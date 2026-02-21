Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti tam 28 hayvanla yaşıyor

Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlenen ve Su adında bir kızları olan Pınar Altuğ, mutlu evlilikleriyle ilgili samimi açıklamalar yaptı. Kızı Su'nun kariyer planlarından evdeki 28 can dostuna kadar her şeyi anlatan Altuğ "İşimiz yoksa tüm günümüzü onlara ayırıyoruz" dedi.

1994 yılında Miss Turkey birincisi olan Pınar Altuğ, 'Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' karakteriyle adını duyurdu. Ünlü isim, kariyerinde olduğu kadar, özel hayatında da mutluluğu yakaladı.

Altuğ, kendisinden dokuz yaş küçük oyuncu Yağmur Atacan ile 2008 yılında dünyaevine girdi. Çift, 2009'da kızları Su'nun dünyaya gelmesiyle ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı.

KIZLARI DA OYUNCULUK YOLUNDA SABAH'tan Merve Yurtyapan'a konuşan Altuğ, evlilik ve aile yaşantılarına dair samimi açıklamalarda bulundu. Kızlarının da kendileri gibi oyunculuk mesleğini seçtiğini belirterek, "Kızımız Su bizim yolumuzu seçti. O da oyunculuk okuyacak. Konservatuvar eğitimi alarak bu mesleği yapacak" dedi.

28 HAYVANLA DOLUP TAŞAN EV Hayvan sevgileriyle de bilinen çift, 17 yıl içinde sahiplendikleri kedi ve köpek sayısını artırdı.

Yağmur Atacan, "İşimiz yoksa bütün günümüz hayvanlarla ilgilenerek geçiyor. Bundan çok keyif alıyoruz. Evimizde 3 köpek, 5 kedi var. Bahçemizde ve sokakta toplam 20 kedi besliyoruz" ifadelerini kullandı. Çift, ev ve bahçelerinde toplam 28 hayvan barındırıyor.