Pazartesi yaz, çarşamba kış! Meteoroloji’den 16 il için uyarı: Fırtına, toz ve soğuk bir arada

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İstanbul'da hafta sonu 26-27 dereceyi bulan sıcaklıklar yerini sert bir düşüşe bırakıyor. Afrika'dan gelen toz taşınımı sürerken, salı günü Ege ve Akdeniz'de 100 kilograma yaklaşan kuvvetli yağış bekleniyor. Çarşamba sabahı ise İstanbul'da sıcaklık 2 dereceye kadar inecek.

Meteoroloji uzmanı Adil Tek A Haber canlı yayınında yurt genelinde hava koşullarının hızlı ve sert değişeceğini açıkladı. Hafta sonu yazdan kalma günler yaşanırken, yeni haftada hem kuvvetli yağış hem fırtına hem de ani sıcaklık düşüşü bekleniyor. Özellikle batı ve güney bölgeler için sel ve su baskını riski öne çıkıyor.

AFRİKA TOZU İSTANBUL'A ULAŞTI

Hafta sonu yurt genelinde açık bir hava hakimdi. İstanbul'da sıcaklık 26-27 dereceyi gördü. Ancak Afrika üzerinden gelen toz taşınımı tabloyu değiştirdi. Adil Tek, sistemin kaynağını şöyle anlattı:

"İtalya üzerinde bulunan bir alçak basınç sistemi var. Bu sistem döndükçe Afrika üzerindeki tozu olduğu gibi üzerimize getirmeye başladı."

Sabah saatlerinde İstanbul ve batı illerinde araçların camlarında toz birikimi görüldü. Uzman, yağış olmayan yerlerde solunum riski oluşabileceğini belirterek, "Yağışın olmadığı yerlerde solunum açısından riskler oluşturuyor" dedi. Ancak taşınan tozun tarım açısından faydalarına da dikkat çekti:

"Bu toz çöldeki mineralleri, özellikle fosforu getiriyor. Tarımsal açıdan önemli bir gübre kaynağı. Aynı zamanda denizlerdeki planktonları besliyor."

FIRTINA ZAYIFLADI, YENİ SİSTEM KAPIDA

Hafta sonu Kuzey Ege'de rüzgar deniz üzerinde saatte 100 kilometreye yaklaştı, Marmara ve İstanbul'da ise 50-60 kilometre hız görüldü. Tek, "O fırtına artık sönümlendi" dedi ancak yeni bir sistemin geldiğini belirtti. Balkanlar'dan gelen yağış Trakya'dan giriş yaptı; Çanakkale'den İstanbul'un doğusuna uzanan hat akşam saatlerine kadar yağışlı kalacak.

EGE VE AKDENİZ İÇİN KRİTİK UYARI

Asıl risk salı günü başlıyor. Orta Akdeniz'den gelecek yeni sistem mevcut yağışla birleşecek. Adil Tek, "Cephe geçişlerinin olduğu yerlerde yağışlar çok bol oluyor" diyerek uyardı. Çanakkale'den Antalya'ya uzanan hat boyunca 60 kilogramın üzerinde, yer yer 100 kilograma yaklaşan yağış bekleniyor.

"Su baskını riski gene gözüküyor" diyen Tek, özellikle Ege'nin güneyi ve Akdeniz'in batısına dikkat çekti. Salı akşamı ve çarşamba ilk saatlerde yağış doğuya kayacak. Konya, Kayseri, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa hattında da kuvvetli yağış ve sel riski var.

GİRESUN ANTALYA'DAN DAHA SICAK

Güneyli akışlar Karadeniz'i ısıttı. Giresun'da sıcaklık 24-25 dereceye çıktı. Gün içinde 26-27 derece görülebilir. Tek bu durumu, "Şu saatlerde özellikle Antalya'dan Giresun daha sıcak" sözleriyle özetledi. Ancak deniz suyu sıcaklıkları farklı. Karadeniz'de 8-11 derece ölçülürken, Antalya'da 17-18 derece seviyesinde.

ÇARŞAMBA SABAHI İSTANBUL'DA KAR İHTİMALİ

En çarpıcı değişim çarşamba günü yaşanacak. Kuzeyden gelecek soğuk hava dalgasıyla İstanbul'da sıcaklık sabah saatlerinde 2 dereceye kadar düşecek. Tek, "Çarşamba günü sabah saatleri itibariyle 2 derecelere kadar İstanbul'da düşüyor. Hatta birazcık havada karla karışık yağmur gözükecek gibi" dedi.

