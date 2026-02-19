CANLI YAYIN
Önce bahar sonra kış: İstanbul dahil birçok ile kar geliyor! İşte MGM uyarıları

Türkiye genelinde hava şartları değişiyor. Önce bahar, ardından kış havası yaşanacak. Etkili olan yağışlı sistem doğu bölgelere kayarken batıda kısa süreli sakin hava bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'in A Haber'de yaptığı değerlendirmesine göre İstanbul'da pazar günü kar yağışı görülecek.

A Haber canlı yayınında konuşan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, İstanbul'da görülen kar yağışının etkisini kaybettiğini belirterek sıcaklıkların 2-6 derece aralığında seyrettiğini söyledi. Tek, yağışlı sistemin doğuya ilerlediğini, İstanbul'da birkaç gün yağış beklenmediğini, cumartesi gece yeni sistemle birlikte pazar sabah saatlerinde yeniden yağış görüleceğini ifade etti. Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla illerini taşkın riskine karşı uyardı.

YAĞIŞ DOĞUYA ÇEKİLDİ

Türkiye genelinde etkili olan yağışlı sistem doğu bölgelere doğru ilerlerken batı illerinde kısa süreli sakin hava görülüyor. İstanbul'da dün etkili olan kar yağışına kısa süreli ara verildi. Cumartesi gece yeni sistemle birlikte pazar günü yağış yeniden etkili olacak. Batı kıyılarında ise kuvvetli sağanak ve taşkın riski oluşabilir.

İSTANBUL DAHİL BİRÇOK BÖLGEYE KAR GELİYOR

A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, sistemin doğuya doğru kaydığını, bugün, yarın ve cumartesi günü yağış beklenmediğini belirtti. Cumartesi gece geç saatlerinde yeni bir yağışlı sistemin etkili olacağını vurgulayarak İstanbul dahil birçok bölgede kar yağışı beklendiğini söyledi.

Tek, Marmara'daki yağışlı havanın bölgeyi terk ettiğini belirterek önümüzdeki günlerin seyrini şöyle açıkladı:

YAĞIŞ TÜM YURDA YAYILDI: SICAKLIK DÜŞÜYOR

"Sabah saatlerinde olma olasılığı bulunuyor. Çünkü sıcaklıklar 2-3 derecelere kadar iniyor. Dün İstanbul'da sıcaklıklar eksi değerleri görmedi. Hep pozitif değerlerdeydi, çok düştü ama yani sıfıra çok yaklaştı ama pozitif değerlerdeydi. Aynı benzer bir hava aslında. Sıcaklıklar çok düşmeyeceği için de yine yağış, karla karışık yağmur, kar, zaman zaman yükseklerde biraz daha çok kar görmek gibi bir hava var. Çok uzun soluklu değil zaten. Cumartesi gece geliyor. Pazar günü sabah saatleri ondan sonra yurdun doğuya doğru o sistem kaymaya başlıyor."

DOĞU VE KARADENİZ'DE YAĞIŞ DEVAM EDİYOR

Tek, mevcut sistemin doğuya kaydığını belirterek yurt genelindeki tabloyu detaylandırdı. "Şu anda ülkenin doğusunda yağışlar var. Kuzey kesimlerdeki yağışları görüyoruz. Bir de Akdeniz'de görüyorsunuz Güney Doğu Anadolu'nun ve Akdeniz'in doğusu Osmaniye, Gaziantep ve Hatay'da oralarda yağmur şeklinde yağışları görüyoruz." dedi.

Risk durumuna ilişkin ise geniş alanlı bir tehlike olmadığını ancak yerel kuvvetli yağışların sürdüğünü ifade etti:

"Şu anda çok yüksek riskler yok ama mesela Osmaniye, Gaziantep'te biraz daha lokal kuvvetli yağışlar var. Ama çok geniş bir alana yayılmış değil, kayıyor sistem. Doğu Karadeniz'de biraz kıyı kesimlerde ilerleyen saatlerde yağış biraz daha etkisini artırabilir. Erzurum, Ağrı, Kars yine kuzey yani Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri kar yağışlı. Güneyindeki bölgelerde yağmur şeklinde yağışlar sürüyor. İç Anadolu'nun doğusunda yine yağmur, karla karışık yağmur. Sivas'ın yükseklerinde kar, Batı Karadeniz'de de şöyle iç kesimlerde Karabük, Kastamonu buralarda yükseklerinde kar var. Kıyılarda ise yağmur şeklinde devam edecek. Bu sistem bugün doğuya doğru iyice kaymaya başlayacak ve artık bu gece ilerleyen saatlerde etkisini hemen hemen kaybetmiş olacak. "

BAHAR HAVASI KISA SÜRECEK

Tek'e göre kısa süreli sakin havanın ardından yeni yağışlı dalga geliyor. Yarın yurdun genelinde yağış görülmüyor. Cumartesi günü geç saatlerde etkili olacak yeni yağışlı sistemle birlikte karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

PAZAR GÜNÜ TAŞKIN RİSKİNE DİKKAT

Hafta sonu için en önemli uyarı batı kıyılarına geldi. Tek, kuvvetli yağış miktarına dikkat çekerek Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla illerini uyardı. Yağışların 50 kilogramın üzerine çıkacağını vurgulayarak "Risk her zaman beraberinde geliyor." dedi.

