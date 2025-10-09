Orionid Meteor Yağmuru ne zaman, hangi gün? Meteor yağmuru saat kaçta başlayacak, Türkiye’den görülecek mi?

Gökyüzünde İki Şölen Birden: Lemmon Kuyruklu Yıldızı da Görünecek

Bu yıl Orionid Yağmuru'na gökyüzünde bir misafir daha eşlik edecek. C/2025 A6 (Lemmon) kuyruklu yıldızı, aynı tarihlerde Güneş'e en yakın konumuna yaklaşacak. Bu durum, gökyüzü gözlemlerini daha da heyecanlı hale getirecek.

Kuyruklu yıldız, çıplak gözle fark edilmekte zorlanılsa da, dürbün veya küçük bir teleskopla bakıldığında kuyruk yapısı ve parıltısı rahatlıkla seçilebilecek.