Hafta başında 26 dereceyi gören İstanbul'da iki gün içinde 20 derecenin üzerinde bir düşüş yaşanacak. Bu sert dalgalanmanın geçmişte de görüldüğünü belirten Tek, "Bu değerler daha önce de görülmüş ama sıklığı artıyor" ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki günlerde hem kuvvetli yağış hem ani soğuma nedeniyle dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle sel riski bulunan bölgelerde tedbir çağrısı yapılıyor.

METEOROLOJİ'DEN YENİ HAFTA UYARISI

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16–22 Şubat 2026 tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, Türkiye yeni haftaya mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla başlayacak. Hafta boyunca ise hem sıcaklıklarda dalgalanma hem de aralıklarla etkili olacak yağışlı sistemler dikkat çekiyor.

SICAKLIKLAR DALGALANACAK

Haftanın başında ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hafta ortasına doğru batı kesimlerden başlayarak azalacağı tahmin ediliyor. Perşembe gününden itibaren ise batı bölgelerden başlayarak yeniden artış bekleniyor.

BATIDA KUVVETLİ SAĞANAK VE FIRTINA

Haftanın ilk günlerinde özellikle Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kıyı Ege'de rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden 40–70 km/saat hızla eseceği, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ise rüzgar hızının 50–80 km/saat'e ulaşabileceği tahmin ediliyor.

16 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji'nin yayımladığı meteorolojik uyarı haritasına göre Afyonkarahisar, Aydın, Burdur, Giresun, İzmir, Konya, Muğla, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Denizli, Isparta, Kırşehir, Manisa, Ordu ve Karaman için "sarı" kodlu (az tehlikeli) uyarı verildi. Uyarıların çoğunlukla kuvvetli rüzgâr ve yerel kuvvetli sağanak yağış kaynaklı olduğu bildirildi.

Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve yağış beklenen bölgelerde yaşanabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar ve ani sel riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

BÖLGE BÖLGE 16 ŞUBAT HAVA DURUMU

📍 MARMARA

İl Sıcaklık Hava Durumu
Edirne 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İstanbul 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Kırklareli 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Kocaeli 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

📍 EGE

İl Sıcaklık Hava Durumu
Afyonkarahisar 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Aydın 18°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak yağışlı
İzmir 19°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak
Muğla 14°C Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak

📍 AKDENİZ

İl Sıcaklık Hava Durumu
Adana 23°C Parçalı bulutlu
Antalya 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak
Hatay 20°C Parçalı bulutlu
Isparta 13°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak
📍 İÇ ANADOLU

İl Sıcaklık Hava Durumu
Ankara 19°C Parçalı bulutlu, gece sağanak
Eskişehir 18°C Öğleden sonra aralıklı sağanak
Konya 18°C Akşam saatlerinden sonra sağanak
Sivas 12°C Parçalı bulutlu

📍 BATI KARADENİZ

İl Sıcaklık Hava Durumu
Bolu 17°C Öğleden sonra aralıklı sağanak
Düzce 19°C Öğleden sonra aralıklı sağanak
Sinop 15°C Parçalı bulutlu
Zonguldak 19°C Öğleden sonra aralıklı sağanak

📍 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

İl Sıcaklık Hava Durumu
Amasya 22°C Gece saatlerinden sonra sağanak
Artvin 21°C Parçalı bulutlu
Samsun 18°C Gece saatlerinden sonra sağanak
Trabzon 21°C Parçalı bulutlu
📍 DOĞU ANADOLU

İl Sıcaklık Hava Durumu
Erzurum 9°C Parçalı ve az bulutlu
Kars 6°C Parçalı ve az bulutlu
Malatya 14°C Parçalı ve az bulutlu
Van 8°C Parçalı ve az bulutlu

📍 GÜNEYDOĞU ANADOLU

İl Sıcaklık Hava Durumu
Diyarbakır 16°C Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep 16°C Parçalı ve az bulutlu
Siirt 18°C Parçalı ve az bulutlu
Şanlıurfa 17°C Parçalı ve az bulutlu
