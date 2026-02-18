CANLI YAYIN
Poyraz Karayel ekibinden Kanbolat Görkem Arslan'a anlamlı vefa

Kanbolat Görkem Arslan'ın vefatının üzerinden bir hafta geçerken, sevenlerinin acısı dinmiyor. Ani kalp krizi sonucu 45 yaşında yaşamını yitiren merhum oyuncunun, yıllar önce aynı seti paylaştığı arkadaşlarından gelen paylaşımlar yürekleri dağladı.

Türk televizyon ve tiyatro dünyası, sevilen bir ismi daha kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Kariyeri boyunca birçok projede yer alan ve özellikle "Poyraz Karayel" dizisinde hayat verdiği "Sefer" karakteriyle geniş kitlelerin hafızasında yer edinen Kanbolat Görkem Arslan, 45 yaşında yaşamını yitirdi.

45 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Gece yarısı evinde fenalaşan Arslan'a sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Ancak yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayan oyuncunun ölüm nedeninin kalp krizi olduğu açıklandı. Ani vefat haberi, ailesi başta olmak üzere sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu.

CENAZEDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

İstanbul'da düzenlenen cenaze törenine Arslan'ın ailesi, yakın dostları ve çok sayıda oyuncu arkadaşı katıldı. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilen oyuncunun cenazesinde duygusal anlar yaşandı.

Törende yer alan Cem Cücenoğlu, Deniz Çakır ve Emel Çölgeçen gözyaşlarına hakim olamadı. Acılı anne ve babası ile eşi ise ayakta durmakta güçlük çekti.

"DÜNYA BİR BEYEFENDİ KAYBETTİ"

Cenazede konuşan Cem Cücenoğlu, üzüntüsünü şu sözlerle dile getirmişti:

"Kardeşimi kaybettim. Bu dünyadaki melek kalplilerden biriydi. İyilikleriyle adını, sanını bilmediğimiz belki de binlerce kişiye dokunmuştur. Erken yaşta gitti, bomboş kaldık. Dünya bir beyefendi kaybetti, güzel bir insanını kaybetti. Sahneler yetenekli bir oyuncusunu kaybetti."

"UYKUSUZ MU KALDIN DÜNKÜ GECEDEN"

Arslan ile yıllar önce Poyraz Karayel dizisinde birlikte rol alan Celil Nalçakan, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Dizide "Bir Ay Doğar İlk Akşamdan Geceden" türküsünü söylediği sahneyi paylaşan Nalçakan, "Uykusuz mu kaldın dünkü geceden? Ah gardaşım" sözleriyle arkadaşına veda etti.

Cem Cücenoğlu da aynı videoyu "Dağlar kışmış, yolcum üşümüş. Nasıl edeyim ben? Ah kardeşim, nasıl edeyim ben" notuyla paylaşarak acısını dile getirdi.

Cücenoğlu diğer paylaşımında ise mama yiyen bir kediyi "Ruhuna gitsin kardeşim" notuyla paylaştı.

"CANIM...CANIMIZ"

Selen Öztürk de yakın dostunu vefatının 7. gününde paylaştığı fotoğraflarla andı.

Öztürk, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarında çekilen karelere "Canım... Canımız" notunu düştü.

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN KİMDİR?

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Kanbolat Görkem Arslan; Çemberimde Gül Oya, Hatırla Sevgili, Yer Gök Aşk, Kuruluş Osman, Tatar Ramazan, Bir Deli Rüzgar, Ezel ve Hayat Bazen Tatlıdır gibi birçok yapımda rol aldı.

Gözlerden uzak bir yaşam süren oyuncu, son dönemde "Ruki" adlı tiyatro oyunuyla sahnedeydi. Arslan, 2021 yılında dansçı Hicran Akın ile hayatını birleştirmişti.

