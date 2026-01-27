Resmi Gazete’de yayımlandı: Özel eğitim desteği 7.748 TL oldu
Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine yönelik devlet desteği artırıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğle, engelli bireylerin özel eğitim merkezlerinde alacağı bireysel eğitimin bütçeden karşılanacak aylık tutarı 7 bin 748 TL'ye yükseltildi. Kimlerin bu destekten yararlanacağı ve uygulanacak yaptırımlar da net şekilde belirlendi.
DESTEK KAPSAMI NETLEŞTİ
Yayımlanan tebliğe göre, sağlık kurulu raporuyla en az yüzde 20 oranında engelli olduğu tespit edilen bireyler ile 18 yaş altı çocuklar için Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) bulunan ve destek eğitimi alması uygun görülen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının eğitim giderleri Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.
Destekten yararlanacak bireylerin, özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından destek eğitimi almasının uygun bulunması şartı da aranacak.
KİMLER FAYDALANABİLECEK?
Özel eğitim desteğinden yararlanabilecek gruplar şu şekilde sıralandı:
*Sağlık kurulu raporuyla en az yüzde 20 engelli olduğu belirlenen bireyler
*18 yaş altı çocuklar için ÇÖZGER raporu bulunanlar
*Özel eğitim değerlendirme kurullarınca destek eğitimi alması uygun görülen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları
HANGİ KURUMLAR KAPSAMDA?
Destek ödemeleri, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerini kapsıyor.
AYLIK DESTEK TUTARLARI GÜNCELLENDİ
Yeni düzenleme ile birlikte bütçeden karşılanacak aylık destek tutarları şöyle oldu:
*Bireysel eğitim: 7 bin 748 TL
*Grup eğitimi: 2 bin 168 TL
Belirlenen tutarların katma değer vergisi hariç olarak uygulanacağı belirtildi.