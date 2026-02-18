Şafak Sezer'in büyük kızı yıllar sonra ortaya çıktı

2. Sayfa'nın haberine göre; Başarılı oyuncu, bir tiyatro oyununun gala gecesine 23 yaşındaki kızı Sudem Sezer ile katıldı. Gece boyunca keyifli halleri ve samimi tavırlarıyla dikkat çeken baba-kız, gazetecilere birlikte poz verdi.

Gala sonrası paylaşılan kareler ise sosyal medyada kısa sürede gündem yarattı. Sudem Sezer'in babası Şafak Sezer'e olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

"Aynı yüz hatları", "Babasının kopyası" ve "Gülüşleri bile aynı" yorumları art arda gelirken, baba-kızın görüntüleri magazin dünyasının en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.