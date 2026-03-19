Su içerken sağlığınızdan olmayın: Pet şişelerdeki numaraların anlamları
Market raflarında gördüğünüz her plastik su şişesi aynı değil. Şişenin altındaki küçük harf ve rakamlar, içine hangi kimyasalların karışabileceğini gösteriyor. Uzmanlara göre bazı plastikler görece güvenli, bazıları ise hormon sistemi ve genel sağlık açısından ciddi risk taşıyor.
Günlük hayatın vazgeçilmezlerinden biri olan plastik su şişeleri, çoğu zaman masum bir ihtiyaç gibi görülüyor. Ancak bu şişelerin altında yer alan küçük işaretler, aslında sağlığımızla doğrudan ilgili önemli bilgiler barındırıyor. Çünkü kullanılan plastik türü, suya karışabilecek maddeleri ve dolayısıyla vücudumuza giren riskleri belirliyor.
🔍 ŞİŞENİN ALTINDAKİ KOD NEDEN ÖNEMLİ?
Bir şişeyi elinize aldığınızda, genellikle dış görünümüne odaklanırsınız. Oysa alt kısmında yer alan harf ve rakamlar, ürünün gerçek hikayesini anlatır. Bu kodlar, plastiğin nasıl üretildiğini ve hangi koşullarda güvenli olduğunu gösterir. Dolayısıyla bu küçük detay, fark edilmeden yapılan hataların önüne geçmek için kritik bir rol oynar.
♻️ PLASTİK TÜRLERİ VE KODLARI
PETE (1) – Polietilen Tereftalat
HDPE (2) – Yüksek Yoğunluklu Polietilen
V veya PVC (3) – Polivinil Klorür
LDPE (4) – Düşük Yoğunluklu Polietilen
PP (5) – Polipropilen
PS (6) – Polistiren
OTHER (7) – Diğer plastik türleri (Polikarbonat vb.)
♻️ PET ve PETE: YAYGIN AMA TEKRAR KULLANIMA UYGUN DEĞİL
En sık karşılaşılan plastik türlerinden biri olan PET, çoğu su ve meşrubat şişesinde kullanılır. Ancak bu yaygınlık, onun güvenli olduğu anlamına gelmez. Aksine, bu tür şişeler genellikle tek kullanımlık olarak tasarlanır. Bu nedenle aynı şişeyi tekrar doldurup kullanmak, zamanla bakteri oluşumuna zemin hazırlar ve kimyasal sızıntı riskini artırır. Özellikle sıcak ortamlarda bırakılan PET şişeler, bu riski daha da büyütebilir.
🛡️ HDPE: DAHA GÜVENLİ BİR ALTERNATİF
PET'e kıyasla HDPE, daha stabil ve güvenilir bir yapı sunar. Bu plastik türü, süt şişeleri ve bazı gıda ambalajlarında sıkça tercih edilir. Bunun temel nedeni kimyasal salım riskinin oldukça düşük olmasıdır. Bu yüzden uzmanlar, şişelenmiş ürünlerde mümkün olduğunca HDPE tercih edilmesini önerir. Böylece günlük kullanımda karşılaşılabilecek riskler önemli ölçüde azaltılabilir.