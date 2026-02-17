ÖSYM 2026-YDS başvuru ekranı açılıyor! Kayıt süreci ve gerekli adımlar
ÖSYM, 2026-YDS/1 sınav takvimini duyurdu. 5 Nisan'da yapılacak sınav için başvurular 18-26 Şubat'ta alınacak. Geç başvuru günü 4 Mart olarak belirlendi. Sonuçlar 30 Nisan'da açıklanacak. Başvurular ÖSYM AİS üzerinden yapılacak.
2026 akademik hedefleri için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) 2026 yılına ait ilk oturum takvimini açıkladı. Dil yeterliliğini belgelemek isteyen adaylar için başvuru ve sınav tarihleri netleşti.
📌 2026-YDS/1 TAKVİMİ NETLEŞTİ
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) ilk oturumuna ilişkin takvimi yayımladı. Sınav sürecine dair temel tarihler şöyle:
Sınav Tarihi: 5 Nisan 2026
Sonuç Açıklama Tarihi: 30 Nisan 2026
📝 BAŞVURU SÜRECİ
Sınava katılmak isteyen adaylar için başvuru dönemi şubat ayında başlayacak.
Başvuru Tarihleri: 18 – 26 Şubat 2026
Geç Başvuru Günü: 4 Mart 2026
Geç Başvuru Saati: 23.59'a kadar
Belirtilen tarihler dışında başvuru alınmayacak.
📊 SONUÇ TAKVİMİ
Sınavın ardından değerlendirme süreci tamamlanacak. 2026-YDS/1 sonuçları 30 Nisan 2026 tarihinde ÖSYM tarafından ilan edilecek. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin resmi sistemleri üzerinden erişebilecek.
💻 BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Başvurular iki farklı yöntemle gerçekleştirilebilecek:
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik başvuru
ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla başvuru