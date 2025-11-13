Viral Galeri Viral Liste Rafa Silva futbolu mu bırakıyor, son durum ne? Rafa Silva Beşiktaş'tan ayrılıyor mu, kalacak mı?

Beşiktaş'ın 2024-2025 sezonunda kadrosuna kattığı Rafa Silva, gösterdiği etkili performansla siyah-beyazlı taraftarların kısa sürede gözdesi haline gelmişti. Ancak son günlerde medyada yer alan iddialar, Portekizli yıldızın teknik direktör Sergen Yalçın'la anlaşmazlık yaşadığı yönünde. Bu söylentilerin üzerine bir de Silva'nın 'gerekirse futbolu bırakabileceği' haberleri eklenince futbol gündemi adeta karıştı.

Rafa Silva'nın geleceği, Beşiktaş gündeminin merkezine yerleşmiş durumda. Siyah-beyazlıların sezon başında bonservizsiz olarak kadrosuna kattığı Portekizli yıldız, taraftarların kısa sürede gözdesi olmuştu. Ancak son haftalarda Sergen Yalçın'la fikir ayrılıkları yaşadığı iddiaları, Portekizli oyuncunun motivasyonunu gölgeledi. Peki Rafa Silva futbolu mu bırakıyor, son durum ne? Rafa Silva Beşiktaş'tan ayrılıyor mu, kalacak mı?

YALÇIN İLE GERİLİM, AYRILIK İHTİMALİNİ GÜNDEME TAŞIDI

Teknik direktör Sergen Yalçın ile yıldız futbolcunun bir süredir uyum sorunu yaşadığı konuşuluyor. Bu iddialar, ocak ayında Silva'nın ayrılabileceği şeklindeki yorumları güçlendirdi. Taraftarlar ise böylesi bir senaryonun ortaya çıkmasına tepki gösteriyor. Rafa Silva'nın olası vedası, camiada ciddi bir huzursuzluk yaratmış durumda.

BAŞKAN ADALI'DAN GÜVENOYU

Tartışmalar devam ederken Başkan Serdal Adalı'nın Portekizli yıldızla özel bir görüşme gerçekleştirdiği biliniyor. Derbi öncesinde yapılan bu toplantıda Adalı'nın Silva'ya olan güvenini açık şekilde ifade ettiği, oyuncunun da görüşmenin ardından Fenerbahçe karşısında ilk 11'de sahaya çıktığı kaydedildi. Buna rağmen söylentilerin bitmek bilmemesi, kulübü yeni bir adım atmaya zorladı.

YENİ GÖRÜŞME YOLDA

Adalı'nın bu hafta içinde Rafa Silva ile bir kez daha masaya oturacağı öğrenildi. Yönetim kanadının, yıldız oyuncunun olası ayrılığına kesin bir dille karşı çıktığı belirtiliyor. Başkan Adalı'nın, Silva'dan odaklanmasını ve takıma katkısını sürdürmesini isteyeceği ifade ediliyor.

SAKATLIK SÜRECİ VE DÖNÜŞ PLANI

Antalyaspor deplasmanında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 32 yaşındaki oyuncu, rehabilitasyon sürecini sürdürüyor. Milli aranın ardından Tüpraş Stadı'nda oynanacak Samsunspor mücadelesine yetiştirilmesi planlanıyor. Bir süre daha bireysel antrenman programı uygulayacağı belirtilen Silva'nın, kısa zamanda takımla birlikte çalışmalara döneceği aktarılıyor.

