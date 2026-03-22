ÖSYM açıkladı: İşte 2026 ALES/1 sınavı ve başvuru takvimi

Giriş Tarihi: 22 Mart 2026 14:44 ahaber.com.tr Haber Merkezi

ÖSYM, 2026 yılı ALES takvimini duyurdu. Buna göre yılın ilk oturumu olan ALES/1 için başvurular 25 Mart'ta başlayıp 2 Nisan'da sona erecek, sınav ise 10 Mayıs 2026'da yapılacak. Başvuru ücreti ise henüz açıklanmadı ve kılavuzun yayımlanmasıyla netlik kazanacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) takvimini duyurdu. Yıl içerisinde üç kez gerçekleştirilecek sınavın ilk oturumu için başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Adaylar, süreci kaçırmamak adına detayları yakından takip ediyor.

BAŞVURULAR MART SONUNDA BAŞLIYOR 2026-ALES/1 için başvuru süreci 25 Mart'ta başlayacak. Adaylar başvurularını 2 Nisan tarihine kadar tamamlayabilecek. Bu tarihler arasında işlemlerini gerçekleştirmeyen adaylar için geç başvuru sürecine ilişkin detayların ise kılavuzla birlikte netleşmesi bekleniyor.

BAŞVURU ÜCRETİ HENÜZ AÇIKLANMADI Sınava katılmak isteyen adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alan başvuru ücreti ise henüz duyurulmadı. Ücret bilgisi, ÖSYM tarafından yayımlanacak resmi başvuru kılavuzuyla birlikte ilan edilecek.