Önce sağanak ardından bahar havası: İstanbul için 2 günlük alarm verildi! 3 il sarı kodda
Meteoroloji uzmanı Adil Tek, hafta sonu megakentte sıcaklığın 20 dereceyi aşacağını açıkladı. MGM ise Hatay ve Osmaniye başta olmak üzere birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de perşembe ve cuma günlerinde yağışlı hava etkili olacak. Ege kıyılarında fırtına, doğuda kar ve çığ riski sürüyor.
Türkiye genelinde yağışlı hava doğu ve güney kesimlerde etkisini sürdürürken, batı bölgelerde kısa süreli açış bekleniyor. Meteoroloji uzmanı Adil Tek, hafta sonu Marmara'da mevsim normallerinin çok üzerinde sıcaklık görüleceğini belirtirken, MGM kuvvetli sağanak, fırtına ve çığ tehlikesine karşı peş peşe uyarı yayımladı. Özellikle Ege ve Akdeniz hattında iki gün sürecek yoğun yağış bekleniyor.
DOĞUDA KAR GÜNEYDE SAĞANAK
A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan meteoroloji uzmanı Adil Tek, yağışlı sistemin batıdan doğuya doğru ilerlediğini belirtti. Yurdun orta ve doğu kesimlerinde yağışların devam ettiğini ettiğini vurgulayarak Doğu Anadolu'da kar yağışlarının özellikle yüksek kesimlerde etkili olduğunu söyledi. "O dondurucu soğuklar yok ama beraberinde yağış etkili oluyor." dedi.
Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde kar yağışı görüldüğünü aktaran Tek, Doğu Karadeniz kıyılarında ise yağmurun sürdüğünü belirtti. Kayseri ve Tokat'ta da yağmurun etkili olduğunun altını çizdi.
Batı bölgelerde sis ve pus uyarısı yaptı. Açıklamasında "Pus ve sis de özellikle araç kullanıcıları açısından sıkıntılar yaşatıyor. Görüş mesafesi azalıyor. Sürat biraz fazla olursa da sıkıntılar yaşanıyor." ifadelerini kullandı.
O İLLERDE KUVVETLİ YAĞIŞ ETKİLİ
Gaziantep, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevresinde yerel olarak yoğun yağış görüldüğünü belirten Tek, Hatay'a dikkat çekti. "Özellikle akşam ve gece saatleri Hatay'da çok yoğun, kuvvetli yağış var. Buralarda sel ve su baskını riski bulunuyor." diyen Tek, Hatay-Osmaniye-Adana hattında kuvvetli yağış beklendiğini vurguladı.
YENİ YAĞIŞLI SİSTEM GELİYOR
Gece saatlerinden itibaren yeni bir sistemin etkili olacağını açıklayan Tek, İzmir'den Antalya'ya uzanan hat boyunca kuvvetli sağanak beklendiğini söyledi.