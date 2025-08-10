Pilot lisansı sınavında yeni dönem! Ulaştırma Bakanı açıkladı: iki aşamalı pilot sınav sistemi nedir ve nasıl uygulanacak?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pilot Lisansı Teorik Bilgi Sınav süreçlerinde önemli yeniliklerin 15 Ağustos 2025'te yürürlüğe gireceğini açıkladı. Bakanlık tarafından hayata geçirilecek yeni sistemle, pilot adayları sınav başvurusu ve planlamasında tam esneklik kazanacak. Sabit sınav tarihlerine veda eden adaylar, diledikleri gün sınava girme imkanına sahip olacak.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.08.2025 12:07