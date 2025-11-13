Rojin Kabaiş'in vücudunda bulunan DNA'lar kime ait? İnceleme tamamlandı | Bakan Tunç'tan kritik temas

SORUŞTURMA KKTC'YE UZANDI

Öte yandan savcılık Rojin'in not defterinde bulduğu isim ve şifreler aracılığıyla e-posta hesabına erişim sağladı. E-posta yazışmalarında, Rojin'in 'flört' düzeyinde arkadaş olduğu belirlenen bir isme ulaşıldı. Not defteri ve e-postadaki bu ismin, KKTC'de öğrenci olduğu anlaşıldı. Savcılık talimatıyla ifadesi alınan KKTC'deki öğrenci, Rojin ile arkadaş olduklarını ancak 'sevgili' olmadıklarını ve ölümle ilgili bilgisi olmadığını açıkladı. Bu kişinin de DNA örnekleri alındı.