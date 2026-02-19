Önce bahar sonra kış: İstanbul dahil birçok ile kar geliyor! İşte MGM uyarıları

"Şu anda çok yüksek riskler yok ama mesela Osmaniye, Gaziantep'te biraz daha lokal kuvvetli yağışlar var. Ama çok geniş bir alana yayılmış değil, kayıyor sistem. Doğu Karadeniz'de biraz kıyı kesimlerde ilerleyen saatlerde yağış biraz daha etkisini artırabilir. Erzurum, Ağrı, Kars yine kuzey yani Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri kar yağışlı. Güneyindeki bölgelerde yağmur şeklinde yağışlar sürüyor. İç Anadolu'nun doğusunda yine yağmur, karla karışık yağmur. Sivas'ın yükseklerinde kar, Batı Karadeniz'de de şöyle iç kesimlerde Karabük, Kastamonu buralarda yükseklerinde kar var. Kıyılarda ise yağmur şeklinde devam edecek. Bu sistem bugün doğuya doğru iyice kaymaya başlayacak ve artık bu gece ilerleyen saatlerde etkisini hemen hemen kaybetmiş olacak. "

Risk durumuna ilişkin ise geniş alanlı bir tehlike olmadığını ancak yerel kuvvetli yağışların sürdüğünü ifade etti:

"Cemre dediğimiz zaman aslında yani bir yere bir şey düşmüyor normalde. Bu bir inanış aslında. Yani folklorik bir şey bu. Kor ateş manasına geliyor, aslında Arapça kökenli bir kelime. Bu zamanlarda havanın artık ısındığını, yani toprağın -can havanın- ısınmaya başladığını, doğanın canlanmaya başladığını bir geleneksel inanış. Önce hava ısınıyor. Ama bizim meteorolojik sıcaklık fiziksel ısınmayla örtüşmüyor bu.

Adil Tek, bahar mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte cemre konusuna değindi. Tek, bunun meteorolojik değil halk takvimi kavramı olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

Şöyle ki önce hava ısınmaya başlıyor, sıcaklıkları hissetmeye başlıyor. Sonra toprak yeşillenmeye başlıyor, canlanmaya başlıyor. Toprağa düştü. Daha sonra o özellikle bizim doğu bölgelerimizde buzlar erimeye başlayınca sular da sular artık akmaya başlıyor ve suya düştüğü varsayılıyor. Birer hafta arayla Mart'ın başına kadar sürüyor. Gerçekten de aslında şöyle bir sıcaklıklarda da artış görüyoruz.

Bunu kısaca meteorolojik şeyini de söyleyeyim. Aslında normalde güneş ışınları gelir, toprağı ısıtır, toprağın yüzeyindeki hava ısındıktan sonra yükselmeye başlar ve havayı ısıtmaya devam eder. Bizim enlemlerimizde de artık gün süreleri uzamaya başladı ve güneş ışınları daha dik gelmeye başladığından dolayı da sıcaklıklar artık bundan sonra artış eğilimini gösteriyor."