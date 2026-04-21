CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Ölümle burun buruna gelmişti! Popstar Mehtap'ın son hali şaşırttı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

2000'li yılların ikonik ismi Popstar Mehtap, 2023 yılında geçirdiği kısmi felç sonrası sessizliğe bürünmüştü. Uzun bir aradan sonra yeniden sahnelere dönen şarkıcı, son haliyle tüm gözleri üzerine topladı. Yılmaz, fit görüntüsü ve yenilenen tarzıyla hayranlarını hayrete düşürdü.

Bir dönem ekranların en dobra ismiydi, sesiyle milyonları büyüledi.

Ancak 2023 yılında beynine pıhtı atmasıyla dünyası bir anda kararan Popstar Mehtap Yılmaz, adeta küllerinden doğdu!

Geçirdiği kısmi felcin ardından uzun süre sessizliğe gömülen ünlü sanatçı, öyle bir geri döndü ki görenler tanımakta güçlük çekti. Tedavi sürecinde hayranlarının dualarıyla ayakta kalan sanatçı, sadece sağlığına kavuşmakla kalmadı; kendisini adeta yeniden inşa etti.

2. Sayfa kameralarına yansıyan son görüntüsüyle ağızları açık bırakan Yılmaz, tam 2 beden birden inceldi. Fit görüntüsü ve enerjisiyle "yıkılmadım ayaktayım" mesajı veren ünlü şarkıcının bu mucizevi değişimi sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ, ŞİMDİ BAMBAŞKA BİRİ

Sağlığı yerine olduğu görülen ünlü sanatçı, yeni imajıyla hayranlarına büyük sürpriz yaptı.

AZMİ VE SESİYLE HAYATA TUTUNDU!

Bir dönem ekranlara damga vuran Popstar Alaturka yarışmasının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Mehtap Yılmaz, hem güçlü sesi hem de dobra karakteriyle hafızalardaki yerini koruyor.

PARÇALANMIŞ BİR AİLEDEN SAHNELERE

19 Mart 1978'de Rize'de dünyaya gelen Mehtap Yılmaz'ın çocukluğu Artvin'de geçti. Anne ve babasının ayrılığı sonrası kardeşlerin paylaşıldığı zorlu bir süreç yaşayan Yılmaz, müziğe olan yatkınlığını babasından aldı. Henüz küçük bir çocukken babasının bağlamasına eşlik ederek şarkı söylemeye başlayan Mehtap için müzik, sadece bir hobi değil, bir kaçış noktası oldu.

KADERİNİ DEĞİŞTİREN TEKLİF

Hayatın yükünü omuzlayan Mehtap Yılmaz, bir yandan liseyi dışarıdan bitirmeye çalışırken bir yandan da sekreterlik yaparak geçimini sağlıyordu. Ancak bir akşam arkadaşıyla gittiği restoranda ısrarlar üzerine mikrofonu eline alması, tüm geleceğini değiştirdi.

Sesinin rengi ve sahne ışığı o kadar beğenildi ki, mekan sahibinden aldığı iş teklifiyle profesyonel müzik yolculuğu başlamış oldu. Yılmaz'ın dönüm noktası ise 2008 yılındaki Popstar elemeleri oldu.

Yine bir arkadaşının desteğiyle katıldığı yarışmada tüm elemeleri geçerek halkın karşısına çıktı. Sivri dili ve kimseden korkmayan duruşuyla jüriyi, güçlü sesiyle de tüm Türkiye'yi etkilemeyi başardı.

Mobil uygulamalarımızı indirin