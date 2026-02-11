Önce sağanak ardından bahar havası: İstanbul için 2 günlük alarm verildi! 3 il sarı kodda

"Yarın gün boyu çok kuvvetli devam ediyor. Beraberinde güneyli esen kuvvetli rüzgar var, bu da fırtınayı beraberinde getiriyor." diyen Tek, kısa sürede metrekareye 40-50 kilogram yağış düşebileceğini, toplamda 100 kilogramı aşan değerlerin görülebileceğini ifade etti. Hortum ve gök gürültülü sağanak riskine de dikkat çekti.

"Normallerin çok üzeri tabii ki değerler. Yani İstanbul için istatistiklere baktığımızda -onlar ezberimizde- İstanbul istatistikleri o tarihler için en düşük gece sıcaklıklarının 5-6 derece, en yüksek sıcaklığın 10-11 dereceler olduğunu gösteriyor. Yaklaşık iki katından fazla bir sıcaklık artışı var. Ama günübirlik bir sıcaklık artışı. Pazar günü çok sıcak olacak ve güneyli lodostan esen kuvvetli rüzgar var, özellikle denizde çok kuvvetlenecek. Buralarda fırtına var. Yani Ege'de fırtına var, Marmara'da yer yer fırtına kendini gösterecek pazar günü için. Hafta sonuna evet, sıcak bir havaya hazırlanıyoruz ama pazar günü akşam saatleri tekrar yağmur geliyor."