Okullarda deprem tatbikatı bugün saat kaçta? MEB deprem anı tahliye tatbikatı nedir, nasıl yapılır?
Ekim ayının 'Afetler ve Dayanıklılık Ayı' etkinlikleri kapsamında bugün, 13 Ekim Pazartesi günü, yurt genelindeki tüm okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı gerçekleştirilecek. Öğrencilerin afet bilincini artırmayı ve aileleriyle birlikte hazırlık kültürünü güçlendirmeyi amaçlayan uygulamada 'Çök, Kapan, Tutun' yöntemi uygulanacak. Peki deprem tatbikatı saat kaçta yapılacak ve okullarda tatbikat nasıl gerçekleşecek?
Giriş Tarihi: 13.10.2025 10:40