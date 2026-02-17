Sabancılarda düğün heyecanı: Esra Bilgiç ile Hakan Sabancı evleniyor

Sosyal Medya Yorumları: Takipçileri, Bilgiç'in doğal güzelliğini koruduğunu belirterek, "Bir insan kendine ancak bu kadar yakışan dokunuşlar yaptırabilir" ve "Yüzündeki masum ifade hiç değişmemiş" yorumlarında bulundu.

Başarılı oyuncu, özel hayatındaki bu hareketliliğin yanı sıra oyunculuk kariyerine de hız kesmeden devam ediyor.

Bilgiç, son olarak Ata Demirer ile başrolü paylaştığı "Bir İhtimal Daha Var" dizisiyle izleyici karşısına çıkmış ve performansıyla takdir toplamıştı.