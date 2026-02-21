Ramazan bereketiyle geldi! Feyyaz Şerifoğlu'ndan babalık müjdesi

Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 10:24 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında hayatlarını birleştiren oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile başarılı spiker Merve Dinçkol çiftinden bebek müjdesi geldi. İlk kez anne ve baba olmaya hazırlanan çift, güzel haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Paylaşımlarına "Ramazan bereketiyle geldi" notunu düşen Şerifoğlu ve Dinçkol'un mutluluğu karelere yansıdı.

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında görkemli bir törenle dünyaevine giren oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ve sunucu Merve Dinçkol çiftinden müjdeli haber geldi. Evliliklerinde birinci yılı doldurmaya hazırlanan ünlü çift, ilk bebeklerini kucaklarına alacak olmanın heyecanını yaşıyor.

MÜJDEYİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU: "RAMAZAN BEREKETİYLE GELDİ" Bir süredir ekranlardan uzak kalan ve özel hayatını gözlerden ırak yaşamayı tercih eden Merve Dinçkol, hamilelik haberini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla ilan etti. Belirginleşen karnıyla dikkat çeken güzel sunucu, paylaşımına "Ramazan bereketiyle geldi" notunu düşerek takipçilerini sevincine ortak etti.

BEBEĞİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU Resmi açıklama sadece hamilelik üzerine olsa da, çiftin yakın çevresinden edinilen kulis bilgilerine göre ikilinin bir kız bebek beklediği öğrenildi.

Temmuz 2025'teki nikahlarının ardından gelen bu sürpriz gelişme, hem hayranları hem de sanat camiası tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.