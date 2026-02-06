Piyasalarda sert hareketlilik: Altının kaderi pazartesi belli oluyor: Uzman isim yatırımcıyı uyardı
Altın ve gümüş piyasalarında sert dalgalanma sürüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Adnan Kapukaya, A Haber canlı yayınında ABD-İran ve Rusya-Ukrayna görüşmelerinin fiyatlar üzerinde belirleyici olacağını söyledi. Kapukaya, Pazartesi günü sert bir açılış yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Hafta boyunca sert iniş çıkışların yaşandığı altın ve gümüş piyasalarında gözler küresel gelişmelere çevrildi. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Adnan Kapukaya, özellikle ABD-İran ve Rusya-Ukrayna görüşmelerinden çıkacak sonuçların fiyatlamalar üzerinde etkili olacağını ifade etti. Kapukaya, yeni haftaya sert bir hareketle girilebileceğini vurguladı.
ALTIN VE GÜMÜŞTE YENİ HAFTAYA DİKKAT
Piyasalardaki son durumu değerlendiren Kapukaya, jeopolitik gelişmelere dikkat çekerek, "Dün akşam Rusya-Ukrayna başarılı geçti. Esir takasından dolayı başarılıydı. Bunun son görüşmesi Amerika'da olacağı için bu olumlu olarak bakıyoruz." dedi.
ABD-İran temaslarına da değinen Kapukaya, "Bugün de Amerika-İran görüşmeleri sonuçları akşama doğru belli olur, hafta sonuna yansıyacaktır. Pazartesi günü gap açacak, muhtemelen Pazartesi burada bayağı bir hareketli yaşayacağımızı söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.
PİYASALARDA SERT HAREKETLİLİK
Piyasalarda gece saatlerinde sert hareketler yaşandığını belirten Kapukaya, "Ciddi hareketler gece yaşandı, özellikle Bitcoin'de yaşandı. Hani 90 binden 59 bini görmesi %50'ye yakın bir düşüş." dedi.
Gümüşteki düşüşe dikkat çekerek piyasalar ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "Amerikan borsalarında Nasdaq'ta %4, gümüşte %28 düşüş; rekor bir düşüş. Zaten günlerdir söylüyoruz; hani gümüşte dikkat edin, hani sert düşebilir, sert çıktı. Altın bir nevi ona göre daha sağlam duruyor."