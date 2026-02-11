Oklava yetmedi kızılcık sopası yaptırdı! Asena'dan dayak itirafı

11 Şubat 2026

İbrahim Tatlıses'le 25 yıllık küslüğünü bitiren ünlü oryantel Asena, bu kez çocukluk dönemine dair anlattıklarıyla gündem oldu. Katıldığı bir programda, küçük yaşlarda yaşadığı zorlukları dile getiren Asena'nın açıklamaları kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Geçtiğimiz aylarda "İbo Show Yılbaşı Özel" programına konuk olarak İbrahim Tatlıses ile 25 yıllık küslüğüne son veren 48 yaşındaki Asena, "Bu benim geçmişimle yüzleşmemdi. Kendimle hesaplaştım, eski defterleri kapattım" sözleriyle yeni bir sayfa açtığını duyurmuştu.

Ancak Asena bu kez çok daha sarsıcı bir itirafla kamuoyunun karşısına çıktı. "Şimdi Konuşmak Moda" programına konuk olan Asena, çocukluk yıllarına dair daha önce hiç bilinmeyen detayları paylaştı. Kendisini çizgi film karakteri Heidi'ye benzeten ünlü isim, hafta sonlarını iple çeken çocukların aksine okulun bitmesini istemediğini söyledi.

"HER CUMA DÜZENLİ OLARAK DAYAK YİYORDUM" Asena, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Ben Heidi'ydim. Clara'larım vardı ama Heidi'ydim. Ama bir şey vardı, onu hiç aşamadım. Her cuma günü düzenli olarak dayak yiyordum. Hiç gitmek istemiyordum eve. Bütün çocuklar hafta sonu okulların tatil olmasını ister. Ben istemiyordum. Sürekli okulda olmak istiyordum."

"OKLAVA YETMEDİ, KIZILCIK SOPASI YAPTIRDI" Şiddetin boyutunu gözler önüne seren Asena, o dönem yaşadığı travmatik anları da paylaştı. Her cuma yaşanan şiddetin adeta bir kurala dönüştüğünü belirten ünlü oryantal, şu ifadeleri kullandı: "Bir şey buluyordu yani. O cuma günü kural olmuştu artık. Oklavalar kalmıyordu bana. En sonunda 'Oklava kırılacak zaten boşuna para verme' dediler. Gitti kızılcık sopası yaptırdı"