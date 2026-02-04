Perşembe gününe dikkat! Yeni uyarılar geldi: Soğuk azalıyor yağış geliyor
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'in 4 Şubat Çarşamba sabahı A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'de soğuk hava etkisini kaybederken doğuda kar sürüyor, perşembe gününden itibaren ise batıdan yeni yağışlı sistem yurda giriş yapacak.
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 4 Şubat Çarşamba sabahı A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, yurt genelinde yağışların büyük ölçüde etkisini kaybettiğini söyledi. Batı ve iç bölgelerde parçalı bulutlu bir havanın hakim olduğunu belirten Tek, sıcaklıkların özellikle batı kesimlerde hızlı bir artış trendine girdiğini vurguladı. İstanbul'da sabah saatlerinde 2 ila 6 derece arasında seyreden hava sıcaklığının gün içinde 14–15 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA KAR DEVAM EDİYOR
Yağışların şu an için Kuzeydoğu'ya sıkıştığını ifade eden Tek, Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde ise kar yağışının sürdüğünü belirtti. Erzurum, Kars, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinde kar yağışının gün içinde etkili olmaya devam edeceği, ancak akşam ve gece saatlerinden sonra sistemin bölgeyi terk edeceği kaydedildi. Bu bölgelerde gece saatlerinde sıcaklıkların -15, hatta yer yer -20 derecelere kadar düşebileceği uyarısı yapıldı.
YURT GENELİNDE ŞU ANDA YAĞIŞ YOK
Canlı yayında radar görüntülerini de değerlendiren Tek, Türkiye genelinde anlık olarak kayda değer bir yağış görülmediğini, Doğu Karadeniz'deki yağışların da zayıflama eğiliminde olduğunu söyledi. Mevcut yağışların kuvvetli olmadığını, gece saatlerinde tamamen etkisini kaybedeceğini ifade etti.
YENİ SİSTEM GELİYOR: EGE VE AKDENİZ İÇİN RİSK VAR
Adil Tek, yarın öğleden sonra itibarıyla yeni bir yağışlı sistemin batıdan yurda giriş yapacağını açıkladı. Özellikle Çanakkale, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini belirten Tek, bu bölgelerde su baskını riskine dikkat çekti. Antalya için de benzer bir riskin bulunduğunu ifade eden Tek, sistemin perşembe gecesi Marmara geneline yayılacağını, ardından hızla iç ve doğu kesimlere doğru ilerleyeceğini söyledi.
CUMA VE CUMARTESİ YENİ YAĞIŞLAR VAR
Perşembe gecesinden sonra yağışların kısa süreli bir duraklama yaşayabileceğini belirten Tek, cuma ve cumartesi günleri yeni yağış geçişlerinin beklendiğini kaydetti. Türkiye'nin, kuzeydeki Sibirya yüksek basıncı ile Afrika kaynaklı Azor yüksek basıncı arasında kaldığını belirten Tek, bu durumun Akdeniz üzerinden gelen sistemleri sıklaştırdığını söyledi.