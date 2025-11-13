Rafa Silva futbolu mu bırakıyor, son durum ne? Rafa Silva Beşiktaş'tan ayrılıyor mu, kalacak mı?
Beşiktaş'ın 2024-2025 sezonunda kadrosuna kattığı Rafa Silva, gösterdiği etkili performansla siyah-beyazlı taraftarların kısa sürede gözdesi haline gelmişti. Ancak son günlerde medyada yer alan iddialar, Portekizli yıldızın teknik direktör Sergen Yalçın'la anlaşmazlık yaşadığı yönünde. Bu söylentilerin üzerine bir de Silva'nın 'gerekirse futbolu bırakabileceği' haberleri eklenince futbol gündemi adeta karıştı.
