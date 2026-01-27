Resmi Gazete’de yayımlandı: Özel eğitim desteği 7.748 TL oldu

CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine yönelik devlet desteği artırıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğle, engelli bireylerin özel eğitim merkezlerinde alacağı bireysel eğitimin bütçeden karşılanacak aylık tutarı 7 bin 748 TL'ye yükseltildi. Kimlerin bu destekten yararlanacağı ve uygulanacak yaptırımlar da net şekilde belirlendi.

Engelli bireylerin özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmasına yönelik devlet desteğinde artışa gidildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle birlikte, özel eğitim desteği kapsamında bütçeden karşılanacak aylık tutarlar yeniden belirlendi.

DESTEK KAPSAMI NETLEŞTİ

Yayımlanan tebliğe göre, sağlık kurulu raporuyla en az yüzde 20 oranında engelli olduğu tespit edilen bireyler ile 18 yaş altı çocuklar için Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) bulunan ve destek eğitimi alması uygun görülen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının eğitim giderleri Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Destekten yararlanacak bireylerin, özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından destek eğitimi almasının uygun bulunması şartı da aranacak.

KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Özel eğitim desteğinden yararlanabilecek gruplar şu şekilde sıralandı:

*Sağlık kurulu raporuyla en az yüzde 20 engelli olduğu belirlenen bireyler

*18 yaş altı çocuklar için ÇÖZGER raporu bulunanlar

*Özel eğitim değerlendirme kurullarınca destek eğitimi alması uygun görülen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları

HANGİ KURUMLAR KAPSAMDA?

Destek ödemeleri, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerini kapsıyor.

AYLIK DESTEK TUTARLARI GÜNCELLENDİ

Yeni düzenleme ile birlikte bütçeden karşılanacak aylık destek tutarları şöyle oldu:

*Bireysel eğitim: 7 bin 748 TL

*Grup eğitimi: 2 bin 168 TL

Belirlenen tutarların katma değer vergisi hariç olarak uygulanacağı belirtildi.

USULSÜZ İŞLEMLERE AĞIR YAPTIRIM

Tebliğde, gerçeğe aykırı beyanda bulunularak haksız ödeme yapılması durumunda uygulanacak yaptırımlara da yer verildi. Buna göre, usulsüz şekilde alınan tutarlar iki katı ve yasal faiziyle birlikte ilgililerden tahsil edilecek.

Bu tür fiillerin özel eğitim kurumları tarafından tekrarlanması halinde ise kurum açma izinlerinin iptal edileceği hükme bağlandı.

