Ölümle burun buruna gelmişti! Popstar Mehtap'ın son hali şaşırttı

19 Mart 1978'de Rize'de dünyaya gelen Mehtap Yılmaz'ın çocukluğu Artvin'de geçti. Anne ve babasının ayrılığı sonrası kardeşlerin paylaşıldığı zorlu bir süreç yaşayan Yılmaz, müziğe olan yatkınlığını babasından aldı. Henüz küçük bir çocukken babasının bağlamasına eşlik ederek şarkı söylemeye başlayan Mehtap için müzik, sadece bir hobi değil, bir kaçış noktası oldu.

Hayatın yükünü omuzlayan Mehtap Yılmaz, bir yandan liseyi dışarıdan bitirmeye çalışırken bir yandan da sekreterlik yaparak geçimini sağlıyordu. Ancak bir akşam arkadaşıyla gittiği restoranda ısrarlar üzerine mikrofonu eline alması, tüm geleceğini değiştirdi.

Sesinin rengi ve sahne ışığı o kadar beğenildi ki, mekan sahibinden aldığı iş teklifiyle profesyonel müzik yolculuğu başlamış oldu. Yılmaz'ın dönüm noktası ise 2008 yılındaki Popstar elemeleri oldu.

Yine bir arkadaşının desteğiyle katıldığı yarışmada tüm elemeleri geçerek halkın karşısına çıktı. Sivri dili ve kimseden korkmayan duruşuyla jüriyi, güçlü sesiyle de tüm Türkiye'yi etkilemeyi başardı.