Resmi Gazete’de yayımlandı: Özel eğitim desteği 7.748 TL oldu

Engelli bireylerin özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmasına yönelik devlet desteğinde artışa gidildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle birlikte, özel eğitim desteği kapsamında bütçeden karşılanacak aylık tutarlar yeniden belirlendi.

DESTEK KAPSAMI NETLEŞTİ

Yayımlanan tebliğe göre, sağlık kurulu raporuyla en az yüzde 20 oranında engelli olduğu tespit edilen bireyler ile 18 yaş altı çocuklar için Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) bulunan ve destek eğitimi alması uygun görülen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının eğitim giderleri Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Destekten yararlanacak bireylerin, özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından destek eğitimi almasının uygun bulunması şartı da aranacak.