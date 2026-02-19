Önce bahar sonra kış: İstanbul dahil birçok ile kar geliyor! İşte MGM uyarıları
Türkiye genelinde hava şartları değişiyor. Önce bahar, ardından kış havası yaşanacak. Etkili olan yağışlı sistem doğu bölgelere kayarken batıda kısa süreli sakin hava bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'in A Haber'de yaptığı değerlendirmesine göre İstanbul'da pazar günü kar yağışı görülecek.
A Haber canlı yayınında konuşan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, İstanbul'da görülen kar yağışının etkisini kaybettiğini belirterek sıcaklıkların 2-6 derece aralığında seyrettiğini söyledi. Tek, yağışlı sistemin doğuya ilerlediğini, İstanbul'da birkaç gün yağış beklenmediğini, cumartesi gece yeni sistemle birlikte pazar sabah saatlerinde yeniden yağış görüleceğini ifade etti. Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla illerini taşkın riskine karşı uyardı.
YAĞIŞ DOĞUYA ÇEKİLDİ
Türkiye genelinde etkili olan yağışlı sistem doğu bölgelere doğru ilerlerken batı illerinde kısa süreli sakin hava görülüyor. İstanbul'da dün etkili olan kar yağışına kısa süreli ara verildi. Cumartesi gece yeni sistemle birlikte pazar günü yağış yeniden etkili olacak. Batı kıyılarında ise kuvvetli sağanak ve taşkın riski oluşabilir.
İSTANBUL DAHİL BİRÇOK BÖLGEYE KAR GELİYOR
A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, sistemin doğuya doğru kaydığını, bugün, yarın ve cumartesi günü yağış beklenmediğini belirtti. Cumartesi gece geç saatlerinde yeni bir yağışlı sistemin etkili olacağını vurgulayarak İstanbul dahil birçok bölgede kar yağışı beklendiğini söyledi.
Tek, Marmara'daki yağışlı havanın bölgeyi terk ettiğini belirterek önümüzdeki günlerin seyrini şöyle açıkladı:
"Sabah saatlerinde olma olasılığı bulunuyor. Çünkü sıcaklıklar 2-3 derecelere kadar iniyor. Dün İstanbul'da sıcaklıklar eksi değerleri görmedi. Hep pozitif değerlerdeydi, çok düştü ama yani sıfıra çok yaklaştı ama pozitif değerlerdeydi. Aynı benzer bir hava aslında. Sıcaklıklar çok düşmeyeceği için de yine yağış, karla karışık yağmur, kar, zaman zaman yükseklerde biraz daha çok kar görmek gibi bir hava var. Çok uzun soluklu değil zaten. Cumartesi gece geliyor. Pazar günü sabah saatleri ondan sonra yurdun doğuya doğru o sistem kaymaya başlıyor."
DOĞU VE KARADENİZ'DE YAĞIŞ DEVAM EDİYOR
Tek, mevcut sistemin doğuya kaydığını belirterek yurt genelindeki tabloyu detaylandırdı. "Şu anda ülkenin doğusunda yağışlar var. Kuzey kesimlerdeki yağışları görüyoruz. Bir de Akdeniz'de görüyorsunuz Güney Doğu Anadolu'nun ve Akdeniz'in doğusu Osmaniye, Gaziantep ve Hatay'da oralarda yağmur şeklinde yağışları görüyoruz." dedi.