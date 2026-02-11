Pegasus'tan 9 Euro’ya yurt dışı bileti: Uçuşlar hangi tarih ve ülkelerde geçerli?

Pegasus Hava Yolları, uluslararası hatlarda geçerli yeni bir indirim duyurdu. Kampanya kapsamında Light Paket biletler 9 Euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Toplam 100 bin koltuk için planlanan uygulama belirli tarihlerde yapılacak uçuşları kapsıyor. Satın alma işlemleri şirketin dijital kanalları üzerinden gerçekleştiriliyor.

İndirimli biletler 11 Şubat 2026 saat 09.15'te satışa açıldı ve 12 Şubat 2026 saat 23.59'a kadar alınabilecek. Bu süre içinde rezervasyon ve ödeme işlemlerinin tamamlanması gerekiyor. Kampanya kapsamındaki biletler, 29 Mart 2026 saat 00.01 ile 31 Mayıs 2026 saat 23.59 tarihleri arasındaki seçili yurt dışı direkt seferlerde kullanılabilecek.

KAMPANYADAN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Fırsat yalnızca BolBol üyelerine sunuluyor. Üyeliği bulunmayan yolcular, kampanya süresi içinde ücretsiz kayıt oluşturarak indirimli fiyatlardan bilet alabiliyor. 9 Euro'dan başlayan tutar Light Paket için geçerli olup, seçilen hatta göre değişiklik gösterebiliyor. Bilet bedeli; baz ücret, yakıt harcı, havalimanı vergisi, check-in ve hizmet bedelinden oluşuyor. Kampanyada belirtilen vergiler havalimanı vergisini ifade ediyor.

EK BAGAJ SEÇENEKLERİ BULUNUYOR

Koltuk seçimi, yemek ve ek bagaj gibi hizmetler ayrıca ücretlendiriliyor. Light Paket tercih eden yolcular kabin bagajı için 5 Euro, 12 kilogram uçak altı bagaj için 5 Euro ek ödeme yapabiliyor. Dileyen yolcular 10 Euro farkla Süper Eko Paket'e geçiş yapabiliyor. Bu pakette koltuk altı çanta, kabin bagajı ve 20 kilogram uçak altı bagaj hakkı yer alıyor.