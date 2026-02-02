Pilot sayısı 17 bin 910’a ulaştı: Türkiye’de pilotluk eğitimi ve başvuru şartları

LİSANSLI PERSONEL SAYISI 26 BİN 888'E YÜKSELDİ 2025 yılı itibarıyla sektörde görev yapan toplam lisanslı personel sayısı 26 bin 888 oldu. Bu artış, havacılık sektöründe insan kaynağı ihtiyacının büyümeye paralel şekilde arttığını gösteriyor.

PİLOT NASIL OLUNUR? TÜRKİYE'DE PİLOTLUK ŞARTLARI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde yer alan bilgilere göre, Türkiye'de pilot olmak isteyen adayların, yetkili uçuş eğitim organizasyonlarından eğitim alması gerekiyor. Mevzuata göre pilot eğitimi için en az lise mezunu olmak yeterli olsa da havayolu şirketleri genellikle üniversite mezunu adayları tercih ediyor. Pilot adaylarında aranan temel kriterler şunlar oluyor: 🔴Sağlık sertifikası (1. veya 2. sınıf) 🔴İyi seviyede İngilizce 🔴Teorik bilgi ve uçuş eğitiminde başarı 🔴Psikomotor beceri ve dikkat testlerinde yeterlilik

PİLOT LİSANSI TÜRLERİ PPL (Hususi Pilot Lisansı) Hobi veya özel uçuşlar için alınır. Eğitim süresi ortalama 3-6 ay sürer ve yaklaşık 45-50 saat uçuş eğitimi içerir. ATPL (Havayolu Nakliye Pilotu Lisansı) Havayollarında çalışmak isteyen pilotların alması gereken lisanstır. Eğitim süreci ortalama 18 ay sürer ve kapsamlı teorik ile uçuş eğitimlerini içerir.

PİLOT EĞİTİMİ NE KADAR SÜRER VE MALİYETİ NE KADARDIR? Havayolu pilotluğu için eğitim süresi ortalama 18 ay olarak belirtiliyor. Eğitim maliyetleri ise uçuş okuluna göre değişmekle birlikte yaklaşık 80 bin Euro seviyesinde bulunuyor.