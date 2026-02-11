CANLI YAYIN
Önce sağanak ardından bahar havası: İstanbul için 2 günlük alarm verildi! 3 il sarı kodda

Meteoroloji uzmanı Adil Tek, hafta sonu megakentte sıcaklığın 20 dereceyi aşacağını açıkladı. MGM ise Hatay ve Osmaniye başta olmak üzere birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de perşembe ve cuma günlerinde yağışlı hava etkili olacak. Ege kıyılarında fırtına, doğuda kar ve çığ riski sürüyor.

Türkiye genelinde yağışlı hava doğu ve güney kesimlerde etkisini sürdürürken, batı bölgelerde kısa süreli açış bekleniyor. Meteoroloji uzmanı Adil Tek, hafta sonu Marmara'da mevsim normallerinin çok üzerinde sıcaklık görüleceğini belirtirken, MGM kuvvetli sağanak, fırtına ve çığ tehlikesine karşı peş peşe uyarı yayımladı. Özellikle Ege ve Akdeniz hattında iki gün sürecek yoğun yağış bekleniyor.

DOĞUDA KAR GÜNEYDE SAĞANAK

A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan meteoroloji uzmanı Adil Tek, yağışlı sistemin batıdan doğuya doğru ilerlediğini belirtti. Yurdun orta ve doğu kesimlerinde yağışların devam ettiğini ettiğini vurgulayarak Doğu Anadolu'da kar yağışlarının özellikle yüksek kesimlerde etkili olduğunu söyledi. "O dondurucu soğuklar yok ama beraberinde yağış etkili oluyor." dedi.

Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde kar yağışı görüldüğünü aktaran Tek, Doğu Karadeniz kıyılarında ise yağmurun sürdüğünü belirtti. Kayseri ve Tokat'ta da yağmurun etkili olduğunun altını çizdi.

YURT GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Batı bölgelerde sis ve pus uyarısı yaptı. Açıklamasında "Pus ve sis de özellikle araç kullanıcıları açısından sıkıntılar yaşatıyor. Görüş mesafesi azalıyor. Sürat biraz fazla olursa da sıkıntılar yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

O İLLERDE KUVVETLİ YAĞIŞ ETKİLİ

Gaziantep, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevresinde yerel olarak yoğun yağış görüldüğünü belirten Tek, Hatay'a dikkat çekti. "Özellikle akşam ve gece saatleri Hatay'da çok yoğun, kuvvetli yağış var. Buralarda sel ve su baskını riski bulunuyor." diyen Tek, Hatay-Osmaniye-Adana hattında kuvvetli yağış beklendiğini vurguladı.

YENİ YAĞIŞLI SİSTEM GELİYOR

Gece saatlerinden itibaren yeni bir sistemin etkili olacağını açıklayan Tek, İzmir'den Antalya'ya uzanan hat boyunca kuvvetli sağanak beklendiğini söyledi.

"Yarın gün boyu çok kuvvetli devam ediyor. Beraberinde güneyli esen kuvvetli rüzgar var, bu da fırtınayı beraberinde getiriyor." diyen Tek, kısa sürede metrekareye 40-50 kilogram yağış düşebileceğini, toplamda 100 kilogramı aşan değerlerin görülebileceğini ifade etti. Hortum ve gök gürültülü sağanak riskine de dikkat çekti.

MEGAKENT HAVA HAFTA SONU 20 DERECEYİ GÖRECEK

Hafta sonuna ilişkin sıcaklık değerlendirmesinde bulunan Tek, İstanbul'da havanın hafta sonu 20 dereceyi bulacağını belirtti. Balıkesir, Sakarya ve Düzce çevrelerinde sıcaklıkların 20-25 dereceye ulaşacağını vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

"Normallerin çok üzeri tabii ki değerler. Yani İstanbul için istatistiklere baktığımızda -onlar ezberimizde- İstanbul istatistikleri o tarihler için en düşük gece sıcaklıklarının 5-6 derece, en yüksek sıcaklığın 10-11 dereceler olduğunu gösteriyor. Yaklaşık iki katından fazla bir sıcaklık artışı var. Ama günübirlik bir sıcaklık artışı. Pazar günü çok sıcak olacak ve güneyli lodostan esen kuvvetli rüzgar var, özellikle denizde çok kuvvetlenecek. Buralarda fırtına var. Yani Ege'de fırtına var, Marmara'da yer yer fırtına kendini gösterecek pazar günü için. Hafta sonuna evet, sıcak bir havaya hazırlanıyoruz ama pazar günü akşam saatleri tekrar yağmur geliyor."

