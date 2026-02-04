Pandemide verilen evlilik kararı! Barış Arduç yıllar sonra itiraf etti

Magazinin en çok sevilen çiftlerinden Barış Arduç ile Gupse Özay, gözlerden uzak sürdürdükleri mutlu evlilikleriyle örnek olmaya devam ediyor. Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, eşi Gupse Özay ile nasıl evlenmeye karar verdiklerini ilk kez anlattı.

Barış Arduç ile Gupse Özay, magazin dünyasının en gözde ve en istikrarlı çiftleri arasında yer alıyor. İkili, 2014 yılında birlikte rol aldıkları "Deliha" filminin setinde tanışarak arkadaşlıklarını aşka dönüştürdü. Gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, ilişkilerini yıllar boyunca sakin ve sağlam adımlarla sürdürdü.

Uzun süren birlikteliğin ardından Barış Arduç ve Gupse Özay, 2020 yılında aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlendi. Çift, 2022 yılında ise kızları Jan Asya'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı.

"PANDEMİDE KARAR VERDİK" Son olarak Barış Arduç, katıldığı programında evliliğine dair konuştu. Arduç, "Biz 12 yıldır beraberiz, evleneli 5 sene olmuştur. 7 yıllık bir sevgililik dönemimiz vardı. Gupse de ben de garantici insanlarız, duygularımızdan emin olma konusunda değil, hayatı paylaşmak, çocuk yapmak çok ciddi bir mesele.

Her insan ister ki bunu bir defa yapayım ve doğru insanla yapayım. Evlenmek için bir acelemiz yoktu. Evlilik, çok önemli bir karar. Pandemide evde daha fazla beraber vakit geçirince karar verdik.