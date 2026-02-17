ÖSYM 2026-YDS başvuru ekranı açılıyor! Kayıt süreci ve gerekli adımlar

2026 akademik hedefleri için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) 2026 yılına ait ilk oturum takvimini açıkladı. Dil yeterliliğini belgelemek isteyen adaylar için başvuru ve sınav tarihleri netleşti.