Perşembe gününe dikkat! Yeni uyarılar geldi: Soğuk azalıyor yağış geliyor

HAFTA SONU ILIK, KAR UMUDU ZAYIF Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başladığını ifade eden Tek, bu durumun şubat ayının sonuna kadar süreceğini söyledi. İstanbul için zeminde tutacak bir kar yağışı beklentisinin kalmadığını net şekilde dile getiren Tek, zaman zaman havada kar görülebileceğini ancak bunun etkili olmayacağını belirtti. Mart ayının da genel olarak mevsim normallerinin üzerinde ve görece kurak geçmesinin beklendiğini aktardı.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE SON DURUM 📍Ankara'da sabah saatlerinde eksi dereceler görülse de gün içinde sıcaklığın 8–10 dereceye kadar çıkması bekleniyor, yağış öngörülmüyor. 📍İzmir'de bugün yağış yok, ancak yarın akşamdan itibaren kuvvetli sağanaklara dikkat edilmesi gerekiyor. 📍İstanbul'da ise özellikle öğle saatlerinden sonra hava belirgin şekilde ısınacak; soğuk hava etkisini geçici olarak kaybetmiş durumda.

DOĞU BÖLGELERDE YAĞIŞ ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, ülkenin doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Ordu ve Artvin çevrelerinde yağış bekleniyor. Gece saatlerinden sonra ise Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde yağış görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların genel olarak yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusundaki eğimli ve yüksek kar örtüsüne sahip alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.