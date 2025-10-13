Viral Galeri Viral Liste Okullarda deprem tatbikatı bugün saat kaçta? MEB deprem anı tahliye tatbikatı nedir, nasıl yapılır?

Okullarda deprem tatbikatı bugün saat kaçta? MEB deprem anı tahliye tatbikatı nedir, nasıl yapılır?

Ekim ayının 'Afetler ve Dayanıklılık Ayı' etkinlikleri kapsamında bugün, 13 Ekim Pazartesi günü, yurt genelindeki tüm okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı gerçekleştirilecek. Öğrencilerin afet bilincini artırmayı ve aileleriyle birlikte hazırlık kültürünü güçlendirmeyi amaçlayan uygulamada 'Çök, Kapan, Tutun' yöntemi uygulanacak. Peki deprem tatbikatı saat kaçta yapılacak ve okullarda tatbikat nasıl gerçekleşecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.10.2025 10:40
Okullarda deprem tatbikatı bugün saat kaçta? MEB deprem anı tahliye tatbikatı nedir, nasıl yapılır?

Türkiye genelinde okullarda uygulanması planlanan deprem tatbikatı için hazırlıklar sürüyor. AFAD koordinasyonunda ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönlendirmesiyle bugün yapılması beklenen tatbikatın saati merak konusu oldu. Peki Okullarda deprem tatbikatı bugün saat kaçta? MEB deprem anı tahliye tatbikatı nedir, nasıl yapılır?

Okullarda deprem tatbikatı bugün saat kaçta? MEB deprem anı tahliye tatbikatı nedir, nasıl yapılır?

Tatbikatın 13 Ekim'de Saat 11.00'de Yapılması Bekleniyor

Planlamaya göre, deprem tatbikatı 13 Ekim Pazartesi günü saat 11.00'de tüm okullarda eş zamanlı olarak yapılacak. Ancak resmi duyurunun, uygulama gününe kısa süre kala paylaşılması öngörülüyor. Tatbikatta öğrenciler, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle "Çök – Kapan – Tutun" hareketini gerçekleştirecek.

Okullarda deprem tatbikatı bugün saat kaçta? MEB deprem anı tahliye tatbikatı nedir, nasıl yapılır?

AFETLER VE DAYANIKLILIK AYI ETKİNLİKLERİ BAŞLADI

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Yeşil Vatan – Benim Okulum Geleceğe Çare" projesi kapsamında, 2025-2026 eğitim öğretim yılı takviminde Ekim ayı "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" olarak ilan edildi. Bu ay boyunca, okullarda afet bilinci eğitimlerinin bütüncül bir yaklaşımla verilmesi ve bu bilincin aile desteğiyle pekiştirilmesi amaçlanıyor.

Okullarda deprem tatbikatı bugün saat kaçta? MEB deprem anı tahliye tatbikatı nedir, nasıl yapılır?

Bakan Yusuf Tekin'in video mesajının da yer aldığı "Afet ve Acil Durum Kartı" öğrencilere dağıtılacak. Kartta ev güvenliği, afet çantası hazırlığı, toplanma noktası belirleme ve aile tatbikatı yapma gibi başlıklarda öğrenci ve veliler için kontrol listeleri bulunuyor.

Okullarda deprem tatbikatı bugün saat kaçta? MEB deprem anı tahliye tatbikatı nedir, nasıl yapılır?

Çök – Kapan – Tutun Nasıl Yapılır?

Deprem sırasında uygulanması gereken bu hareket, en temel koruma reflekslerinden biridir. Öğrenciler, sağlam bir nesnenin yanına geçip yere çöker, baş ve boyun bölgelerini koruyacak şekilde kapanır ve bir elleriyle nesneye tutunur. Böylece düşme veya devrilme riski olan cisimlerden korunmak mümkün olur.

SON DAKİKA