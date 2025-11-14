Viral Galeri Viral Liste Rojin Kabaiş'in sır ölümünde gelişme! Atletindeki kan başka bir kadına aitmiş

Rojin Kabaiş'in sır ölümünde gelişme! Atletindeki kan başka bir kadına aitmiş

Van'da kaldığı öğrenci yurdundan çıktıktan 18 gün sonra cansız bedeni göl kenarında bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümü Türkiye'yi derinden sarsmıştı. Acılı baba Nizamettin Kabaiş, daha önce kızına ait olduğu düşünülen atletindeki kan lekesinin Adli Tıp Kurumu raporuyla başka bir kadına ait olduğunun kesinleştiğini belirterek 'Bunlar kimse tespit etsinler ve en ağır cezayı versinler' dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurttan çıktıktan sonra kayboldu.

Kabaiş'ten haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı. Rojin'in cansız bedeni, 15 Ekim'de İpekyolu ilçesindeki Mollakasım Mahallesi sahilinde bulundu. Soruşturma sürerken, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan rapor dosyaya girdi.

Raporda, Rojin'in göğüs bölgesinden alınan 'Sternal bölge' ve 'intra vajinal 5' olarak adlandırılan vajina iç bölgesinden alınan örneklerde, ölenin DNA'sıyla karışık halde 2 farklı erkek kişiye ait DNA profili tespit edildiği belirtildi.

Bunun üzerine cenazeye, olay yerinden Van Adli Tıp Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi'ne götürülmesi ve otopsi sürecinde müdahalede bulunduğu değerlendirilen toplam 134 kişiden DNA örneği alındı. Adli Tıp Kurumu 5'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun hazırladığı raporda, alınan örneklerin yapılan incelemede, bulunan 2 DNA örneğiyle uyuşmadığının tespit edildiği, bulaş tespit edilmediğinin anlaşıldığı belirtildi.

"TELEFONU YURT DIŞINA GÖTÜRÜLDÜ"
Kızı Rojin'in atletinde ayrıca kan izinin de bulunduğunu belirten Nizamettin Kabaiş, "13 aydır biz bu acıyı çekiyoruz. Dosya neden bu hale geldi ve neden bu kadar eksik yürütülüyor? Dün Van'dan geldik. Avukatlarımızla beraber Cumhuriyet başsavcısı ile görüştük. Çalışmaların hızlandırılmasını rica ettik. Telefonun neden açılmadığını sorduk. Bize önce Portekiz'e daha sonra İspanya'ya göndereceklerini söylediler. Katillerin izi var ama tutuklu yok. Rojin'in üzerinden 2 erkek DNA'sı çıktı. Daha sonra 134 kişiden DNA alındı. Eşleşmedi ve bulaş olmadığı kesinleşti. Rojin'in atletinde kan tespit edildiği daha önce bize söylenmişti. Rojin'in olma ihtimali üzerinde durdular.

