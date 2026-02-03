Araç alacaklar dikkat! Oto ekspertize belge zorunluluğu geliyor: Kimler yetki alabilecek, şartlar neler?

Ticaret Bakanlığı, oto ekspertiz sektöründe denetimi artıracak yeni bir düzenleme için çalışma başlattı. A Haber canlı yayınına katılan oto ekspertiz firma yetkilisi Orhan Gönül, hazırlanan taslağın detaylarını anlattı. Yetki belgesi zorunlu olacak, raporlar tek sistemde toplanacak ve fiyatlar ortak tarifeye bağlanacak. İşte detaylar!

Yeni sistemde işletmelerin Türk Standartları Enstitüsü kriterlerine uygunluğu esas alınacak. Ustalık eğitimleri, kullanılan cihazların yeterliliği ve teknik altyapı denetimden geçecek. Aynı zamanda iş güvenliği şartları da kontrol edilecek.

İşletmenin fiziki koşulları, metrekare büyüklüğü, ışık seviyesi ve gürültü durumu gibi unsurlar da değerlendirme kapsamında olacak. Böylece hem çalışanlar hem de araç sahipleri için güvenli bir ortam sağlanacak.

"Bakanlığımız TSE standartlarında yapılması gereken ustalık eğitimleri, aynı zamanda makinelerimizin bu işe uygun olup olmadığının kontrollerini yapıyor. İş güvenliği denetimleri yapılıyor. Metrekareden gürültü sorgulamasından, ışık durumundan bunlara baktığımızda her şey TSE standartlarında olması gerekiyor. Bununla beraber bir güvenli ekspertiz ortamı oluşturulmuş oluyor."