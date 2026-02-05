Özcan Deniz'den vefa örneği! Annesi ağırlaşınca hemen devreye girdi

"SADECE AĞABEYİMİZ DEĞİL, BABAMIZ, HER ŞEYİMİZ"

Üç kız kardeş, yaşanan tüm kırgınlıklara rağmen anneleri için elini taşın altına koyan Özcan Deniz'e duygusal sözlerle teşekkür etti. Kardeşler, "Abimiz annemizin durumunun kötüleştiğini öğrenir öğrenmez devreye girdi. Annemizi İstanbul'a getirtti, en iyi bakımı almasını sağladı. Özcan abimiz sadece ağabeyimiz değil, babamız, her şeyimiz. Kim dara düşse ilk o koşar. Annemin her şeyiyle ilgileniyor, Allah ondan razı olsun" ifadelerini kullandı.

Özcan Deniz, annesi için gösterdiği bu fedakârlıkla bir kez daha ne kadar iyi bir evlat olduğunu gözler önüne serdi.