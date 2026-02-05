CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Özcan Deniz'den vefa örneği! Annesi ağırlaşınca hemen devreye girdi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, bir süredir aralarının açık olduğu annesi Kadriye Deniz'in sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine kırgınlığı bir kenara bırakıp hemen devreye girdi. Annesini Aydın'dan İstanbul'a getirterek özel bir hastaneye yatıran ünlü sanatçı, üç kız kardeşini de bakım süreci için görevlendirdi.

Özcan Deniz'den vefa örneği! Annesi ağırlaşınca hemen devreye girdi 1

Annesi Kadriye Hanım'ın sağlık durumunun ağırlaştığını öğrenen Özcan Deniz, yaşanan tüm kırgınlıkları bir kenara bırakarak ailesi için adeta seferberlik ilan etti. Ünlü sanatçı, hem maddi hem manevi olarak devreye girerek annesinin tedavisini üstlendi.

Özcan Deniz'den vefa örneği! Annesi ağırlaşınca hemen devreye girdi 2

Kanser hastası olan Kadriye Hanım'ın Aydın'da devlet hastanesine kaldırıldığını öğrenen Özcan Deniz, Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre ilk olarak annesinin bakımı için milyonlarca lira gönderdi.

Özcan Deniz'den vefa örneği! Annesi ağırlaşınca hemen devreye girdi 3

Bununla yetinmeyen Deniz, hastaneyi bizzat arayarak annesinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Ancak annesinin durumunun kötüleştiğini ve yanında kimsenin olmadığını öğrenince büyük bir şok yaşadı.

Özcan Deniz'den vefa örneği! Annesi ağırlaşınca hemen devreye girdi 4

Bunun üzerine ünlü sanatçı, üç kız kardeşi Nurcan Deniz, Sibel Semerci ve Melek Kasap'ı hemen Aydın'a gönderdi. Kardeşlerinden gelen haberlerin ardından harekete geçen Özcan Deniz, durumu ağırlaşan annesini İstanbul'a aldırdı. Kadriye Hanım, daha kapsamlı imkanlara sahip özel bir hastaneye yatırılarak acil ameliyata alındı.

Özcan Deniz'den vefa örneği! Annesi ağırlaşınca hemen devreye girdi 5

Özcan Deniz'in "Annemin her şeyiyle ilgilenin" talimatı üzerine üç kız kardeş, nöbetleşe şekilde hastanede kalmaya başladı. Sanatçının bu duyarlı ve sahiplenici tavrı, ailesi tarafından da büyük takdir topladı.

Özcan Deniz'den vefa örneği! Annesi ağırlaşınca hemen devreye girdi 6

"SADECE AĞABEYİMİZ DEĞİL, BABAMIZ, HER ŞEYİMİZ"

Üç kız kardeş, yaşanan tüm kırgınlıklara rağmen anneleri için elini taşın altına koyan Özcan Deniz'e duygusal sözlerle teşekkür etti. Kardeşler, "Abimiz annemizin durumunun kötüleştiğini öğrenir öğrenmez devreye girdi. Annemizi İstanbul'a getirtti, en iyi bakımı almasını sağladı. Özcan abimiz sadece ağabeyimiz değil, babamız, her şeyimiz. Kim dara düşse ilk o koşar. Annemin her şeyiyle ilgileniyor, Allah ondan razı olsun" ifadelerini kullandı.

Özcan Deniz, annesi için gösterdiği bu fedakârlıkla bir kez daha ne kadar iyi bir evlat olduğunu gözler önüne serdi.

Mobil uygulamalarımızı indirin