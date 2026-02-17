Sabancılarda düğün heyecanı: Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç evleniyor
Yaklaşık bir yıldır birlikteliklerini sürdüren oyuncu Esra Bilgiç ve iş insanı Faruk Sabancı, ilişkilerini resmiyete dökme kararı aldı. Ünlü çiftin hem İtalya'da hem İstanbul'da düğün yapacağı iddia edildi.
Magazin dünyasının sevilen ismi Esra Bilgiç ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından ünlü DJ Faruk Sabancı, aşklarını evlilikle taçlandırmaya hazırlanıyor.
İlişkilerini geçtiğimiz aylarda aile tanışmasıyla resmi bir boyuta taşıyan çiftin, düğün detayları netleşmeye başladı.
PORTOFİNO'DAN İSTANBUL'A İKİ AŞAMALI DÜĞÜN
Çiftin planlarına göre bu yaz, iki ayrı kutlama gerçekleşecek.
İlk Adım İtalya: İddialara göre çift, İtalya'nın eşsiz sahil kasabası Portofino'da nikâh masasına oturacak. Yaklaşık 200 kişilik, oldukça seçkin bir davetli listesinin eşlik edeceği bu tören, deniz manzaralı lüks bir organizasyonla gerçekleşecek.
İstanbul'da Büyük Davet: İtalya'daki özel törenin ardından, İstanbul'da cemiyet ve sanat dünyasından pek çok ismin katılacağı daha geniş kapsamlı bir düğün organize edilmesi bekleniyor.
YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİM: 2013-2026
Düğün haberleri gündemdeki yerini korurken, Esra Bilgiç'in 2013 yılına ait bir fotoğrafı sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı. 13 yıl önceki haliyle bugünkü görünümü arasındaki farklar ise dikkat çekti.