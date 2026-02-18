CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Şafak Sezer'in büyük kızı yıllar sonra ortaya çıktı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Sevilen oyuncu Şafak Sezer, eşi Esra Sezer ile 25 yıllık evliliğini geride bırakmanın mutluluğunu yaşarken, büyük kızı Sudem ile birlikte katıldığı galada objektiflere yansıdı. Geceye damga vuran detay ise 23 yaşındaki Sudem'in babasına olan şaşırtıcı benzerliği oldu.

Şafak Sezer'in büyük kızı yıllar sonra ortaya çıktı 1

2025'te eşi Esra Sezer ile 25. evlilik yıl dönümünü kutlayan ünlü oyuncu Şafak Sezer, magazin dğnyasının sevilen isimleri arasında yer alıyor...

Şafak Sezer'in büyük kızı yıllar sonra ortaya çıktı 2

2003 yılında ilk kızı Sudem'i, 2009'da ise ikinci kızı Irmak'ı kucağına alarak baba olmanın mutluluğunu yaşayan Sezer, yıllar sonra büyük kızıyla objektiflere yansıdı.

Şafak Sezer'in büyük kızı yıllar sonra ortaya çıktı 3

BABASININ KOPYASI OLMUŞ

2. Sayfa'nın haberine göre; Başarılı oyuncu, bir tiyatro oyununun gala gecesine 23 yaşındaki kızı Sudem Sezer ile katıldı. Gece boyunca keyifli halleri ve samimi tavırlarıyla dikkat çeken baba-kız, gazetecilere birlikte poz verdi.

Şafak Sezer'in büyük kızı yıllar sonra ortaya çıktı 4

Gala sonrası paylaşılan kareler ise sosyal medyada kısa sürede gündem yarattı. Sudem Sezer'in babası Şafak Sezer'e olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Şafak Sezer'in büyük kızı yıllar sonra ortaya çıktı 5

"Aynı yüz hatları", "Babasının kopyası" ve "Gülüşleri bile aynı" yorumları art arda gelirken, baba-kızın görüntüleri magazin dünyasının en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.

Şafak Sezer'in büyük kızı yıllar sonra ortaya çıktı 6

Şafak Sezer'in kızları (eski görüntü)

Şafak Sezer'in büyük kızı yıllar sonra ortaya çıktı 7

Şafak Sezer'in kızları (eski görüntü)

Mobil uygulamalarımızı indirin