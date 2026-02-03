CANLI YAYIN
Araç alacaklar dikkat! Oto ekspertize belge zorunluluğu geliyor: Kimler yetki alabilecek, şartlar neler?

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ticaret Bakanlığı, oto ekspertiz sektöründe denetimi artıracak ve standartları netleştirecek yeni bir düzenleme için düğmeye bastı. Hazırlanan taslakla birlikte yetki belgesi zorunlu hale gelirken tüm ekspertiz raporları ortak bir sistemde toplanacak ve fiyatlar belirli bir tarifeye bağlanacak.

Ticaret Bakanlığı, oto ekspertiz sektöründe denetimi artıracak yeni bir düzenleme için çalışma başlattı. A Haber canlı yayınına katılan oto ekspertiz firma yetkilisi Orhan Gönül, hazırlanan taslağın detaylarını anlattı. Yetki belgesi zorunlu olacak, raporlar tek sistemde toplanacak ve fiyatlar ortak tarifeye bağlanacak. İşte detaylar!

OTO EKSPERTİZE YETKİ BELGESİ GELİYOR!
Yetki Belgesi Olmadan Faaliyet Dönemi Bitiyor

Ticaret Bakanlığının üzerinde çalıştığı taslak, sektörde uzun süredir tartışılan denetim sorunlarına çözüm getirmeyi amaçlıyor. Düzenleme yürürlüğe girdiğinde yetki belgesi olmayan işletmeler oto ekspertiz hizmeti veremeyecek. Böylece sektöre giriş belirli kurallara bağlanacak.

TSE Standartları Zorunlu Olacak

Yeni sistemde işletmelerin Türk Standartları Enstitüsü kriterlerine uygunluğu esas alınacak. Ustalık eğitimleri, kullanılan cihazların yeterliliği ve teknik altyapı denetimden geçecek. Aynı zamanda iş güvenliği şartları da kontrol edilecek.

İşletmenin fiziki koşulları, metrekare büyüklüğü, ışık seviyesi ve gürültü durumu gibi unsurlar da değerlendirme kapsamında olacak. Böylece hem çalışanlar hem de araç sahipleri için güvenli bir ortam sağlanacak.

"Bakanlığımız TSE standartlarında yapılması gereken ustalık eğitimleri, aynı zamanda makinelerimizin bu işe uygun olup olmadığının kontrollerini yapıyor. İş güvenliği denetimleri yapılıyor. Metrekareden gürültü sorgulamasından, ışık durumundan bunlara baktığımızda her şey TSE standartlarında olması gerekiyor. Bununla beraber bir güvenli ekspertiz ortamı oluşturulmuş oluyor."

Standart Dışı İşletmelere Geçit Yok

Düzenlemenin en önemli başlıklarından biri merdiven altı işletmelerin önüne geçmek. Sektörde denetimsiz şekilde faaliyet gösteren firmaların hem vatandaşları hem de kurumsal işletmeleri zor durumda bıraktığı ifade ediliyor.

Orhan Gönül bu durumu canlı yayında şu şekilde dile getirdi:

"Ekspertize iki noktada bakacak olursak merdiven altı işletmeler ve gerçekten kurumsal bu işi layıkıyla yapılan işletmelerde merdiven altındaki işletmelerin yaptığı kötü işler sonucunda mevcut ekspertizlerin de gördüğü zararlarda beraberinde ekspertiz sektörünü kötü bir imaj sergiliyordu. Bakanlığın yaptığı bu uygulamayla herkes aynı standartlara geldiğinde bu ekspertizde çıkabilecek problemler minimize olacaktır."

Fiyatlar Tek Tarifede Toplanacak

Taslakta fiyatlandırma sistemi de yeniden düzenleniyor. Amaç, aynı hizmet için farklı ücret uygulamalarını ortadan kaldırmak. Standart hizmete karşılık standart ücret anlayışı benimsenecek. Gönül, kalite ve sorumluluk vurgusunu şu ifadelerle sürdürdü:

"Bakanlığın yaptığı bu uygulamayla herkes aynı standartlara geldiğinde bu ekspertizde çıkabilecek problemler minimize olacaktır. Aynı zamanda standart yapılan işlerde alınacak ücretlerin de belli bir tarifeye oturtulması burada denge ve vatandaşlarımızın mağduriyetini ortadan kaldıracaktır."

Raporlar Ortak Havuzda Toplanacak

Düzenlemenin dikkat çeken bir diğer yönü ise tüm ekspertiz raporlarının tek bir sistemde toplanacak olması. Tramer benzeri çalışacak bu sistem sayesinde ikinci el araç almak isteyenler, aracın geçmiş ekspertiz kayıtlarına ulaşabilecek.

Bu sayede araç geçmişi daha şeffaf hale gelecek. Alıcı, elindeki verilerle daha bilinçli karar verecek. Daha sonra yaptırılan ekspertizle önceki raporlar arasındaki farklar da net biçimde görülebilecek.

"Yani bir tramer sistemi gibi düşünebilirsiniz. Bu havuz sisteminde toplanan bilgiler vatandaşlarımızın her an ulaşabileceği bir noktaya gelecek ve ellerine geleceği bu ilk bilgilerle beraber aracı alıp almayacağı hakkında çok büyük bir karara sahip olacaklar. Tabii daha sonradan yine ekspertize gidip ekspertiz yaptırdıklarında bu aradaki farkla beraber aracı alıp almayacağı hakkında bilgi sahibi olarak sağlıklı bir şekilde ekspertizi yönetmiş olacak."

Denetim Artacak, Güven Güçlenecek

Düzenlemeyle birlikte denetimlerin artması ve sisteme yalnızca standartlara uygun firmaların dahil edilmesi planlanıyor. Orhan Gönül, verilen raporun arkasında durmanın sektör için temel sorumluluk olduğunu söyledi. Vatandaşlara da TSE belgeli firmaları tercih etmeleri çağrısında bulundu.

