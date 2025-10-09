Viral Galeri Viral Liste Orionid Meteor Yağmuru ne zaman, hangi gün? Meteor yağmuru saat kaçta başlayacak, Türkiye'den görülecek mi?

Gökyüzü meraklıları için yılın en büyüleyici gök olaylarından biri yaklaşıyor. Her yıl Ekim ayında gerçekleşen Orionid Meteor Yağmuru, 2025'te de izleyenlere adeta bir ışık şöleni sunacak. Bu yılın en parlak meteor yağmurlarından biri olması beklenen Orionidler, bulutsuz bir gecede çıplak gözle bile rahatlıkla görülebilecek. Peki 2025 Orionid Meteor Yağmuru ne zaman zirveye ulaşacak, nereden ve nasıl izlenebilecek? İşte gökyüzü tutkunlarının merak ettiği detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.10.2025 06:31
Ekim ayının en etkileyici gökyüzü olaylarından biri olan Orionid Meteor Yağmuru, bu yıl da izleyenlere unutulmaz bir gece vaat ediyor. Her yıl olduğu gibi, 2025'te de Avcı Takımyıldızı (Orion) yönünde gerçekleşecek bu doğa olayı, binlerce yıldız kaymasıyla gökyüzünü adeta ışıkla dans ettirecek. Gökyüzü meraklıları, Türkiye'den de rahatlıkla gözlemlenebilecek bu nadir olayı sabırsızlıkla bekliyor.

Orionid Meteor Yağmuru Ne Zaman Zirveye Ulaşacak?

Orionid Meteor Yağmuru, bu yıl 26 Eylül'de başlayıp 22 Kasım'a kadar sürecek. Ancak gökyüzündeki en yoğun ve parlak geçişlerin yaşanacağı zirve dönemi, 21 Ekim Salı gecesi olacak. Gözlemler, gece yarısından itibaren artacak ve 22 Ekim sabahına kadar, özellikle 02.00 civarında en net şekilde görülebilecek.

Ay'ın yeniay evresinde olması da gökyüzünün karanlık kalmasını sağlayarak, meteorların izlerini çok daha belirgin hale getirecek. Astronomlara göre bu yıl saatte ortalama 10 meteor görmek mümkün olacak.

Gökyüzünde İki Şölen Birden: Lemmon Kuyruklu Yıldızı da Görünecek

Bu yıl Orionid Yağmuru'na gökyüzünde bir misafir daha eşlik edecek. C/2025 A6 (Lemmon) kuyruklu yıldızı, aynı tarihlerde Güneş'e en yakın konumuna yaklaşacak. Bu durum, gökyüzü gözlemlerini daha da heyecanlı hale getirecek.

Kuyruklu yıldız, çıplak gözle fark edilmekte zorlanılsa da, dürbün veya küçük bir teleskopla bakıldığında kuyruk yapısı ve parıltısı rahatlıkla seçilebilecek.

Nereden ve Nasıl İzlenir?

Orionid Meteor Yağmuru'nu izlemek için ışık kirliliğinden uzak bir konum seçmek büyük önem taşıyor. Şehir merkezlerindeki yapay ışıklar, gökyüzündeki parlamaları bastırdığı için gözlem kalitesini ciddi biçimde düşürür. Uzmanlar, mümkünse şehir dışında, karanlık, yüksek ve açık alanların tercih edilmesini öneriyor.

🌄 En Uygun Gözlem Noktaları

Kırsal alanlar ve yaylalar: Şehir ışıklarından uzak, temiz havalı bölgeler en ideal noktalar arasında.

Yüksek rakımlar: Dağlık bölgelerde görüş açısı genişler, meteorlar daha net seçilir.

Sahiller: Karanlık plajlar ve deniz kenarları, yıldız kaymalarını izlemek için mükemmel bir atmosfer sunar.

Milli parklar: Doğal sessizlik ve düşük ışık kirliliğiyle bu alanlar gözlem için en elverişli yerlerdendir.

