⚠️ PVC: ESNEK AMA RİSKLİ PVC, esnek yapısı sayesinde birçok üründe karşımıza çıkar. Ancak bu esneklik, beraberinde bazı sağlık risklerini de getirir. Çünkü bu plastik türü, vücutta hormon sistemini etkileyebilecek maddeler salabilir. Bu nedenle özellikle gıda ve içeceklerle temas eden PVC ürünlerden uzak durmak, daha güvenli bir tercih olarak öne çıkar.

📦 LDPE: DOLAYLI BİR RİSK ALANI LDPE doğrudan su şişelerinde kullanılmasa da ambalaj dünyasında önemli bir yer tutar. İlk bakışta zararsız gibi görünse de gıda ile temas eden her plastik gibi dikkatle değerlendirilmelidir. Çünkü tüketilen ürün kadar, o ürünün nasıl saklandığı da sağlık açısından belirleyici olabilir.

🥛 POLİPROPİLEN: DENGELİ BİR SEÇENEK Polipropilen, dayanıklılığı ve ısıya karşı direnci sayesinde öne çıkar. Bu özellikleri, onu günlük kullanımda daha güvenli seçeneklerden biri haline getirir. Yoğurt kapları ve benzeri ürünlerde sıkça tercih edilmesinin nedeni de budur. Üstelik kimyasallara karşı oluşturduğu bariyer, dış etkenlerin içeriğe karışmasını büyük ölçüde engeller.

🔥 POLİSTİREN: ISIYLA BİRLİKTE TEHLİKE BÜYÜYOR Polistiren, genellikle tek kullanımlık ürünlerde karşımıza çıkar. Ancak bu kullanım alanı, beraberinde önemli bir risk taşır. Özellikle sıcakla temas ettiğinde, bu plastik türü zararlı maddeler açığa çıkarabilir. Bu nedenle sıcak yiyecek ve içeceklerle birlikte kullanılması, sağlık açısından ciddi soru işaretleri doğurur.

🚫 PC VE ETİKETSİZ PLASTİKLER: BELİRSİZLİK EN BÜYÜK RİSK Bazı plastikler ise açıkça tanımlanmaz ve "diğer" kategorisinde yer alır. Bu durum, riskin daha da büyümesine neden olur. Çünkü bu grupta yer alan polikarbonat ürünler, BPA gibi maddeler içerebilir. Bu da zamanla gıda ve içeceklere kimyasal geçişine yol açabilir. Standartların net olmaması ise tüketicinin doğru seçim yapmasını zorlaştırır.

✅ TÜKETİCİ NE YAPMALI? Tüm bu bilgiler, aslında basit bir gerçeğe işaret ediyor: Her plastik aynı değildir ve bilinçli seçim yapmak büyük önem taşır. Bu nedenle şişe alırken altındaki kodu kontrol etmek, tek kullanımlık ürünleri tekrar kullanmamak ve plastikleri sıcakla temas ettirmemek gerekir. Küçük gibi görünen bu adımlar, uzun vadede sağlığı korumada büyük bir fark yaratabilir.