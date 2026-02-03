Araç alacaklar dikkat! Oto ekspertize belge zorunluluğu geliyor: Kimler yetki alabilecek, şartlar neler?
Ticaret Bakanlığı, oto ekspertiz sektöründe denetimi artıracak ve standartları netleştirecek yeni bir düzenleme için düğmeye bastı. Hazırlanan taslakla birlikte yetki belgesi zorunlu hale gelirken tüm ekspertiz raporları ortak bir sistemde toplanacak ve fiyatlar belirli bir tarifeye bağlanacak.
Ticaret Bakanlığı, oto ekspertiz sektöründe denetimi artıracak yeni bir düzenleme için çalışma başlattı. A Haber canlı yayınına katılan oto ekspertiz firma yetkilisi Orhan Gönül, hazırlanan taslağın detaylarını anlattı. Yetki belgesi zorunlu olacak, raporlar tek sistemde toplanacak ve fiyatlar ortak tarifeye bağlanacak. İşte detaylar!
Yetki Belgesi Olmadan Faaliyet Dönemi Bitiyor
Ticaret Bakanlığının üzerinde çalıştığı taslak, sektörde uzun süredir tartışılan denetim sorunlarına çözüm getirmeyi amaçlıyor. Düzenleme yürürlüğe girdiğinde yetki belgesi olmayan işletmeler oto ekspertiz hizmeti veremeyecek. Böylece sektöre giriş belirli kurallara bağlanacak.
TSE Standartları Zorunlu Olacak
Yeni sistemde işletmelerin Türk Standartları Enstitüsü kriterlerine uygunluğu esas alınacak. Ustalık eğitimleri, kullanılan cihazların yeterliliği ve teknik altyapı denetimden geçecek. Aynı zamanda iş güvenliği şartları da kontrol edilecek.
İşletmenin fiziki koşulları, metrekare büyüklüğü, ışık seviyesi ve gürültü durumu gibi unsurlar da değerlendirme kapsamında olacak. Böylece hem çalışanlar hem de araç sahipleri için güvenli bir ortam sağlanacak.
"Bakanlığımız TSE standartlarında yapılması gereken ustalık eğitimleri, aynı zamanda makinelerimizin bu işe uygun olup olmadığının kontrollerini yapıyor. İş güvenliği denetimleri yapılıyor. Metrekareden gürültü sorgulamasından, ışık durumundan bunlara baktığımızda her şey TSE standartlarında olması gerekiyor. Bununla beraber bir güvenli ekspertiz ortamı oluşturulmuş oluyor."
Standart Dışı İşletmelere Geçit Yok
Düzenlemenin en önemli başlıklarından biri merdiven altı işletmelerin önüne geçmek. Sektörde denetimsiz şekilde faaliyet gösteren firmaların hem vatandaşları hem de kurumsal işletmeleri zor durumda bıraktığı ifade ediliyor.