Poyraz Karayel ekibinden Kanbolat Görkem Arslan'a anlamlı vefa

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 11:52 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Kanbolat Görkem Arslan'ın vefatının üzerinden bir hafta geçerken, sevenlerinin acısı dinmiyor. Ani kalp krizi sonucu 45 yaşında yaşamını yitiren merhum oyuncunun, yıllar önce aynı seti paylaştığı arkadaşlarından gelen paylaşımlar yürekleri dağladı.

Türk televizyon ve tiyatro dünyası, sevilen bir ismi daha kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Kariyeri boyunca birçok projede yer alan ve özellikle "Poyraz Karayel" dizisinde hayat verdiği "Sefer" karakteriyle geniş kitlelerin hafızasında yer edinen Kanbolat Görkem Arslan, 45 yaşında yaşamını yitirdi.

45 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ Gece yarısı evinde fenalaşan Arslan'a sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Ancak yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayan oyuncunun ölüm nedeninin kalp krizi olduğu açıklandı. Ani vefat haberi, ailesi başta olmak üzere sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu.

CENAZEDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU İstanbul'da düzenlenen cenaze törenine Arslan'ın ailesi, yakın dostları ve çok sayıda oyuncu arkadaşı katıldı. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilen oyuncunun cenazesinde duygusal anlar yaşandı. Törende yer alan Cem Cücenoğlu, Deniz Çakır ve Emel Çölgeçen gözyaşlarına hakim olamadı. Acılı anne ve babası ile eşi ise ayakta durmakta güçlük çekti.

"DÜNYA BİR BEYEFENDİ KAYBETTİ" Cenazede konuşan Cem Cücenoğlu, üzüntüsünü şu sözlerle dile getirmişti: "Kardeşimi kaybettim. Bu dünyadaki melek kalplilerden biriydi. İyilikleriyle adını, sanını bilmediğimiz belki de binlerce kişiye dokunmuştur. Erken yaşta gitti, bomboş kaldık. Dünya bir beyefendi kaybetti, güzel bir insanını kaybetti. Sahneler yetenekli bir oyuncusunu kaybetti."