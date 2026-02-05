Özcan Deniz'den vefa örneği! Annesi ağırlaşınca hemen devreye girdi
Ünlü sanatçı Özcan Deniz, bir süredir aralarının açık olduğu annesi Kadriye Deniz'in sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine kırgınlığı bir kenara bırakıp hemen devreye girdi. Annesini Aydın'dan İstanbul'a getirterek özel bir hastaneye yatıran ünlü sanatçı, üç kız kardeşini de bakım süreci için görevlendirdi.
Annesi Kadriye Hanım'ın sağlık durumunun ağırlaştığını öğrenen Özcan Deniz, yaşanan tüm kırgınlıkları bir kenara bırakarak ailesi için adeta seferberlik ilan etti. Ünlü sanatçı, hem maddi hem manevi olarak devreye girerek annesinin tedavisini üstlendi.
Kanser hastası olan Kadriye Hanım'ın Aydın'da devlet hastanesine kaldırıldığını öğrenen Özcan Deniz, Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre ilk olarak annesinin bakımı için milyonlarca lira gönderdi.
Bununla yetinmeyen Deniz, hastaneyi bizzat arayarak annesinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Ancak annesinin durumunun kötüleştiğini ve yanında kimsenin olmadığını öğrenince büyük bir şok yaşadı.
Bunun üzerine ünlü sanatçı, üç kız kardeşi Nurcan Deniz, Sibel Semerci ve Melek Kasap'ı hemen Aydın'a gönderdi. Kardeşlerinden gelen haberlerin ardından harekete geçen Özcan Deniz, durumu ağırlaşan annesini İstanbul'a aldırdı. Kadriye Hanım, daha kapsamlı imkanlara sahip özel bir hastaneye yatırılarak acil ameliyata alındı.
Özcan Deniz'in "Annemin her şeyiyle ilgilenin" talimatı üzerine üç kız kardeş, nöbetleşe şekilde hastanede kalmaya başladı. Sanatçının bu duyarlı ve sahiplenici tavrı, ailesi tarafından da büyük takdir topladı.