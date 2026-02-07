Osmanlı usulü karakter analizi “İlmi Sima”: Bir bakışta kim olduğunuzu keşfedin

Osmanlı'da "insan sarraflığı" olarak anılan İlmi Sima, bugün yapay zeka destekli yüz analizleriyle yeniden gündemde. Alından çeneye uzanan yüz hatlarının karakter ve eğilimlere dair ipuçları verdiği anlayışı hem iş dünyasında hem kişisel gelişim alanında tartışma yaratıyor.

İnsan yüzü tarih boyunca yalnızca fiziksel bir görünüm olarak değerlendirilmedi. Birçok kültürde yüz, kişinin iç dünyasını yansıtan bir alan olarak kabul edildi. İlmi Sima adı verilen yüz okuma anlayışı da bu düşünceye dayanır. Günümüzde ise benzer bir bakış açısı, yapay zeka destekli analiz sistemleriyle yeniden gündeme gelmiş durumda.

📜 İlmi Sima Nedir? İlmi Sima ya da İlm-i Sima, yüz şekli ve yüz hatlarını inceleyerek kişilik özelliklerini yorumlamaya dayanan bir anlayış olarak biliniyor. Alın, kaş, göz, burun, dudak ve çene gibi unsurlar tek tek değerlendirilir. Amaç, kesin hükümler vermek değil, eğilimleri anlamaktır. Bu nedenle "kader okuması" değil, mizaç yorumu olarak tanımlanır.

🏛️ Osmanlı'da İlmi Sima Kaynaklarda, Osmanlı sarayında önemli görevler için kişi seçerken bu anlayıştan yararlanıldığı aktarılır. Özellikle devlet görevlilerinin mizacını anlamada yüz hatlarının dikkate alındığı rivayet edilir.

Erzurumlu İbrahim Hakkı, Marifetname adlı eserinde İlmi Sima'ya geniş yer ayırır. Alın için "aklın kapısı" ifadesini kullanır. Yüzün, insanın iç dünyasıyla bağlantılı olduğu düşüncesi tasavvuf geleneğinde de karşılık bulmuştur. Bu yaklaşım yalnızca Osmanlı'ya özgü değildir. Antik Yunan'dan Çin'e, İslam dünyasından Orta Çağ düşünürlerine kadar pek çok kültürde yüz ile karakter arasında bağ kurulmuştur. İbn Sina ve Farabi'nin de bu alandaki görüşleri kaynaklarda yer alır.