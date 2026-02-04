CANLI YAYIN
Perşembe gününe dikkat! Yeni uyarılar geldi: Soğuk azalıyor yağış geliyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'in 4 Şubat Çarşamba sabahı A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'de soğuk hava etkisini kaybederken doğuda kar sürüyor, perşembe gününden itibaren ise batıdan yeni yağışlı sistem yurda giriş yapacak.

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 4 Şubat Çarşamba sabahı A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, yurt genelinde yağışların büyük ölçüde etkisini kaybettiğini söyledi. Batı ve iç bölgelerde parçalı bulutlu bir havanın hakim olduğunu belirten Tek, sıcaklıkların özellikle batı kesimlerde hızlı bir artış trendine girdiğini vurguladı. İstanbul'da sabah saatlerinde 2 ila 6 derece arasında seyreden hava sıcaklığının gün içinde 14–15 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA KAR DEVAM EDİYOR

Yağışların şu an için Kuzeydoğu'ya sıkıştığını ifade eden Tek, Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde ise kar yağışının sürdüğünü belirtti. Erzurum, Kars, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinde kar yağışının gün içinde etkili olmaya devam edeceği, ancak akşam ve gece saatlerinden sonra sistemin bölgeyi terk edeceği kaydedildi. Bu bölgelerde gece saatlerinde sıcaklıkların -15, hatta yer yer -20 derecelere kadar düşebileceği uyarısı yapıldı.

YURT GENELİNDE ŞU ANDA YAĞIŞ YOK

Canlı yayında radar görüntülerini de değerlendiren Tek, Türkiye genelinde anlık olarak kayda değer bir yağış görülmediğini, Doğu Karadeniz'deki yağışların da zayıflama eğiliminde olduğunu söyledi. Mevcut yağışların kuvvetli olmadığını, gece saatlerinde tamamen etkisini kaybedeceğini ifade etti.

YENİ SİSTEM GELİYOR: EGE VE AKDENİZ İÇİN RİSK VAR

Adil Tek, yarın öğleden sonra itibarıyla yeni bir yağışlı sistemin batıdan yurda giriş yapacağını açıkladı. Özellikle Çanakkale, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini belirten Tek, bu bölgelerde su baskını riskine dikkat çekti. Antalya için de benzer bir riskin bulunduğunu ifade eden Tek, sistemin perşembe gecesi Marmara geneline yayılacağını, ardından hızla iç ve doğu kesimlere doğru ilerleyeceğini söyledi.

CUMA VE CUMARTESİ YENİ YAĞIŞLAR VAR

Perşembe gecesinden sonra yağışların kısa süreli bir duraklama yaşayabileceğini belirten Tek, cuma ve cumartesi günleri yeni yağış geçişlerinin beklendiğini kaydetti. Türkiye'nin, kuzeydeki Sibirya yüksek basıncı ile Afrika kaynaklı Azor yüksek basıncı arasında kaldığını belirten Tek, bu durumun Akdeniz üzerinden gelen sistemleri sıklaştırdığını söyledi.

HAFTA SONU ILIK, KAR UMUDU ZAYIF

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başladığını ifade eden Tek, bu durumun şubat ayının sonuna kadar süreceğini söyledi. İstanbul için zeminde tutacak bir kar yağışı beklentisinin kalmadığını net şekilde dile getiren Tek, zaman zaman havada kar görülebileceğini ancak bunun etkili olmayacağını belirtti. Mart ayının da genel olarak mevsim normallerinin üzerinde ve görece kurak geçmesinin beklendiğini aktardı.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE SON DURUM

📍Ankara'da sabah saatlerinde eksi dereceler görülse de gün içinde sıcaklığın 8–10 dereceye kadar çıkması bekleniyor, yağış öngörülmüyor.

📍İzmir'de bugün yağış yok, ancak yarın akşamdan itibaren kuvvetli sağanaklara dikkat edilmesi gerekiyor.

📍İstanbul'da ise özellikle öğle saatlerinden sonra hava belirgin şekilde ısınacak; soğuk hava etkisini geçici olarak kaybetmiş durumda.

DOĞU BÖLGELERDE YAĞIŞ ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, ülkenin doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Ordu ve Artvin çevrelerinde yağış bekleniyor. Gece saatlerinden sonra ise Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde yağış görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların genel olarak yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusundaki eğimli ve yüksek kar örtüsüne sahip alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

SICAKLIKLAR BATIDA ARTACAK, DOĞUDA DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece artması, doğu bölgelerde ise 5 ila 7 derece azalması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise önemli bir sıcaklık değişimi öngörülmüyor.

Rüzgarın, doğu kesimlerde kuzeyli, diğer bölgelerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

PERŞEMBE GÜNÜNDEN İTİBAREN YENİ YAĞIŞLI SİSTEM GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, perşembe gününden itibaren yeni bir yağışlı sistemin yurt genelinde etkili olacağını açıkladı. Macit, mevcut yağışların doğu kesimlerde devam edeceğini, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar beklendiğini belirtti.

Batı bölgelerde bugün yağış beklenmediğini ifade eden Macit, perşembe günü öğle saatlerinden itibaren batı kesimlerden yeni yağışlı sistemin giriş yapacağını bildirdi. Yağışların perşembe günü Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de etkili olacağı, cuma ve cumartesi günleri ise yurt geneline yayılmasının beklendiği aktarıldı.

Batı kesimlerde yağmur ve sağanak, kıyı bölgelerde ise gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin edilirken, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

HAFTA SONU SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKACAK

Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normalleri civarında seyrettiği, hafta sonu ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkmasının beklendiği bildirildi.

BÖLGELERİMİZE GÖRE HAVA DURUMU TABLOSU

Bölge İl Sıcaklık Hava Durumu
Marmara Çanakkale 17°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Edirne 10°C Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul 12°C Parçalı bulutlu
Kocaeli 14°C Parçalı ve az bulutlu
Ege Afyonkarahisar 11°C Parçalı ve az bulutlu
Denizli 18°C Parçalı ve az bulutlu
İzmir 18°C Parçalı ve az bulutlu
Muğla 16°C Parçalı ve az bulutlu
Akdeniz Adana 18°C Parçalı ve az bulutlu
Antalya 18°C Parçalı ve az bulutlu
Hatay 18°C Parçalı ve az bulutlu
Isparta 16°C Parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu Ankara 9°C Parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir 10°C Parçalı ve çok bulutlu
Konya 11°C Parçalı ve çok bulutlu
Sivas 2°C Parçalı ve çok bulutlu
Batı Karadeniz Bolu 11°C Parçalı ve çok bulutlu
Düzce 14°C Parçalı ve çok bulutlu
Sinop 10°C Parçalı ve çok bulutlu
Zonguldak 12°C Parçalı ve çok bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz Amasya 11°C Parçalı ve çok bulutlu
Artvin 4°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar
Samsun 9°C Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon 10°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Doğu Anadolu Erzurum -5 / -2°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
Kars -7 / -2°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
Malatya -1 / 8°C Çok bulutlu
Van -1 / 5°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Güneydoğu Anadolu Diyarbakır 10°C Parçalı bulutlu
Gaziantep 12°C Parçalı bulutlu
Siirt 13°C Parçalı bulutlu
Şanlıurfa 12°C Parçalı bulutlu
