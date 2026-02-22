CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Oxford’dan şaşırtan araştırma: Kötü anıları silmenin yolu bu oyundan geçiyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

The Lancet Psychiatry'de yayımlanan ve Oxford araştırmacılarının da yer aldığı çalışmada, Covid-19 döneminde travmaya maruz kalan 99 sağlık çalışanı incelendi. Tetris temelli dijital müdahalenin, travma sonrası stres bozukluğunda görülen rahatsız edici anıları belirgin biçimde azalttığı açıklandı.

Oxford’dan şaşırtan araştırma: Kötü anıları silmenin yolu bu oyundan geçiyor 1

Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), özellikle istenmeyen ve canlı biçimde geri dönen anılarla kişiyi zorlayan bir tablo oluşturuyor. "Flashback" olarak bilinen bu anılar, çoğu zaman kontrolsüz şekilde zihne giriyor ve günlük yaşamı etkiliyor. The Lancet Psychiatry dergisinde yayımlanan yeni araştırma ise dikkat çekici bir yöntem öneriyor: Tetris.

Oxford’dan şaşırtan araştırma: Kötü anıları silmenin yolu bu oyundan geçiyor 2

🏥 99 SAĞLIK ÇALIŞANI ÜZERİNDE DENEY

Araştırma, Covid-19 pandemisi sırasında iş yerinde travmaya maruz kalan 99 sağlık çalışanı üzerinde yürütüldü. Kontrollü ve Bayesçi yöntemle tasarlanan çalışmada katılımcılar farklı gruplara ayrıldı. Tetris temelli müdahaleyi alan grup dışında iki kontrol grubu oluşturuldu. Katılımcılar üç gruba ayrıldı:

Tetris temelli dijital müdahale alan grup

Mozart'ın müziklerini ve ilgili podcast'leri dinleyen grup

Standart bakım alan grup

Oxford’dan şaşırtan araştırma: Kötü anıları silmenin yolu bu oyundan geçiyor 3

🔄 "ZİHİNSEL DÖNDÜRME" YÖNTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Müdahalenin temelinde "zihinsel döndürme" adı verilen bilişsel bir beceri bulunuyor. Katılımcılar önce rahatsız edici bir anıyı bilinçli olarak hatırladı. Ardından "zihin gözü"nü kullanarak iki ve üç boyutlu şekilleri zihinde döndürmeyi öğrendi.

Oxford’dan şaşırtan araştırma: Kötü anıları silmenin yolu bu oyundan geçiyor 4

Bu aşamadan sonra Tetris'in daha yavaş bir versiyonunu oynadılar. Oyunun mantığı basit görünse de, etkisi nörobilişsel düzeyde açıklanıyor. Araştırmacılara göre süreç şu şekilde işliyor:

📌Beynin görsel-uzamsal alanları yoğun biçimde meşgul ediliyor.

📌Travmatik anının görsel geri dönüşüyle rekabet oluşuyor.

📌Anının canlılığı ve duygusal etkisi zayıflıyor.

📌Zihne istemsiz girme sıklığı azalıyor.

Oxford’dan şaşırtan araştırma: Kötü anıları silmenin yolu bu oyundan geçiyor 5

📉 BİR AYDA BELİRGİN DÜŞÜŞ

Araştırmacılar, sadece bir ay sonra Tetris temelli müdahaleyi kullanan grupta rahatsız edici anıların belirgin şekilde azaldığını saptadı. Bu azalma, her iki kontrol grubuna kıyasla yaklaşık on kat daha fazlaydı. Altı aylık takipte de etkinin sürdüğü görüldü. Müdahaleyi alan katılımcıların yüzde 70'i, hiç rahatsız edici anı yaşamadıklarını bildirdi

Oxford’dan şaşırtan araştırma: Kötü anıları silmenin yolu bu oyundan geçiyor 6

🗣️ "TEORİK TAHMİNLERLE ÖRTÜŞÜYOR"

Oxford Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden Profesör Mike Bonsall, çalışmanın tasarımına ve istatistiksel analizine öncülük etti. Bonsall, özellikle rahatsız edici anıların yeniden etkinleştirilmesi ile müdahalenin etkileşimini incelediklerini belirtti. Orta düzeyde canlılığa sahip anıların yeniden etkinleştirilmesinin en iyi sonuçları verdiğini vurgulayan Bonsall, bu bulgunun mevcut teorik tahminlerle uyumlu olduğunu ifade etti.