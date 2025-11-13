Rafa Silva futbolu mu bırakıyor, son durum ne? Rafa Silva Beşiktaş’tan ayrılıyor mu, kalacak mı?

BAŞKAN ADALI'DAN GÜVENOYU

Tartışmalar devam ederken Başkan Serdal Adalı'nın Portekizli yıldızla özel bir görüşme gerçekleştirdiği biliniyor. Derbi öncesinde yapılan bu toplantıda Adalı'nın Silva'ya olan güvenini açık şekilde ifade ettiği, oyuncunun da görüşmenin ardından Fenerbahçe karşısında ilk 11'de sahaya çıktığı kaydedildi. Buna rağmen söylentilerin bitmek bilmemesi, kulübü yeni bir adım atmaya zorladı.