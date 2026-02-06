CANLI YAYIN
Piyasalarda sert hareketlilik: Altının kaderi pazartesi belli oluyor: Uzman isim yatırımcıyı uyardı

Altın ve gümüş piyasalarında sert dalgalanma sürüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Adnan Kapukaya, A Haber canlı yayınında ABD-İran ve Rusya-Ukrayna görüşmelerinin fiyatlar üzerinde belirleyici olacağını söyledi. Kapukaya, Pazartesi günü sert bir açılış yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Hafta boyunca sert iniş çıkışların yaşandığı altın ve gümüş piyasalarında gözler küresel gelişmelere çevrildi. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Adnan Kapukaya, özellikle ABD-İran ve Rusya-Ukrayna görüşmelerinden çıkacak sonuçların fiyatlamalar üzerinde etkili olacağını ifade etti. Kapukaya, yeni haftaya sert bir hareketle girilebileceğini vurguladı.

ALTIN VE GÜMÜŞTE YENİ HAFTAYA DİKKAT

Piyasalardaki son durumu değerlendiren Kapukaya, jeopolitik gelişmelere dikkat çekerek, "Dün akşam Rusya-Ukrayna başarılı geçti. Esir takasından dolayı başarılıydı. Bunun son görüşmesi Amerika'da olacağı için bu olumlu olarak bakıyoruz." dedi.

ABD-İran temaslarına da değinen Kapukaya, "Bugün de Amerika-İran görüşmeleri sonuçları akşama doğru belli olur, hafta sonuna yansıyacaktır. Pazartesi günü gap açacak, muhtemelen Pazartesi burada bayağı bir hareketli yaşayacağımızı söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

ALTIN VE GÜMÜŞTE SERT DALGALANMA
PİYASALARDA SERT HAREKETLİLİK

Piyasalarda gece saatlerinde sert hareketler yaşandığını belirten Kapukaya, "Ciddi hareketler gece yaşandı, özellikle Bitcoin'de yaşandı. Hani 90 binden 59 bini görmesi %50'ye yakın bir düşüş." dedi.

Gümüşteki düşüşe dikkat çekerek piyasalar ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "Amerikan borsalarında Nasdaq'ta %4, gümüşte %28 düşüş; rekor bir düşüş. Zaten günlerdir söylüyoruz; hani gümüşte dikkat edin, hani sert düşebilir, sert çıktı. Altın bir nevi ona göre daha sağlam duruyor."

ONS ALTIN İÇİN KRİTİK SEVİYELER

Ons altın tarafında olası senaryolara değinen Kapukaya, "İran ile Amerika'dan güzel bir şey çıkarsa 4.400 seviyesi çok önemli seviye ons olarak. Bunun altında 4 bin onsları test eder çok hızlı bir şekilde" dedi. Açıklamasında şu detaylara yer verdi:

"Hani aşağıda 4500 şu an için önemli bir destek seviyesi, yukarıda 5000 seviyesi muhtemelen sonuna kadar bu bant içinde gidip gelecek ama bugün gümüşte biraz satıcılar gelmeye başladı, korktular. Çünkü dünya piyasasında gümüş, bizim piyasalarda demiyorum da orada 2 bin doları gördü dolar bazında. Şu anda çarşıda 3 bin dolar, alış 2500 dolar; gene 500-600 dolar şu anda bir işçilik var. "

"ALTIN GENE ALTIN"

"Bu talep kesildiği zaman, satmak istedikleri zaman 2500 dolara satarlar, ciddi bir zarar. Ama altın gene altın diye düşünüyoruz. TL bazında gece 6,40'lara kadar sanalda gördü altın TL bazında. Çarşıda ons 4650 kalsaydı, gece 4 bin gibi gördü. Bugün herhalde 7'nin altında bir rakamda görüşmüş olacaktık, fiyatlarda bir yumuşama olacaktı. İnsanlar böyle 7'nin altında biraz korkuyorlar ama hani altın aşağı gelse bile hani 6,00-6,20'ler benim tahminim oralar kuvvetli bir yer. Dolar destekli olduğu için çok aşağı inmeyebilir."

Teminat oranlarındaki artışa dikkat çeken uzman, "Dün gece mesela emtialarda özellikle gümüşte %20'ye çıkardılar bir anda, altında %10 yükselttiler. Bu, korku çemberinin ikinci dalgası demektir" ifadelerini kullandı.

UZMAN YATIRIMCIYI UYARDI

Kapukaya, "Yatırımcılar temkinli olsunlar, çok dalgalanma olabilir, kredili oynamasınlar. Özellikle gümüşe bulaşmasınlar, çok canlar yakabilir" uyarısında bulundu.

Dikkat! Bu haber bilgilendirme amaçlı yazılmıştır, yatırım tavsiyesi değildir.


