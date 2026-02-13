Safiye Soyman'ın dinmeyen evlat acısı! Doğum gününde dualarla andı
Bundan 3 yıl önce, 47 yaşındaki MS hastası oğlu Harun Akaröz'ü kaybeden Safiye Soyman'ın evlat acısı dinmiyor. Acılı anne, oğlunu doğum gününde okuttuğu mevlid ve dualarla anarak duygusal bir paylaşımda bulundu.
Türk sanat müziğinin sevilen isimlerinden Safiye Soyman, 2024 yılında hayatını kaybeden oğlu Harun Akaröz'ü doğum gününde dualarla andı.
24 yıldır kas güçsüzlüğü, denge kaybı, yürüme ve konuşma bozukluğu gibi belirtilerle seyreden ve merkezi sinir sistemini etkileyen MS hastalığıyla mücadele eden Harun Akaröz, 26 Temmuz 2024'te Burdur'da fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.
Solunum yetmezliğine bağlı şikayetleri bulunan Akaröz, 27 Temmuz'da yaşamını yitirmişti. Genç yaşta hayatını kaybeden Akaröz'ün cenazesi defnedilmek üzere Bodrum'a götürülmüştü.
"ELLERİMLE YIKADIM"
Evlat acısıyla yürekleri dağlayan Safiye Soyman, daha önce yaptığı açıklamada yaşadığı büyük acıyı şu sözlerle dile getirmişti:
"Allah kimseye evlat acısı vermesin. Gitti benim oğlum, üstüne bir sinek konsun istemezdim. Çok iyi bakardım. Çekimden geldim, beni bekliyormuş. Ben geldim bir hafta sonra vefat etti. Morgda ellerimle yıkadım. Gülerek gitti benim çocuğum."
DOĞUM GÜNÜNDE MEVLİT OKUTTU
Acılı anne, oğlu Harun Akaröz'ün doğum gününde hatim duası okutarak evladını andı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Soyman, duygusal notuyla takipçilerini derinden etkiledi.