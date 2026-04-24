Pınar Altuğ donup kaldı! Eşinin mutfaktaki hareketi pes dedirtti

Magazin muhabirleriyle ayakütü sohbet eden Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan çifti, aralarında geçen diyalogla gündem oldu. Altuğ, eşinin mutfaktaki kırıntıları ayağıyla saklamaya çalıştığını öğrenince neye uğradığını şaşırdı. Atacan'ın "Pes" dedirten temizlik yöntemi ve Pınar Altuğ'un o anki şaşkınlığı sosyal medyada gündem oldu.

2008 yılından bu yana mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında yer alan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, bu kez romantik pozlarıyla değil, mutfaktaki "hijyen savaşıyla" gündeme oturdu. Sosyal medyada sık sık birbirlerine yaptıkları şakalarla bilinen ikili, son röportajlarında ev hallerine dair verdikleri samimi detaylarla hayranlarını hem güldürdü hem de şaşırttı.

2. Sayfa'nın haberine göre; Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'ın dağınıklığından dert yanarken, mutfakta yaşanan bir anıyı basın mensuplarıyla paylaştı. Altuğ, eşinin yemek yaparken tezgahın üzerindeki kırıntıları temizlemek yerine her şeyi yere süpürdüğünü anlatınca, Atacan'dan şaşırtan bir itiraf geldi.

"AYAĞIMLA BASIP SAKLADIM" Yağmur Atacan, geliştirdiği ilginç "mutfak taktiğini" şu sözlerle itiraf etti: "Ne olacak ya zaten batırıyorum her şeyi... Hepsini yere döktüm, sonra da ayağımla basıp sakladım. Sen görmedin, bunu da buradan itiraf edeyim!"

BİR ANDA GÖZLERİ AÇILDI Bu itiraf karşısında adeta buz kesen ve ne diyeceğini bilemeyen Pınar Altuğ'un eşine attığı o meşhur "bakış" ve devirdiği gözleri, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan görseli haline geldi.

Atacan'ın bu samimi ve esprili çıkışı, sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Kimi kullanıcılar Pınar Altuğ'un sabrına hayran kalırken, büyük bir çoğunluk Yağmur Atacan'ın bu hareketini "tüm erkeklerin mutfak özeti" olarak yorumladı.

İşte o eğlenceli yorumlardan bazıları: "Adam resmen suç mahalli itirafı yaptı, cesarete bak!" "Yalnız değilmişim... Yağmur Atacan meğer içimizden biriymiş." "Pınar Altuğ'un o bakışı... Bir bakış ancak bu kadar çok şey anlatabilirdi!"