Orionid Meteor Yağmuru ne zaman, hangi gün? Meteor yağmuru saat kaçta başlayacak, Türkiye’den görülecek mi?

Nereden ve Nasıl İzlenir?
Orionid Meteor Yağmuru'nu izlemek için ışık kirliliğinden uzak bir konum seçmek büyük önem taşıyor. Şehir merkezlerindeki yapay ışıklar, gökyüzündeki parlamaları bastırdığı için gözlem kalitesini ciddi biçimde düşürür. Uzmanlar, mümkünse şehir dışında, karanlık, yüksek ve açık alanların tercih edilmesini öneriyor.
🌄 En Uygun Gözlem Noktaları
Kırsal alanlar ve yaylalar: Şehir ışıklarından uzak, temiz havalı bölgeler en ideal noktalar arasında.
Yüksek rakımlar: Dağlık bölgelerde görüş açısı genişler, meteorlar daha net seçilir.
Sahiller: Karanlık plajlar ve deniz kenarları, yıldız kaymalarını izlemek için mükemmel bir atmosfer sunar.
Milli parklar: Doğal sessizlik ve düşük ışık kirliliğiyle bu alanlar gözlem için en elverişli yerlerdendir.