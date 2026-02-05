Sadece 1 dakika sürüyor: Kutu nefes tekniği kalp çarpıntısını azaltıyor



Kalp çarpıntısını azaltmak ve tansiyonu dengelemek için önerilen kutu nefes tekniği yalnızca 1 dakika sürüyor. Uzmana göre doğru nefes ritmi, stres hormonlarının etkisini kısa sürede düşürebiliyor.

Günlük stres, vücudu sürekli alarm halinde tutarak kalp atışını hızlandırıyor ve kan basıncını yükseltiyor. Ruh sağlığı uzmanı, bu döngüyü kırmak için kısa ama düzenli nefes egzersizlerinin etkili olduğunu belirtiyor. Psikoterapist Niro Feliciano'nun önerdiği 1 dakikalık kutu nefes tekniği, sinir sistemini sakinleştiriyor.

KUTU NEFES TEKNİĞİ NASIL UYGULANIYOR? Psikoterapiste göre, bu egzersiz için sessiz bir ortam yeterli. Dört saniye nefes alın, altı saniye nefes verin. Bu döngüyü altı kez tekrarlayın. Toplam süre yaklaşık bir dakika. Daha uzun nefes verme süresi, vücudun gevşeme yanıtını devreye sokuyor.

GÜN İÇİNDEKİ STRESİ AZALTIYOR Stres sırasında salgılanan adrenalin ve kortizol, kalp ritmini hızlandırıyor. Uzman, kontrollü nefesle vagus sinirinin uyarıldığını ve bunun kalp atışını yavaşlatıp tansiyonu dengeleyebileceğini ifade ediyor. Düzenli uygulama, gün içindeki gerginliği azaltmaya yardımcı olabiliyor.

Feliciano konu ile ilgili yaptığı açıklamada, askeri özel kuvvetler muharebe birimlerinin bu bir dakikalık derin nefes alma tekniğini zihinlerini ve bedenlerini sakinleştirmek ve onları savaş ya da kaç modundan çıkarmak için kullandığını ifade ediyor.