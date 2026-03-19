Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan anne babalara akran zorbalığı uyarısı: "Sessiz kalan anne - baba da suçlu"
Ramazan ayının her günü atv ekranlarında seyirciyle buluşan iftar programında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, seyirciden gelen soru doğrultusunda akran zorbalığını değerlendirdi. Hatipoğlu, anne babalar için konuya ilişkin tavsiyelerde ve uyarıda bulundu.
AKRAN ZORBALIĞI SORULDU
Nihat Hatipoğlu'na iftar programında izleyicilerden İlkay Gülen, şu soruyu yöneltti: "Akran zorbalığına göz yuman anne babaların vebali nedir?"
KUL HAKKINA GİRER
Hatipoğlu, kendisine yöneltilen soruya şöyle cevap verdi: "Bu elbette kul hakkına girer. Okul yöneticilerinin bu çocukları makul şekilde uyarmaları gerekiyor."
"ANNE BABALAR SESSİZ KALIYORSA O SUÇUN ORTAĞIDIRLAR"
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu sözünü tamamlarken "Tabii en çok iş ailelere düşüyor. Evlatlarının akran zorbalığı yaptıklarını bilmelerine rağmen anneler babalar sessiz kalıyorsa o suçun ortağı olurlar!" ifadesini kullandı.