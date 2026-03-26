Pegasus'tan yurt dışı uçuşlarda yüzde 25 kampanya: İndirim hangi hatlarda geçerli?

Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 15:53 Son Güncelleme: 26 Mart 2026 15:55 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Pegasus, 26-27 Mart'ta alınan biletlerde, 13 Nisan-19 Haziran uçuşları için yüzde 25 indirim uyguluyor. İndirim yalnızca BolBol üyelerine ve Light paket biletlere geçerli. İşte indirimli uçuşun geçerli olduğu hatlar ve detaylar…

Pegasus'un yeni kampanyasıyla birlikte, yurt dışı seyahat planı yapan yolcular için indirimli bilet dönemi başladı. Belirlenen tarihlerde alınan biletlerde yüzde 25 avantaj sunulurken, kampanya kapsamı, geçerli hatlar ve şartlar da belli oldu.

YÜZDE 25 İNDİRİM HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ? Kampanya 26 Mart saat 11.00'de başladı ve 27 Mart 23.59'da sona eriyor. Bu iki günlük süreçte satış alınan biletler, 13 Nisan ile 19 Haziran arasındaki uçuşlarda kullanılabiliyor. 22 Mayıs - 1 Haziran tarihleri ise kapsam dışı bırakıldı.

KAMPANYA HANGİ UÇUŞLARDA UYGULANIYOR? İndirim yalnızca Pegasus'un yurt dışı direkt uçuşlarında geçerli. Biletin şirketin resmi sitesi veya mobil uygulaması üzerinden alınması gerekiyor. Kuzey Kıbrıs uçuşları ve bazı özel hatlar kampanya kapsamına dahil edilmedi.

Kapsam dışında tutulan hatlar şu şekilde sıralandı: Birleşik Arap Emirlikleri: Abu Dabi, Dubai, Şarja

Ürdün: Amman

Irak: Bağdat, Basra, Erbil, Süleymaniye

Bahreyn: Bahreyn

Sırbistan: Belgrad

Lübnan: Beyrut

Suudi Arabistan: Cidde, Dammam, Medine, Riyad

Katar: Doha

Umman: Maskat

İran: İsfahan, Tahran (İmam Humeyni), Meşhed, Şiraz, Tebriz

Karadağ: Podgorica

Suriye: Halep, Şam

Kuveyt: Kuveyt

Mısır: Kahire

İtalya (iç hat bağlantıları): Bari, Katanya, Napoli, Palermo, Torino, Venedik, Lamezia Terme

İsviçre: Cenevre

Türkiye çıkışlı bazı şehirlerden yapılan belirli uçuşlar da kampanyaya dahil edilmedi.

İNDİRİMLİ BİLETLERDEN KİMLER YARARLANABİLİYOR? Kampanya sadece Pegasus BolBol üyelerine açık. Bebek yolcular kampanya dışında tutuluyor. Çocuk yolcular ise bağlı üyelik üzerinden faydalanabiliyor.

Yüzde 25 indirim, Light paket biletlerde uygulanıyor. Bu paket yalnızca küçük el bagajını kapsıyor. Kabin bagajı ve uçak altı bagajı ayrıca satın alınıyor. Ancak kampanya sadece biletle sınırlı değil. Ek bagaj hizmetlerinde de aynı oranda indirim sunuluyor.