Romalılar boş vakitlerinde ne yapıyordu? Yapay zeka 1500 oyunu ortaya çıkardı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Hollanda'daki Coriovallum yerleşiminde bulunan ve "04433" olarak adlandırılan 1500 yıllık kireçtaşı blok, Ludii adlı yapay zeka sistemiyle incelendi. Çiziklerin rastgele değil, karmaşık bir engelleme oyununa ait olduğu anlaşıldı.

Romalılar boş vakitlerinde ne yapıyordu? Yapay zeka 1500 oyunu ortaya çıkardı 1

Yıllarca bir kaldırım taşı ya da mimari parça sanıldı. Üzerindeki çizikler ise tesadüfi izler olarak değerlendirildi. Ancak Hollanda'nın Heerlen kasabasında bulunan aşınmış bir kireçtaşı blok, yapay zeka sayesinde bambaşka bir kimlik kazandı. Taşın, Roma dönemine ait stratejik bir masa oyununa ev sahipliği yaptığı ortaya çıktı.

Romalılar boş vakitlerinde ne yapıyordu? Yapay zeka 1500 oyunu ortaya çıkardı 2

🪨 04433 Numaralı Gizemli Taş

Antik adı Coriovallum olan Roma yerleşiminde bulunan beyaz kireçtaşı blok, yaklaşık 1500 yıllık. İmparator Augustus döneminden Batı Roma'nın çöküşüne kadar uzanan bir zaman aralığına tarihleniyor.

Romalılar boş vakitlerinde ne yapıyordu? Yapay zeka 1500 oyunu ortaya çıkardı 3

Uzun süre mimari parça ya da kaldırım taşı sanılan blok, üzerindeki geometrik desenler ve aşınmalarla dikkat çekti. Dr. Walter Crist'e göre izler bilinçli kullanımı gösteriyor. Aşınmalar, oyun taşlarının kaydırılmasıyla oluşmuş olabilir. Bu kadar net kanıt antik dönemde çok nadir görülür.

Romalılar boş vakitlerinde ne yapıyordu? Yapay zeka 1500 oyunu ortaya çıkardı 4

🤖 Yapay Zeka Devreye Girdi

Araştırmacılar klasik yöntemlerle ilerlemek yerine farklı bir yol izledi. Ludii adlı gelişmiş bir yapay zeka sisteminden yardım alındı. Sistem, taş üzerindeki çiziklerin yoğunluğunu ve dağılımını analiz etti. Ardından binlerce olası kural setini simüle etti. Amaç, yüzeydeki aşınma modelini en iyi açıklayan oyun yapısını bulmaktı.

Romalılar boş vakitlerinde ne yapıyordu? Yapay zeka 1500 oyunu ortaya çıkardı 5

Bazı bölgelerin daha derin aşınmış olması, o alanlarda sık hamle yapıldığını gösteriyordu. Daha silik çizgiler ise nadir kullanılan manevralara işaret ediyordu. Yapay zeka, bu verileri bir araya getirerek olası oyun kurallarını yeniden kurguladı.

Romalılar boş vakitlerinde ne yapıyordu? Yapay zeka 1500 oyunu ortaya çıkardı 6

♟️ Bir Engelleme Oyunu

Analizler, taşın büyük olasılıkla bir "engelleme oyunu" için kullanıldığını gösterdi. Bu tür oyunlarda amaç, rakibin hareket alanını daraltmak ve onu hamle yapamaz hale getirmek.

Romalılar boş vakitlerinde ne yapıyordu? Yapay zeka 1500 oyunu ortaya çıkardı 7

Daha da ilginci, bu tarz oyunların Avrupa'da Orta Çağ'dan önce oynandığına dair net bir kanıt bulunmaması. Bu durum, Heerlen'deki buluntuyu istisnai bir örnek haline getiriyor. Eğer sonuçlar doğrulanırsa, Avrupa oyun tarihine dair bilinen kronoloji değişebilir.

Romalılar boş vakitlerinde ne yapıyordu? Yapay zeka 1500 oyunu ortaya çıkardı 8

🔍 Arkeolojide Yeni Bir Yöntem

Bu çalışma, yapay zekanın bir arkeolojik objenin işlevini ve kurallarını çözmek için kullanıldığı ilk örnek olarak kayda geçti. Geleneksel yöntemler genellikle bilinen oyunlarla görsel benzerlik kurmaya dayanıyordu.