DOĞU AKDENİZ'DE BEKLENEN YAĞIŞLARA DİKKAT

MGM, Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı yayımladı. Son değerlendirmelere göre 12 Şubat 2026 Perşembe günü saat 13.00'ten 13 Şubat 2026 saat 04.00'e kadar Adana'nın kuzey ve doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleri, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batısında sağanak yağışların yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rakımı 1300 metre üzerindeki bölgelerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin edilirken; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar ve yüksek kesimlerde tipi riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK?

AA'ya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin; Ankara'da öğle saatlerinden sonra hafif sağanak beklendiğini belirtti. İstanbul'da parçalı bulutlu bir havanın etkili olacağını, İzmir'de ise yağış beklenmediğini aktardı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de perşembe ve cuma günü yağışların etkili olacağını ifade etti.

MGM 3 İL İÇİN SARI KODLU UYARI YAYIMLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan günlük tahmin raporuna göre; Ege (Kütahya hariç), Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile bazı iç kesimlerde aralıklı yağış bekleniyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı bildirildi.

Osmaniye, Hatay, Ardahan, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don, iç kesimlerde ise pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi. Rüzgarın ise güney yönlerden eseceği, Kıyı Ege'de 40-60 km/saat hızla kuvvetli olacağı bildirildi. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

MGM Hatay, Siirt ve Şırnak için sarı kodlu uyarı yayımladı. Bu illerde kuvvetli sağanak ve kar yağışı bekleniyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU TABLOSU

Bölge Hava Durumu Öne Çıkan Uyarılar İl Sıcaklık
Marmara Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale ve Balıkesir çevreleri yağmurlu Edirne 11°C
İstanbul 10°C
Kırklareli 9°C
Kocaeli 13°C
Ege Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya hariç aralıklı yağmur ve sağanak İç kesimlerde pus ve yer yer sis Afyonkarahisar 10°C
İzmir 16°C
Manisa 15°C
Muğla 13°C
Akdeniz Parçalı ve çok bulutlu, genelinde yağmur ve sağanak Osmaniye ve Hatay'da yer yer kuvvetli yağış, iç kesimlerde pus ve sis Adana 19°C
Antalya 18°C
Hatay 16°C
Isparta 13°C
İç Anadolu Parçalı ve çok bulutlu, Konya ve Karaman yağmurlu, Sivas karla karışık yağmurlu Genelinde pus ve yer yer sis Ankara 8°C
Çankırı 10°C
Eskişehir 11°C
Sivas 6°C
Batı Karadeniz Parçalı ve çok bulutlu İç kesimlerde pus ve sis Bolu 9°C
Düzce 11°C
Sinop 11°C
Zonguldak 9°C
Orta ve Doğu Karadeniz Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat yağışlı Artvin iç kesimlerde kuvvetli yağış, iç kesimlerde buzlanma, don ve çığ riski Amasya 12°C
Artvin 9°C
Samsun 10°C
Trabzon 10°C
Doğu Anadolu Parçalı ve çok bulutlu, batısı yağmurlu, doğusu kar yağışlı Ardahan, Hakkari, Bitlis ve Şırnak'ta kuvvetli yağış; buzlanma, don ve çığ tehlikesi Erzurum 4°C
Kars 2°C
Malatya 12°C
Van 6°C
Güneydoğu Anadolu Çok bulutlu, genelinde aralıklı yağmur ve sağanak Batman, Diyarbakır ve Siirt'te yer yer kuvvetli yağış Diyarbakır 14°C
Gaziantep 12°C
Siirt 11°C
Şanlıurfa 16°C
