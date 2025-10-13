Okullarda deprem tatbikatı bugün saat kaçta? MEB deprem anı tahliye tatbikatı nedir, nasıl yapılır?

Çök – Kapan – Tutun Nasıl Yapılır?

Deprem sırasında uygulanması gereken bu hareket, en temel koruma reflekslerinden biridir. Öğrenciler, sağlam bir nesnenin yanına geçip yere çöker, baş ve boyun bölgelerini koruyacak şekilde kapanır ve bir elleriyle nesneye tutunur. Böylece düşme veya devrilme riski olan cisimlerden korunmak mümkün olur.