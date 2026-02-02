CANLI YAYIN
Pilot sayısı 17 bin 910’a ulaştı: Türkiye’de pilotluk eğitimi ve başvuru şartları

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye'de sivil havacılık 2025 itibarıyla büyümesini sürdürdü. Pilot sayısı 17 bin 910'a, uçak sayısı 800'e, toplam lisanslı personel sayısı ise 26 bin 888'e ulaştı. Bu artış, sektörün kapasite ve insan kaynağında güçlü şekilde genişlediğini gösterdi.

Türkiye'de sivil havacılık sektörü son yıllarda hem insan kaynağı hem de uçuş kapasitesi açısından dikkat çekici bir büyüme sergiledi. 2025 yılı verilerine göre toplam pilot sayısı yıllık bazda yüzde 10 artarak 17 bin 910 seviyesine çıktı. Aynı dönemde lisanslı teknik personel sayısı da yüzde 8 yükselişle 8 bin 978 oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, sektörün son 20 yılı aşkın süreçte uçak filosundan personel kapasitesine kadar geniş bir alanda gelişim gösterdiğini belirtti.

TÜRKİYE HAVACILIKTA KÜRESEL MERKEZ OLMA YOLUNDA

Türkiye'nin jeopolitik konumu, sivil havacılık büyümesinde önemli rol oynuyor. Dört saatlik uçuş mesafesinde yaklaşık 1,5 milyar nüfusun yaşadığı 67 ülkeye erişim imkânı bulunması, havacılık yatırımlarının stratejik şekilde şekillenmesini sağladı.

Bu doğrultuda hava ulaşım anlaşmaları 2003'te 81 seviyesindeyken günümüzde 175'e yükseldi. Dış hat uçuş ağı da önemli ölçüde genişleyerek 50 ülkede 60 noktadan, 133 ülkede 356 noktaya ulaştı.

UÇAK FİLOSU 5 KATA YAKIN BÜYÜDÜ

Türkiye'de yolcu ve kargo uçağı sayısı 2003 yılında 162 seviyesindeyken, 2025 sonunda yüzde 394 artışla 800'e yükseldi.

Toplam hava aracı sayısı ise yolcu uçakları, hava taksiler, genel havacılık araçları, balonlar ve çok hafif hava araçları dahil olmak üzere 2 bin 218'e ulaştı.

KOLTUK VE KARGO KAPASİTESİNDE REKOR ARTIŞ

Yolcu taşımacılığı kapasitesinde de büyük sıçrama yaşandı.

🔴2003 yılında 27 bin 599 olan koltuk kapasitesi

🔴2025 yılında yaklaşık 6 kat artarak 157 bin 785'e çıktı

Hava kargo kapasitesi ise aynı dönemde yaklaşık 9,5 kat büyüdü. 2003'te 302 bin 737 kilogram olan kapasite, 2025'te 2 milyon 902 bin 725 kilograma ulaştı.

LİSANSLI PERSONEL SAYISI 26 BİN 888'E YÜKSELDİ

2025 yılı itibarıyla sektörde görev yapan toplam lisanslı personel sayısı 26 bin 888 oldu. Bu artış, havacılık sektöründe insan kaynağı ihtiyacının büyümeye paralel şekilde arttığını gösteriyor.

PİLOT NASIL OLUNUR? TÜRKİYE'DE PİLOTLUK ŞARTLARI

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde yer alan bilgilere göre, Türkiye'de pilot olmak isteyen adayların, yetkili uçuş eğitim organizasyonlarından eğitim alması gerekiyor. Mevzuata göre pilot eğitimi için en az lise mezunu olmak yeterli olsa da havayolu şirketleri genellikle üniversite mezunu adayları tercih ediyor.

Pilot adaylarında aranan temel kriterler şunlar oluyor:

🔴Sağlık sertifikası (1. veya 2. sınıf)

🔴İyi seviyede İngilizce

🔴Teorik bilgi ve uçuş eğitiminde başarı

🔴Psikomotor beceri ve dikkat testlerinde yeterlilik

PİLOT LİSANSI TÜRLERİ

PPL (Hususi Pilot Lisansı)

Hobi veya özel uçuşlar için alınır. Eğitim süresi ortalama 3-6 ay sürer ve yaklaşık 45-50 saat uçuş eğitimi içerir.

ATPL (Havayolu Nakliye Pilotu Lisansı)

Havayollarında çalışmak isteyen pilotların alması gereken lisanstır. Eğitim süreci ortalama 18 ay sürer ve kapsamlı teorik ile uçuş eğitimlerini içerir.

PİLOT EĞİTİMİ NE KADAR SÜRER VE MALİYETİ NE KADARDIR?

Havayolu pilotluğu için eğitim süresi ortalama 18 ay olarak belirtiliyor. Eğitim maliyetleri ise uçuş okuluna göre değişmekle birlikte yaklaşık 80 bin Euro seviyesinde bulunuyor.

PİLOT OLMAK İÇİN İNGİLİZCE NEDEN KRİTİK?

Havacılık sektöründe eğitimler, sınavlar ve teknik dokümanların büyük bölümü İngilizce olduğu için dil bilgisi kritik önem taşıyor. Havayolu şirketleri, yeterli İngilizce seviyesine sahip olmayan adayları genellikle değerlendirmeye almıyor.

TÜRKİYE'DE HAVACILIK SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ

Mevcut büyüme verileri, Türkiye'nin sivil havacılıkta küresel ölçekte daha güçlü bir konuma ilerlediğini gösteriyor. Uçuş ağının genişlemesi, filo büyümesi ve personel artışı; sektörün önümüzdeki yıllarda da gelişimini sürdüreceğine işaret ediyor.

