PTT'den emekliye 14 bin TL nakit fırsatı: Bakan şartları duyurdu! Geri ödeme yok

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

PTT Emekli Ödeme Kampanyası kapsamında belirlenen şartları yerine getiren emeklilere 14 bin liraya kadar geri ödemesiz nakit destek sağlanıyor. Açık kredi şartı ve 3 yıl maaş taşıma taahhüdü aranıyor. PTTCell, otomatik ödeme ve finansal işlemlerle destek tutarı kademeli artıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Emekli Ödeme Kampanyası'na ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı. Kampanya çerçevesinde belirli koşulları karşılayan emeklilere 14 bin liraya kadar geri ödemesiz nakit ödeme yapılacağını duyurdu.

KAMPANYANIN ŞARTLARI NETLEŞTİ

Bakan Uraloğlu'nun yazılı açıklamasına göre kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin öncelikle anlaşmalı bankada açık kredisinin bulunması gerekiyor. Ayrıca emeklilerin maaşlarını 3 yıl boyunca başka bir bankaya taşımama taahhüdü vermesi şartı aranıyor.

Bu iki temel koşulu sağlayan emekliler, ek işlemler gerçekleştirdikçe ilave destek almaya hak kazanıyor. Ödeme tutarı yapılan işlemlere göre kademeli olarak artıyor.

DESTEK KALEM KALEM VERİLİYOR

Kampanya kapsamında sağlanan geri ödemesiz ödemeler şu şekilde sıralandı:

◾Açık kredisi bulunan emeklilere 6 bin lira

◾PTTCell hattı olanlara 2 bin lira

◾PTT üzerinden bir otomatik ödeme talimatı verenlere 2 bin lira

◾PTT aracılığıyla anlaşmalı bankada kredili destek hesabı açanlara 2 bin lira

◾PTT üzerinden anlaşmalı bankadan 2 bin lira tutarında repo alımı yapanlara 2 bin lira

Bakan Uraloğlu, bu işlemlerin tamamının gerçekleştirilmesi halinde geri ödemesiz toplam destek tutarının 14 bin liraya kadar ulaştığını bildirdi.

BAŞVURULAR TÜM PTT ŞUBELERİNDE

Kampanyaya başvurular, emekli müşteriler tarafından Türkiye genelindeki tüm PTT iş yerlerinden yapılabilecek. Başvuruların, kampanya şartlarını karşılayan emekliler için geçerli olacağı belirtildi.

