Piramitlerle yarışan dev yapı! Binlerce yıl ayakta kalan anıtın hikayesi

Sri Lanka'nın kuzey-orta bölgesindeki Anuradhapura'da yer alan Jetavanaramaya, MS 301 civarında yaklaşık 93 milyon tuğlayla inşa edildi. İlk halinde 122 metreye ulaşan yapı, bir dönem Giza Piramitleri'nden sonra dünyanın en büyük üçüncü insan yapımı eseri olarak kabul edildi.

Sri Lanka'nın antik başkenti Anuradhapura, iki bin yılı aşkın süredir Budist ibadetinin sürdüğü merkezlerden biri olmayı sürdürüyor. Şehrin arkeolojik alanında yer alan Jetavanaramaya stupa, hem boyutları hem de tarihsel arka planıyla dikkat çekiyor.

🏛️ Budist Dünyasında Önemli Bir Merkez Anuradhapura, Sri Lanka'nın ilk büyük başkenti olarak biliniyor ve Hindistan dışında Budizmi benimseyen en erken siyasi merkezlerden biri olarak kabul ediliyor. Bu nedenle Budist dünyasında önemli bir yere sahip. Arkeolojik alanda yer alan yapılar arasında ise boyutlarıyla öne çıkan Jetavanaramaya dikkat çekiyor.

🧱 93 Milyon Tuğla ile İnşa Edildi Jetavanaramaya'nın inşası MS 301 yılı civarında tamamlandı. Yapımında yaklaşık 93,3 milyon pişmiş tuğla kullanıldığı hesaplanıyor. İlk inşa edildiğinde yüksekliği yaklaşık 122 metreydi. Bu ölçüyle, dönemin kaynaklarında Giza Piramitleri'nden sonra dünyanın en büyük üçüncü insan yapımı yapısı olarak anıldığı belirtiliyor.

Yapı, yüzyıllar boyunca depremler, muson yağışları ve bakımsızlık nedeniyle kısmen zarar gördü. Günümüzde yüksekliği yaklaşık 71 metre olarak ölçülüyor. Buna rağmen hacim bakımından dünyanın en büyük tuğla yapısı olarak kabul ediliyor.