SİS, DON VE BUZLANMAYA DİKKAT Gece ve sabah saatlerinde özellikle iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının görülmesi bekleniyor. Marmara ve iç kesimlerde ise pus ve yer yer sis oluşabileceği tahmin ediliyor. Yetkililer, özellikle sabah saatlerinde sürücülerin görüş mesafesindeki azalma ve buzlanma riskine karşı dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR Meteoroloji, kar örtüsünün kalın olduğu bazı bölgeler için de uyarılarda bulundu. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesinin devam ettiği ifade edildi. Ayrıca bölgede hava sıcaklıklarının zaman zaman yükselmesi nedeniyle kar erimesine bağlı risklerin de oluşabileceği belirtilerek, özellikle dağlık alanlarda dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

19 İL İÇİN SARI KODLU UYARI Meteoroloji tarafından yayımlanan sarı kodlu uyarı kapsamında Adana, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye illeri yer aldı. Sarı kodlu uyarı, hava durumunun potansiyel risk oluşturabileceğini ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini ifade ediyor. Yetkililer, özellikle kuvvetli yağış ve rüzgarın etkili olabileceği bölgelerde meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.

HAFTA SONU DOĞUDA YAĞIŞ, BATIDA BULUTLU HAVA Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonuna ilişkin yaptığı değerlendirmede yağışların ağırlıklı olarak doğu bölgelerinde görüleceğini belirtti. Çelik, batı kesimlerde ise havanın çoğunlukla parçalı bulutlu geçeceğini ifade etti. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışların etkili olacağını belirten Çelik, özellikle Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da hafta sonu boyunca yağışların yer yer kuvvetli olabileceğini söyledi. Çelik ayrıca yağışların büyük bölümünün yağmur şeklinde olacağını, 1300 ila 1400 metre rakımın üzerindeki bölgelerde ise kar yağışının görülebileceğini dile getirdi.