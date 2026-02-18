Şafak Sezer'in büyük kızı yıllar sonra ortaya çıktı
Sevilen oyuncu Şafak Sezer, eşi Esra Sezer ile 25 yıllık evliliğini geride bırakmanın mutluluğunu yaşarken, büyük kızı Sudem ile birlikte katıldığı galada objektiflere yansıdı. Geceye damga vuran detay ise 23 yaşındaki Sudem'in babasına olan şaşırtıcı benzerliği oldu.
2025'te eşi Esra Sezer ile 25. evlilik yıl dönümünü kutlayan ünlü oyuncu Şafak Sezer, magazin dğnyasının sevilen isimleri arasında yer alıyor...
2003 yılında ilk kızı Sudem'i, 2009'da ise ikinci kızı Irmak'ı kucağına alarak baba olmanın mutluluğunu yaşayan Sezer, yıllar sonra büyük kızıyla objektiflere yansıdı.
BABASININ KOPYASI OLMUŞ
2. Sayfa'nın haberine göre; Başarılı oyuncu, bir tiyatro oyununun gala gecesine 23 yaşındaki kızı Sudem Sezer ile katıldı. Gece boyunca keyifli halleri ve samimi tavırlarıyla dikkat çeken baba-kız, gazetecilere birlikte poz verdi.
Gala sonrası paylaşılan kareler ise sosyal medyada kısa sürede gündem yarattı. Sudem Sezer'in babası Şafak Sezer'e olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.
"Aynı yüz hatları", "Babasının kopyası" ve "Gülüşleri bile aynı" yorumları art arda gelirken, baba-kızın görüntüleri magazin dünyasının en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.