CEMRE NEREYE DÜŞÜYOR?

Adil Tek, bahar mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte cemre konusuna değindi. Tek, bunun meteorolojik değil halk takvimi kavramı olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Cemre dediğimiz zaman aslında yani bir yere bir şey düşmüyor normalde. Bu bir inanış aslında. Yani folklorik bir şey bu. Kor ateş manasına geliyor, aslında Arapça kökenli bir kelime. Bu zamanlarda havanın artık ısındığını, yani toprağın -can havanın- ısınmaya başladığını, doğanın canlanmaya başladığını bir geleneksel inanış. Önce hava ısınıyor. Ama bizim meteorolojik sıcaklık fiziksel ısınmayla örtüşmüyor bu.

Şöyle ki önce hava ısınmaya başlıyor, sıcaklıkları hissetmeye başlıyor. Sonra toprak yeşillenmeye başlıyor, canlanmaya başlıyor. Toprağa düştü. Daha sonra o özellikle bizim doğu bölgelerimizde buzlar erimeye başlayınca sular da sular artık akmaya başlıyor ve suya düştüğü varsayılıyor. Birer hafta arayla Mart'ın başına kadar sürüyor. Gerçekten de aslında şöyle bir sıcaklıklarda da artış görüyoruz.

Bunu kısaca meteorolojik şeyini de söyleyeyim. Aslında normalde güneş ışınları gelir, toprağı ısıtır, toprağın yüzeyindeki hava ısındıktan sonra yükselmeye başlar ve havayı ısıtmaya devam eder. Bizim enlemlerimizde de artık gün süreleri uzamaya başladı ve güneş ışınları daha dik gelmeye başladığından dolayı da sıcaklıklar artık bundan sonra artış eğilimini gösteriyor."

MGM'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ, FIRTINA, ÇIĞ, TOZ TAŞINIMI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olacak yağış, rüzgar ve bölgesel risklere karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Uyarı Türü Etkili Olacağı Yerler Beklenen Riskler
Kuvvetli Yağış Artvin kıyıları, Rize çevresi Ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar
Kuvvetli Rüzgar (50-70 km/s) Batı Karadeniz kıyıları, Batı Akdeniz Çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksama, soba/doğalgaz zehirlenmesi
Çığ Tehlikesi Doğu Karadeniz iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun eğimli ve kar örtüsü yüksek alanları Çığ düşmesi, kar erimesine bağlı riskler
Toz Taşınımı Güneydoğu Anadolu Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşüş, çamur yağışı
2 İLDE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji kuvvetli rüzgar nedeniyle Samsun ve Sinop için sarı kodlu uyarı yayımladı.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Bölge Genel Hava Durumu Kuvvetli Olay Şehirler ve Sıcaklık
Marmara Parçalı ve çok bulutlu Çanakkale 15°C, Edirne 13°C, İstanbul 11°C, Kocaeli 13°C
Ege Parçalı ve çok bulutlu Afyonkarahisar 8°C, Aydın 15°C, İzmir 17°C, Muğla 14°C
Akdeniz Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağışlı Batı kesimlerde kuvvetli rüzgar (50-70 km/s) Adana 19°C, Antalya 19°C, Hatay 18°C, Isparta 9°C
İç Anadolu Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yağışlı Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar Ankara 6°C, Eskişehir 8°C, Konya 8°C, Sivas 9°C
Batı Karadeniz Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu Kıyılarda kuvvetli rüzgar (50-70 km/s) Bolu 6°C, Düzce 14°C, Sinop 12°C, Zonguldak 12°C
Orta ve Doğu Karadeniz Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak Artvin kıyıları ve Rize çevresinde yer yer kuvvetli Amasya 9°C, Rize 14°C, Samsun 12°C, Trabzon 16°C
Doğu Anadolu Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı Yüksek kesimlerde buzlanma, don ve çığ riski Erzurum 5°C, Kars 5°C, Malatya 11°C, Van 6°C
Güneydoğu Anadolu Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak Bölge genelinde toz taşınımı Diyarbakır 13°C, Gaziantep 13°C, Siirt 13°C, Şanlıurfa 14°C
İstanbul'da kar ne zaman bekleniyor?
Pazar günü sıcaklıkların 2 dereceye kadar düşüşüyle birlikte kar ihtimali bulunuyor.
Cuma günü hava nasıl olacak?
Türkiye genelinde ılıman ve yer yer bahar havası etkili olacak.
Hangi bölgelerde yoğun kar bekleniyor?
Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.

