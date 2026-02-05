Osmanlı'da yaşanan Epstein vakası! Yahudiler Trabzon'a neden giremedi?

Çocuk istismarına dair korkunç suçlara ilişkin kayıtlar ve bazı sembolik yapılarla ilgili dosyalar kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, Jeffrey Epstein vakasına benzer tarihteki örnekler gündem olmaya başladı. Bu iğrenç ayinler ve istismar ağlarının dayandığı inanç temellerinin, köken itibarıyla Hz. İlyas Peygamber dönemine kadar uzandığı, Osmanlı Devleti zamanında da çeşitli tezahürlerine rastlandığı ve ne yazık ki günümüze kadar izlerinin sürdürdüğü görülüyor.

Jeffrey Epstein vakası, öncelikle küresel ölçekte organize bir cinsel istismar ve şantaj ağı olarak kayıtlara geçti. Ancak, dosyalara dair içinde "Baal", "Goyim" gibi kavramların geçtiği detaylar, olayı basit bir suç örgütlenmesinin çok ötesine taşıyarak, onu yüzyıllardır dolaşımda olan birtakım karanlık yapılanmalarla bağlantılı hale getirmektedir. İşte tüm bu olayların tarihsel arka planı...

BAAL VE GOYİM İFADELERİ ASLINDA NEYİ İFADE EDİYOR? Epstein dosyasında dünyayı sarsan belgelerde çocuklara ilişkin hem istismar hem de Paganizm temelli kurban ayinleri de yer alıyor. Bu korkunç olayda ortaya çıkan yeni detaylarda "BAAL" ve "Goyim" gibi kelimelerin bize bu yapılanmanın arkasında farklı hesaplamaların var olduğunu gösteriyor. Peki Epstein'in banka hesaplarında BAAL gibi bir ismi neden tercih etti? İslam'da BAAL kelimesi Saffat Suresi 125. ayette karşımıza çıkıyor.



Ayette Hz. İlyas'ın, tevhid inancından uzaklaşıp putlara yönelen İsrailoğulları'nı yeniden Allah'a iman etmeye çağırması anlatılır. Hz. İlyas'ın en büyük mücadelesi, Ba'l adlı puta tapan kavmine karşı olmuştur. Onları, yaratan ve her şeyin sahibi olan Allah'a yönelmeleri için uyarmıştır. Rabbimiz bu durumu Kur'ân-ı Kerim'de şöyle bildirmektedir: "Siz o en güzel yaratanı, sizin ve önceki atalarınızın Rabbi olan Allah'ı bırakıp Ba'l'e mi dua (ve ibadet) edersiniz?" (Saffât 37/125).

Hatta Epstein'in yazışmalarında bu iddiaları daha da destekleyen Goyim kelimesi de geçmektedir. Yazışmalardaki ifadeler şu şekilde: "Goyim (Yahudi olmayan insanlar) yalnızca bize hizmet etmek için doğdular, bunun dışında dünyada yerleri yok, yalnızca İsrail halkına hizmet etmek için varlar"