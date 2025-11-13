Viral Galeri Viral Liste Rojin Kabaiş'in vücudunda bulunan DNA'lar kime ait? İnceleme tamamlandı | Bakan Tunç'tan kritik temas

Geçtiğimiz yıl Van'da kaldığı öğrenci yurdundan çıktıktan 18 gün sonra cansız bedeni göl kenarında bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümü Türkiye'yi derinden sarsmıştı. Yürütülen soruşturmada Rojin'in cesedinde bulunan DNA'larla ilgili inceleme tamamlandı. Öte yandan Adalet Bakanı Tunç, İspanyol mevkidaşı Garcia ile Rojin Kabaiş'in ölümünü görüştü.

Van'da geçen yıl kaldığı yurttan çıktıktan 18 gün sonra göl kenarında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in (21) ölümü Türkiye'yi derinden sarsmıştı.

DAHA ÖNCE 2 ERKEK DNA'SI TESPİT EDİLMİŞTİ
Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi Merkezi tarafından hazırlanan ve 10 Ekim'de dosyaya giren raporda, Rojin'in ölümüyle ilgili çarpıcı bilgiler yer aldı. Öyle ki raporda Rojin'in göğüs ve vajina iç bölgesinde iki farklı erkeğe ait DNA örneklerinin bulunduğunu açıkladı. Bu bulgu, Rojin'e yönelik cinsel istismar ihtimalini güçlü bir şekilde gündeme getirdi.

ACILI BABA KABAİŞ'TEN ÇAĞRI: KATİLLERİ BULUNSUN
Kızının cinayete kurban gittiğinden emin olduğunu söyleyen baba Nizamettin Kabaiş, yeni gelişmenin ardından, "Cinayeti işleyen kimlerse bulunsun, adalet yerini bulsun" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA KKTC'YE UZANDI
Öte yandan savcılık Rojin'in not defterinde bulduğu isim ve şifreler aracılığıyla e-posta hesabına erişim sağladı. E-posta yazışmalarında, Rojin'in 'flört' düzeyinde arkadaş olduğu belirlenen bir isme ulaşıldı. Not defteri ve e-postadaki bu ismin, KKTC'de öğrenci olduğu anlaşıldı. Savcılık talimatıyla ifadesi alınan KKTC'deki öğrenci, Rojin ile arkadaş olduklarını ancak 'sevgili' olmadıklarını ve ölümle ilgili bilgisi olmadığını açıkladı. Bu kişinin de DNA örnekleri alındı.

TELEFON ŞİFRESİ İÇİN PORTEKİZ'E GÖNDERİLDİ
Olayın aydınlatılması için kritik öneme sahip olan Rojin'in göl kıyısında bulunan cep telefonu, şifresinin kırılamaması nedeniyle incelenmek üzere Portekiz'e yollandı. Telefonda Rojin'in Van'da geçirdiği üç gün boyunca kimlerle görüştüğü, varsa bıraktığı mesaj veya video kayıtları araştırılacak.

