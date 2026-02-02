Pilot sayısı 17 bin 910’a ulaştı: Türkiye’de pilotluk eğitimi ve başvuru şartları
Türkiye'de sivil havacılık 2025 itibarıyla büyümesini sürdürdü. Pilot sayısı 17 bin 910'a, uçak sayısı 800'e, toplam lisanslı personel sayısı ise 26 bin 888'e ulaştı. Bu artış, sektörün kapasite ve insan kaynağında güçlü şekilde genişlediğini gösterdi.
Türkiye'de sivil havacılık sektörü son yıllarda hem insan kaynağı hem de uçuş kapasitesi açısından dikkat çekici bir büyüme sergiledi. 2025 yılı verilerine göre toplam pilot sayısı yıllık bazda yüzde 10 artarak 17 bin 910 seviyesine çıktı. Aynı dönemde lisanslı teknik personel sayısı da yüzde 8 yükselişle 8 bin 978 oldu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, sektörün son 20 yılı aşkın süreçte uçak filosundan personel kapasitesine kadar geniş bir alanda gelişim gösterdiğini belirtti.
TÜRKİYE HAVACILIKTA KÜRESEL MERKEZ OLMA YOLUNDA
Türkiye'nin jeopolitik konumu, sivil havacılık büyümesinde önemli rol oynuyor. Dört saatlik uçuş mesafesinde yaklaşık 1,5 milyar nüfusun yaşadığı 67 ülkeye erişim imkânı bulunması, havacılık yatırımlarının stratejik şekilde şekillenmesini sağladı.
Bu doğrultuda hava ulaşım anlaşmaları 2003'te 81 seviyesindeyken günümüzde 175'e yükseldi. Dış hat uçuş ağı da önemli ölçüde genişleyerek 50 ülkede 60 noktadan, 133 ülkede 356 noktaya ulaştı.
UÇAK FİLOSU 5 KATA YAKIN BÜYÜDÜ
Türkiye'de yolcu ve kargo uçağı sayısı 2003 yılında 162 seviyesindeyken, 2025 sonunda yüzde 394 artışla 800'e yükseldi.
Toplam hava aracı sayısı ise yolcu uçakları, hava taksiler, genel havacılık araçları, balonlar ve çok hafif hava araçları dahil olmak üzere 2 bin 218'e ulaştı.
KOLTUK VE KARGO KAPASİTESİNDE REKOR ARTIŞ
Yolcu taşımacılığı kapasitesinde de büyük sıçrama yaşandı.
🔴2003 yılında 27 bin 599 olan koltuk kapasitesi
🔴2025 yılında yaklaşık 6 kat artarak 157 bin 785'e çıktı
Hava kargo kapasitesi ise aynı dönemde yaklaşık 9,5 kat büyüdü. 2003'te 302 bin 737 kilogram olan kapasite, 2025'te 2 milyon 902 bin 725 kilograma ulaştı.