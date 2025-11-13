Rojin Kabaiş'in vücudunda bulunan DNA'lar kime ait? İnceleme tamamlandı | Bakan Tunç'tan kritik temas
Geçtiğimiz yıl Van'da kaldığı öğrenci yurdundan çıktıktan 18 gün sonra cansız bedeni göl kenarında bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümü Türkiye'yi derinden sarsmıştı. Yürütülen soruşturmada Rojin'in cesedinde bulunan DNA'larla ilgili inceleme tamamlandı. Öte yandan Adalet Bakanı Tunç, İspanyol mevkidaşı Garcia ile Rojin Kabaiş'in ölümünü görüştü.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.11.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 15:19