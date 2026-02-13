Safiye Soyman'ın dinmeyen evlat acısı! Doğum gününde dualarla andı

24 yıldır kas güçsüzlüğü, denge kaybı, yürüme ve konuşma bozukluğu gibi belirtilerle seyreden ve merkezi sinir sistemini etkileyen MS hastalığıyla mücadele eden Harun Akaröz, 26 Temmuz 2024'te Burdur'da fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.

"ELLERİMLE YIKADIM"

Evlat acısıyla yürekleri dağlayan Safiye Soyman, daha önce yaptığı açıklamada yaşadığı büyük acıyı şu sözlerle dile getirmişti:

"Allah kimseye evlat acısı vermesin. Gitti benim oğlum, üstüne bir sinek konsun istemezdim. Çok iyi bakardım. Çekimden geldim, beni bekliyormuş. Ben geldim bir hafta sonra vefat etti. Morgda ellerimle yıkadım. Gülerek gitti benim çocuğum."