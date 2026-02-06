Piyasalarda sert hareketlilik: Altının kaderi pazartesi belli oluyor: Uzman isim yatırımcıyı uyardı

ONS ALTIN İÇİN KRİTİK SEVİYELER Ons altın tarafında olası senaryolara değinen Kapukaya, "İran ile Amerika'dan güzel bir şey çıkarsa 4.400 seviyesi çok önemli seviye ons olarak. Bunun altında 4 bin onsları test eder çok hızlı bir şekilde" dedi. Açıklamasında şu detaylara yer verdi:

"Hani aşağıda 4500 şu an için önemli bir destek seviyesi, yukarıda 5000 seviyesi muhtemelen sonuna kadar bu bant içinde gidip gelecek ama bugün gümüşte biraz satıcılar gelmeye başladı, korktular. Çünkü dünya piyasasında gümüş, bizim piyasalarda demiyorum da orada 2 bin doları gördü dolar bazında. Şu anda çarşıda 3 bin dolar, alış 2500 dolar; gene 500-600 dolar şu anda bir işçilik var. "

"ALTIN GENE ALTIN" "Bu talep kesildiği zaman, satmak istedikleri zaman 2500 dolara satarlar, ciddi bir zarar. Ama altın gene altın diye düşünüyoruz. TL bazında gece 6,40'lara kadar sanalda gördü altın TL bazında. Çarşıda ons 4650 kalsaydı, gece 4 bin gibi gördü. Bugün herhalde 7'nin altında bir rakamda görüşmüş olacaktık, fiyatlarda bir yumuşama olacaktı. İnsanlar böyle 7'nin altında biraz korkuyorlar ama hani altın aşağı gelse bile hani 6,00-6,20'ler benim tahminim oralar kuvvetli bir yer. Dolar destekli olduğu için çok aşağı inmeyebilir."

Teminat oranlarındaki artışa dikkat çeken uzman, "Dün gece mesela emtialarda özellikle gümüşte %20'ye çıkardılar bir anda, altında %10 yükselttiler. Bu, korku çemberinin ikinci dalgası demektir" ifadelerini kullandı.