Pilot lisansı sınavında yeni dönem! Ulaştırma Bakanı açıkladı: iki aşamalı pilot sınav sistemi nedir ve nasıl uygulanacak?

Sınavlar Nerede ve Nasıl Yapılacak?

Her aday için kişiye özel bilgisayar ve soru seti hazırlanacak. Sınav güvenliği için karekod, zaman ve mekân damgalı kamera kayıtları kullanılacak. Bakan Uraloğlu, "Talebe göre sınavlar artık her il ve ilçede yapılabilecek" dedi. Bu sayede adaylar sınav için büyük şehirlere gitmek zorunda kalmayacak.