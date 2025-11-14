Rojin Kabaiş'in sır ölümünde gelişme! Atletindeki kan başka bir kadına aitmiş

"TELEFONU YURT DIŞINA GÖTÜRÜLDÜ"

Kızı Rojin'in atletinde ayrıca kan izinin de bulunduğunu belirten Nizamettin Kabaiş, "13 aydır biz bu acıyı çekiyoruz. Dosya neden bu hale geldi ve neden bu kadar eksik yürütülüyor? Dün Van'dan geldik. Avukatlarımızla beraber Cumhuriyet başsavcısı ile görüştük. Çalışmaların hızlandırılmasını rica ettik. Telefonun neden açılmadığını sorduk. Bize önce Portekiz'e daha sonra İspanya'ya göndereceklerini söylediler. Katillerin izi var ama tutuklu yok. Rojin'in üzerinden 2 erkek DNA'sı çıktı. Daha sonra 134 kişiden DNA alındı. Eşleşmedi ve bulaş olmadığı kesinleşti. Rojin'in atletinde kan tespit edildiği daha önce bize söylenmişti. Rojin'in olma ihtimali üzerinde durdular.