Pazartesi yaz, çarşamba kış! Meteoroloji’den 16 il için uyarı: Fırtına, toz ve soğuk bir arada

Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 09:31

İstanbul'da hafta sonu 26-27 dereceyi bulan sıcaklıklar yerini sert bir düşüşe bırakıyor. Afrika'dan gelen toz taşınımı sürerken, salı günü Ege ve Akdeniz'de 100 kilograma yaklaşan kuvvetli yağış bekleniyor. Çarşamba sabahı ise İstanbul'da sıcaklık 2 dereceye kadar inecek.

Meteoroloji uzmanı Adil Tek A Haber canlı yayınında yurt genelinde hava koşullarının hızlı ve sert değişeceğini açıkladı. Hafta sonu yazdan kalma günler yaşanırken, yeni haftada hem kuvvetli yağış hem fırtına hem de ani sıcaklık düşüşü bekleniyor. Özellikle batı ve güney bölgeler için sel ve su baskını riski öne çıkıyor.

AFRİKA TOZU İSTANBUL'A ULAŞTI Hafta sonu yurt genelinde açık bir hava hakimdi. İstanbul'da sıcaklık 26-27 dereceyi gördü. Ancak Afrika üzerinden gelen toz taşınımı tabloyu değiştirdi. Adil Tek, sistemin kaynağını şöyle anlattı: "İtalya üzerinde bulunan bir alçak basınç sistemi var. Bu sistem döndükçe Afrika üzerindeki tozu olduğu gibi üzerimize getirmeye başladı."

Sabah saatlerinde İstanbul ve batı illerinde araçların camlarında toz birikimi görüldü. Uzman, yağış olmayan yerlerde solunum riski oluşabileceğini belirterek, "Yağışın olmadığı yerlerde solunum açısından riskler oluşturuyor" dedi. Ancak taşınan tozun tarım açısından faydalarına da dikkat çekti: "Bu toz çöldeki mineralleri, özellikle fosforu getiriyor. Tarımsal açıdan önemli bir gübre kaynağı. Aynı zamanda denizlerdeki planktonları besliyor."

FIRTINA ZAYIFLADI, YENİ SİSTEM KAPIDA Hafta sonu Kuzey Ege'de rüzgar deniz üzerinde saatte 100 kilometreye yaklaştı, Marmara ve İstanbul'da ise 50-60 kilometre hız görüldü. Tek, "O fırtına artık sönümlendi" dedi ancak yeni bir sistemin geldiğini belirtti. Balkanlar'dan gelen yağış Trakya'dan giriş yaptı; Çanakkale'den İstanbul'un doğusuna uzanan hat akşam saatlerine kadar yağışlı kalacak.