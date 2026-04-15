Sabri Sarıoğlu hakkında skandal iddialar! Lara Aslan mesajları ifşa etti

Yağmur Sarıoğlu ile evli olan eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu, yasak aşk iddiasıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Sarıoğlu'nun eski sevgilisi olduğunu öne süren Lara Aslan'dan, hamilelik, şiddet, hastalık ve borç iddiaları peş peşe geldi.

Sabri Sarıoğlu hakkında skandal iddialar! Lara Aslan mesajları ifşa etti 1

Türk futbolunun tanınmış isimlerinden Sabri Sarıoğlu, özel hayatıyla ilgili sarsıcı bir iddiayla karşı karşıya. Pilot eşi Yağmur Sarıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdürdüğü bilinen eski futbolcunun, eşini aldattığı öne sürüldü.

Sabri Sarıoğlu hakkında skandal iddialar! Lara Aslan mesajları ifşa etti 2

SKANDAL İDDİALAR

İddiaların odağındaki isim ise Lara Aslan. Sabri Sarıoğlu ile geçmişte ilişki yaşadığını iddia eden Aslan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündemi sarstı. Aslan, Sarıoğlu ile olan mesajlaşmalarını ifşa ederek, ilişkinin Sarıoğlu evliyken de devam ettiğini savundu.

Sabri Sarıoğlu hakkında skandal iddialar! Lara Aslan mesajları ifşa etti 3

"HAMİLEYKEN ŞİDDET GÖRDÜM"

Sabri Sarıoğlu'ndan hamile kaldığını belirten Lara Aslan, "Bana bulaştırdığın hastalığın ceremesini çekerken demediğini bırakmadın. Hamileyken şiddet gördüm. Bu yaşadıklarımın en küçüğü olarak kalmış. Tamı tamına 4 yıl hayatımdan, sağlığımdan çalınan 4 yıl. Bana hâlâ 30 bin dolardan fazla borcu var. Kendi karısına beni kötü olarak, bana da karısını 'kötü hasta' olarak gösteren gerçek bir hastadan bahsediyoruz." dedi.

Sabri Sarıoğlu hakkında skandal iddialar! Lara Aslan mesajları ifşa etti 4

"ERKEK SUÇLU"

Instagram'dan mesajlaşmaları paylaşan Aslan, "İki kadını da hem fiziksel hem psikolojik olarak hasta etti. Bu hikayenin en büyük suçlusu erkektir. Sayın Sabri Sarıoğlu en kısa zamanda çocuklarının hayatını karartmadan tedavi ol." ifadelerini kullandı.

Sabri Sarıoğlu hakkında skandal iddialar! Lara Aslan mesajları ifşa etti 5

"HAYATIMIN İÇİNE ETTİ"

Lara Aslan, fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü iddiasıyla konuyu yargıya taşıyacağını açıkladı. Aslan, "Evli olduğunu biliyordum. Ama gidip geri geliyorlar. Diyor ki eşimden boşanacağım. Bu süreçte yanımda olmana ihtiyacım var. İlk tanıştığımda 19,5 yaşındaydım. Verdiği vaatlerle hayatımın içine eden bir insan." dedi.

Sabri Sarıoğlu hakkında skandal iddialar! Lara Aslan mesajları ifşa etti 6

Aslan, açıklamalarının ardından Sarıoğlu'nun davranışlarını sert sözlerle eleştirdi:

"Kadını kadına düşman ederek kendi uçkurunun peşine düşmüş"

Üç çocukları olan çift, Lara Aslan'ın iddialarıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Sabri Sarıoğlu hakkında skandal iddialar! Lara Aslan mesajları ifşa etti 7

SABRİ VE YAĞMUR SARIOĞLU HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Sabri Sarıoğlu Kimdir?

Ailesi Çarşambalı olan Sabri Sarıoğlu, 26 Temmuz 1984 tarihinde Samsun'da dünyaya gelmiştir. Eski milli futbolcu, kariyeri boyunca Galatasaray formasıyla tanınan önemli isimlerden biri olmuştur.

Sabri Sarıoğlu hakkında skandal iddialar! Lara Aslan mesajları ifşa etti 8

Yağmur Sarıoğlu Kimdir?

1988 doğumlu olan Yağmur Sarıoğlu, Hacettepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü mezunudur. Eğitim hayatının ardından büyük bir kariyer değişikliğine giderek pilotluk eğitimi almış ve havacılık sektörüne giriş yapmıştır. Şu anda özel bir havayolu şirketinde kaptan pilot olarak görev yapmaktadır.

