Osmanlı'da yaşanan Epstein vakası! Yahudiler Trabzon'a neden giremedi?

ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi

Çocuk istismarına dair korkunç suçlara ilişkin kayıtlar ve bazı sembolik yapılarla ilgili dosyalar kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, Jeffrey Epstein vakasına benzer tarihteki örnekler gündem olmaya başladı. Bu iğrenç ayinler ve istismar ağlarının dayandığı inanç temellerinin, köken itibarıyla Hz. İlyas Peygamber dönemine kadar uzandığı, Osmanlı Devleti zamanında da çeşitli tezahürlerine rastlandığı ve ne yazık ki günümüze kadar izlerinin sürdürdüğü görülüyor.

Jeffrey Epstein vakası, öncelikle küresel ölçekte organize bir cinsel istismar ve şantaj ağı olarak kayıtlara geçti. Ancak, dosyalara dair içinde "Baal", "Goyim" gibi kavramların geçtiği detaylar, olayı basit bir suç örgütlenmesinin çok ötesine taşıyarak, onu yüzyıllardır dolaşımda olan birtakım karanlık yapılanmalarla bağlantılı hale getirmektedir. İşte tüm bu olayların tarihsel arka planı...

BAAL VE GOYİM İFADELERİ ASLINDA NEYİ İFADE EDİYOR?

Epstein dosyasında dünyayı sarsan belgelerde çocuklara ilişkin hem istismar hem de Paganizm temelli kurban ayinleri de yer alıyor. Bu korkunç olayda ortaya çıkan yeni detaylarda "BAAL" ve "Goyim" gibi kelimelerin bize bu yapılanmanın arkasında farklı hesaplamaların var olduğunu gösteriyor.

Peki Epstein'in banka hesaplarında BAAL gibi bir ismi neden tercih etti? İslam'da BAAL kelimesi Saffat Suresi 125. ayette karşımıza çıkıyor.

Ayette Hz. İlyas'ın, tevhid inancından uzaklaşıp putlara yönelen İsrailoğulları'nı yeniden Allah'a iman etmeye çağırması anlatılır.

Hz. İlyas'ın en büyük mücadelesi, Ba'l adlı puta tapan kavmine karşı olmuştur. Onları, yaratan ve her şeyin sahibi olan Allah'a yönelmeleri için uyarmıştır. Rabbimiz bu durumu Kur'ân-ı Kerim'de şöyle bildirmektedir:

"Siz o en güzel yaratanı, sizin ve önceki atalarınızın Rabbi olan Allah'ı bırakıp Ba'l'e mi dua (ve ibadet) edersiniz?" (Saffât 37/125).

Hatta Epstein'in yazışmalarında bu iddiaları daha da destekleyen Goyim kelimesi de geçmektedir. Yazışmalardaki ifadeler şu şekilde:

"Goyim (Yahudi olmayan insanlar) yalnızca bize hizmet etmek için doğdular, bunun dışında dünyada yerleri yok, yalnızca İsrail halkına hizmet etmek için varlar"

İSRAİL TERÖRİZMİNİN TEMELİNDE PAGAN DETAYLARI

📍Goyim olarak adlandırılan Yahudi olmayanların, inançlarının öğretilerine göre, ruhsal bilgi ve güçlenmeye dair her şey şeytani olarak kabul edilir.

📍Bu düşünceye göre, enerjilerini Haham Yeshua'nın Yahudi düşünce formuna yönlendirmeleri ve Siyonist Dünya Hükümeti'nin Yahudi siyasi ideolojisine boyun eğmeleri gerekmektedir.

📍Tanrılarıyla ruhsal olarak güçlenmek isteyen Yahudilerin, kendilerinden olmayanlara saldırılmasının kutsal sayıldığı bir inanca sahiplerdir. Yine aynı öğretiye göre Yahudi inancına boyun eğmeyenler cezalandırılır ve öldürülebilir.

EPSTEİN DOSYASI VE OSMANLI'DA YAŞANAN OLAYA BENZERLİĞİ

Osmanlı seyyahı Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde Trabzon'a ilişkin aktardığı bazı anlatılar o dönemde de bazı Yahudi topluluklarının Pagan ayinleri yaptığını ortaya çıkarıyor.

KAYIP ÇOCUK OLAYI

Evliye Çelebi'nin Seyahatname eserinde aktarılanlara göre, Sultan Selim dönemine kadar Trabzon'da Yahudilerin de yaşadığı ifade edilirken, bu durumun iki çocuğun kaybolmasıyla değiştiği öne sürülüyor. Anlatıda, kaybolan çocukların uzun süre bulunamadığı, ardından pazarda satılan boyanmış ve cilalanmış deriler üzerinde gizli bir yazı fark edildiği belirtiliyor.

Çelebi olaya ilişkin devamında çocukların yer altında tutulduğunu ima eden bir mesaj bulunduğu ve bunun bir derviş tarafından fark edilerek dönemin yöneticilerine iletildiği anlatılıyor.

SARAY VE ASKERİ MÜDAHALE İDDİASI

Durumun Sultan Selim'e iletilmesinin ardından debbağhanelerde arama yapılması emrediliyor. Yapılan aramalar sonucunda ise bir mağarada iki çocuğun bulunduğu ve çocukların ağır işkenceye maruz kaldığı ifade ediliyor.

FERMAN İDDİASI

Seyahatname'de aktarılanlara göre, olayın ardından Yahudilerin şehirde barınmasını yasaklayan bir ferman çıkarıldığı ileri sürülüyor.

Ancak "Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde Yahudiler ve Yahudilik" ile ilgili araştırmada yazılanlara göre Sultan Selim'e nispet edilen bu fermanın bulunamaması olaya ilişkin bazı şüpheleri de beraberinde getiriyor.

