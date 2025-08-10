Viral Galeri Viral Liste Pilot lisansı sınavında yeni dönem! Ulaştırma Bakanı açıkladı: iki aşamalı pilot sınav sistemi nedir ve nasıl uygulanacak?

Pilot lisansı sınavında yeni dönem! Ulaştırma Bakanı açıkladı: iki aşamalı pilot sınav sistemi nedir ve nasıl uygulanacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pilot Lisansı Teorik Bilgi Sınav süreçlerinde önemli yeniliklerin 15 Ağustos 2025'te yürürlüğe gireceğini açıkladı. Bakanlık tarafından hayata geçirilecek yeni sistemle, pilot adayları sınav başvurusu ve planlamasında tam esneklik kazanacak. Sabit sınav tarihlerine veda eden adaylar, diledikleri gün sınava girme imkanına sahip olacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.08.2025 12:07
Pilot lisansı sınavında yeni dönem! Ulaştırma Bakanı açıkladı: iki aşamalı pilot sınav sistemi nedir ve nasıl uygulanacak?

Yeni Sistem Ne Getiriyor?

Bakan Uraloğlu, "Başvuru ekranı sürekli açık olacak. Adaylar, uygun gördükleri tarihe kendi tercihleriyle kayıt yaptırabilecek" dedi. Böylece sınav tarihleri, adayların programına uygun şekilde şekillenecek. Sınavlar için artık sabit dönemler olmayacak.

PİLOT LİSANSI SINAVLARINDA YENİ DÖNEM!
Pilot lisansı sınavında yeni dönem! Ulaştırma Bakanı açıkladı: iki aşamalı pilot sınav sistemi nedir ve nasıl uygulanacak?

Sınavlar İki Aşamalı Olacak

Yeni uygulamayla sınavlar ön sınav ve son sınav olmak üzere iki aşamada yapılacak. Nihai notun yüzde 10'u ön sınavdan, yüzde 90'ı ise son sınavdan alınacak. Bakan Uraloğlu, "Tek ödeme ile iki aşamalı sınava katılma imkanı sağlanacak. Ücretlerde herhangi bir artış olmayacak" ifadelerini kullandı.

Pilot lisansı sınavında yeni dönem! Ulaştırma Bakanı açıkladı: iki aşamalı pilot sınav sistemi nedir ve nasıl uygulanacak?

Ödeme Seçenekleri Genişliyor

Sınav ödemelerinde de yenilik var. Eskiden yalnızca EFT ile ödeme kabul edilirken, yeni sistemde kredi kartıyla sanal POS üzerinden ödeme yapmak mümkün olacak. Böylece adayların ödeme süreci kolaylaşacak.

Pilot lisansı sınavında yeni dönem! Ulaştırma Bakanı açıkladı: iki aşamalı pilot sınav sistemi nedir ve nasıl uygulanacak?

Sınavlar Nerede ve Nasıl Yapılacak?

Her aday için kişiye özel bilgisayar ve soru seti hazırlanacak. Sınav güvenliği için karekod, zaman ve mekân damgalı kamera kayıtları kullanılacak. Bakan Uraloğlu, "Talebe göre sınavlar artık her il ve ilçede yapılabilecek" dedi. Bu sayede adaylar sınav için büyük şehirlere gitmek zorunda kalmayacak.

Pilot lisansı sınavında yeni dönem! Ulaştırma Bakanı açıkladı: iki aşamalı pilot sınav sistemi nedir ve nasıl uygulanacak?

Adaylar Sınav Sonuçlarını Nasıl Takip Edecek?

Ön sınavın ardından adaylar, bölüm bazlı başarı grafiklerine erişebilecek. Bu sayede hangi alanlarda güçlü olduklarını veya hangi konularda geliştirmeleri gerektiğini anlık olarak görebilecekler.

SON DAKİKA