Romalılar boş vakitlerinde ne yapıyordu? Yapay zeka 1500 oyunu ortaya çıkardı

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 16:33 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Hollanda'daki Coriovallum yerleşiminde bulunan ve "04433" olarak adlandırılan 1500 yıllık kireçtaşı blok, Ludii adlı yapay zeka sistemiyle incelendi. Çiziklerin rastgele değil, karmaşık bir engelleme oyununa ait olduğu anlaşıldı.

Yıllarca bir kaldırım taşı ya da mimari parça sanıldı. Üzerindeki çizikler ise tesadüfi izler olarak değerlendirildi. Ancak Hollanda'nın Heerlen kasabasında bulunan aşınmış bir kireçtaşı blok, yapay zeka sayesinde bambaşka bir kimlik kazandı. Taşın, Roma dönemine ait stratejik bir masa oyununa ev sahipliği yaptığı ortaya çıktı.

🪨 04433 Numaralı Gizemli Taş Antik adı Coriovallum olan Roma yerleşiminde bulunan beyaz kireçtaşı blok, yaklaşık 1500 yıllık. İmparator Augustus döneminden Batı Roma'nın çöküşüne kadar uzanan bir zaman aralığına tarihleniyor.

Uzun süre mimari parça ya da kaldırım taşı sanılan blok, üzerindeki geometrik desenler ve aşınmalarla dikkat çekti. Dr. Walter Crist'e göre izler bilinçli kullanımı gösteriyor. Aşınmalar, oyun taşlarının kaydırılmasıyla oluşmuş olabilir. Bu kadar net kanıt antik dönemde çok nadir görülür.

🤖 Yapay Zeka Devreye Girdi Araştırmacılar klasik yöntemlerle ilerlemek yerine farklı bir yol izledi. Ludii adlı gelişmiş bir yapay zeka sisteminden yardım alındı. Sistem, taş üzerindeki çiziklerin yoğunluğunu ve dağılımını analiz etti. Ardından binlerce olası kural setini simüle etti. Amaç, yüzeydeki aşınma modelini en iyi açıklayan oyun yapısını bulmaktı.