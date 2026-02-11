Ramazan kolisi alırken nelere dikkat edilmeli? Uzmandan "Mutlaka bunlara bakın" uyarısı

Giriş Tarihi: 11 Şubat 2026 16:59 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Ramazan öncesi satışa çıkan gıda kolileri yoğun ilgi görürken uzmanlar son kullanma tarihi, gramaj ve ürün niteliği konusunda uyarıyor. Uzmanlar, yardım kolilerinin stok eritme aracı yapılmaması gerektiğini belirtiyor ve alırken dikkatli olmak gerektiğini söylüyor.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte iftar ve sahur alışverişi hız kazandı. Market raflarında ve e-ticaret sitelerinde yerini alan ramazan kolileri ise hem bireysel tüketicilerden hem de yardım yapmak isteyen kurum ve hayırseverlerden yoğun talep görüyor. Ancak uzmanlar, bu kolileri alırken dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor.

📦 İçerik Zengin, Sorumluluk Büyük Ramazan paketlerinin fiyatı, içeriğine göre değişiyor. Kolilerde genellikle makarna, bakliyat, salça, sıvı yağ, çay, şeker ve meşrubat gibi temel gıda ürünleri yer alıyor. Bazı paketlerde ise sucuk, kavurma, kaşar peyniri, hurma, zeytin, helva ve reçel gibi iftariyelikler de bulunuyor.

⚖️ "Yardım, Fırsatçılığa Dönüşmemeli" Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, ramazan ayının paylaşmanın ve dayanışmanın en güçlü şekilde yaşandığı bir dönem olduğunu belirtti. Bu dönemde yapılan her yardımın güvenli ve nitelikli olması gerektiğini vurgulayan Kılıç, yardım ve ramazan kolilerinin stok eritme ya da fırsatçılık aracı olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

Kılıç, yardım yapan duyarlı insanların, gıda kolilerine kendi sofralarına koymayacakları ürünleri yerleştirmek istemeyeceklerini ifade ederek şunları kaydetti: "Son kullanma tarihi geçmiş, ambalajı yırtılmış, etiketi bulunmayan ya da sağlığa uygun olmayan ürünler yardım değildir. Bu tür ürünler, insanların sağlıklı gıdaya ulaşma hakkını ihlal eder. Yardım, dikkat ve vicdanla yapılır, ihmal ve denetimsizlikle değil."