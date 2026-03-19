CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Su içerken sağlığınızdan olmayın: Pet şişelerdeki numaraların anlamları

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Market raflarında gördüğünüz her plastik su şişesi aynı değil. Şişenin altındaki küçük harf ve rakamlar, içine hangi kimyasalların karışabileceğini gösteriyor. Uzmanlara göre bazı plastikler görece güvenli, bazıları ise hormon sistemi ve genel sağlık açısından ciddi risk taşıyor.

Günlük hayatın vazgeçilmezlerinden biri olan plastik su şişeleri, çoğu zaman masum bir ihtiyaç gibi görülüyor. Ancak bu şişelerin altında yer alan küçük işaretler, aslında sağlığımızla doğrudan ilgili önemli bilgiler barındırıyor. Çünkü kullanılan plastik türü, suya karışabilecek maddeleri ve dolayısıyla vücudumuza giren riskleri belirliyor.

🔍 ŞİŞENİN ALTINDAKİ KOD NEDEN ÖNEMLİ?

Bir şişeyi elinize aldığınızda, genellikle dış görünümüne odaklanırsınız. Oysa alt kısmında yer alan harf ve rakamlar, ürünün gerçek hikayesini anlatır. Bu kodlar, plastiğin nasıl üretildiğini ve hangi koşullarda güvenli olduğunu gösterir. Dolayısıyla bu küçük detay, fark edilmeden yapılan hataların önüne geçmek için kritik bir rol oynar.

♻️ PLASTİK TÜRLERİ VE KODLARI

PETE (1) – Polietilen Tereftalat

HDPE (2) – Yüksek Yoğunluklu Polietilen

V veya PVC (3) – Polivinil Klorür

LDPE (4) – Düşük Yoğunluklu Polietilen

PP (5) – Polipropilen

PS (6) – Polistiren

OTHER (7) – Diğer plastik türleri (Polikarbonat vb.)

♻️ PET ve PETE: YAYGIN AMA TEKRAR KULLANIMA UYGUN DEĞİL

En sık karşılaşılan plastik türlerinden biri olan PET, çoğu su ve meşrubat şişesinde kullanılır. Ancak bu yaygınlık, onun güvenli olduğu anlamına gelmez. Aksine, bu tür şişeler genellikle tek kullanımlık olarak tasarlanır. Bu nedenle aynı şişeyi tekrar doldurup kullanmak, zamanla bakteri oluşumuna zemin hazırlar ve kimyasal sızıntı riskini artırır. Özellikle sıcak ortamlarda bırakılan PET şişeler, bu riski daha da büyütebilir.

🛡️ HDPE: DAHA GÜVENLİ BİR ALTERNATİF

PET'e kıyasla HDPE, daha stabil ve güvenilir bir yapı sunar. Bu plastik türü, süt şişeleri ve bazı gıda ambalajlarında sıkça tercih edilir. Bunun temel nedeni kimyasal salım riskinin oldukça düşük olmasıdır. Bu yüzden uzmanlar, şişelenmiş ürünlerde mümkün olduğunca HDPE tercih edilmesini önerir. Böylece günlük kullanımda karşılaşılabilecek riskler önemli ölçüde azaltılabilir.

⚠️ PVC: ESNEK AMA RİSKLİ

PVC, esnek yapısı sayesinde birçok üründe karşımıza çıkar. Ancak bu esneklik, beraberinde bazı sağlık risklerini de getirir. Çünkü bu plastik türü, vücutta hormon sistemini etkileyebilecek maddeler salabilir. Bu nedenle özellikle gıda ve içeceklerle temas eden PVC ürünlerden uzak durmak, daha güvenli bir tercih olarak öne çıkar.

📦 LDPE: DOLAYLI BİR RİSK ALANI

LDPE doğrudan su şişelerinde kullanılmasa da ambalaj dünyasında önemli bir yer tutar. İlk bakışta zararsız gibi görünse de gıda ile temas eden her plastik gibi dikkatle değerlendirilmelidir. Çünkü tüketilen ürün kadar, o ürünün nasıl saklandığı da sağlık açısından belirleyici olabilir.

🥛 POLİPROPİLEN: DENGELİ BİR SEÇENEK

Polipropilen, dayanıklılığı ve ısıya karşı direnci sayesinde öne çıkar. Bu özellikleri, onu günlük kullanımda daha güvenli seçeneklerden biri haline getirir. Yoğurt kapları ve benzeri ürünlerde sıkça tercih edilmesinin nedeni de budur. Üstelik kimyasallara karşı oluşturduğu bariyer, dış etkenlerin içeriğe karışmasını büyük ölçüde engeller.

🔥 POLİSTİREN: ISIYLA BİRLİKTE TEHLİKE BÜYÜYOR

Polistiren, genellikle tek kullanımlık ürünlerde karşımıza çıkar. Ancak bu kullanım alanı, beraberinde önemli bir risk taşır. Özellikle sıcakla temas ettiğinde, bu plastik türü zararlı maddeler açığa çıkarabilir. Bu nedenle sıcak yiyecek ve içeceklerle birlikte kullanılması, sağlık açısından ciddi soru işaretleri doğurur.

🚫 PC VE ETİKETSİZ PLASTİKLER: BELİRSİZLİK EN BÜYÜK RİSK

Bazı plastikler ise açıkça tanımlanmaz ve "diğer" kategorisinde yer alır. Bu durum, riskin daha da büyümesine neden olur. Çünkü bu grupta yer alan polikarbonat ürünler, BPA gibi maddeler içerebilir. Bu da zamanla gıda ve içeceklere kimyasal geçişine yol açabilir. Standartların net olmaması ise tüketicinin doğru seçim yapmasını zorlaştırır.

✅ TÜKETİCİ NE YAPMALI?

Tüm bu bilgiler, aslında basit bir gerçeğe işaret ediyor: Her plastik aynı değildir ve bilinçli seçim yapmak büyük önem taşır. Bu nedenle şişe alırken altındaki kodu kontrol etmek, tek kullanımlık ürünleri tekrar kullanmamak ve plastikleri sıcakla temas ettirmemek gerekir. Küçük gibi görünen bu adımlar, uzun vadede sağlığı korumada büyük bir fark yaratabilir.

Mobil uygulamalarımızı indirin